Jest nowy powód do podwyżki składek OC?

Lipcowy barometr Ubea.pl dowiódł, że w pierwszym miesiącu wakacji polscy kierowcy znowu musieli zmierzyć się z nieco wyższymi cenami OC. Podwyżka z 87% do 90% średniej styczniowej składki oznaczała, że składka OC powróciła do poziomu notowanego w lutym oraz maju br. To wzbudziło obawy o powrót wyższych cen ubezpieczenia. Dodatkowo wzmacnia je podpisana ostatnio przez Prezydenta ustawa w sprawie wyczerpywalności sum gwarancyjnych z OC.

Nowe regulacje dotyczą ofiar wypadków sprzed lat

„Takie osoby na wskutek długotrwałej choroby lub rehabilitacji wyczerpały bowiem limit odpowiedzialności ubezpieczyciela, który obowiązywał przed laty” - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



Kliknij, aby powiekszyć fot. Zsolt Biczó - Fotolia.com Czy będzie nowy powód do podwyżki składek OC? Czy podpisana ostatnio przez Prezydenta ustawa w sprawie wyczerpywalności sum gwarancyjnych z OC przyczyni się do podwyżek składek OC?

„Trzeba nadmienić, że niskie limity odpowiedzialności ubezpieczycieli w ramach OC obowiązywały również po wejściu w życie wspomnianej ustawy z 2003 r. Te limity w 2003 r. wynosiły odpowiednio: 350 000 euro na jednego poszkodowanego (szkody osobowe) i 200 000 euro na jedno zdarzenie (szkody majątkowe)” - wymienia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.



UFG poniesie ciężar wyższych świadczeń

„Niedawno uchwalona ustawa zapewnia również dodatkowe finansowanie roszczeń związanych z obowiązkowymi polisami OC rolników. Znaczenie takiej regulacji dla całego rynku ubezpieczeniowego i podmiotu obciążonego kosztami (UFG) będzie jednak o wiele mniejsze niż w przypadku OC kierowców” - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



„Takie rozwiązania ograniczają koszty, które poniesie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, czyli instytucja finansująca uzupełnienie wyczerpanych sum gwarancyjnych” - zwraca uwagę Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl

Jaki będzie wpływ nowej ustawy na składki OC?

„Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na razie zadeklarował, że ta obowiązkowa stawka nie ulegnie zmianie. Nie można jednak wykluczyć jej wzrostu w kolejnych latach” - informuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

„Ten wynik pokazuje, że skutki ustawy z 19 lipca 2019 r. nie mogą mieć istotnego wpływu na ceny obowiązkowych polis OC” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Czy rzeczywiście wspomniany we wstępie akt prawny może przyczynić się do wzrostu składki OC ? Oto, co mówią na ten temat specjaliści porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Słowem wyjaśnienia, warto zauważyć, że przepisy, które zostały ostatnio opatrzone podpisem Prezydenta RP, są istotne głównie z perspektywy ofiar wypadków sprzed lat. W kwietniu 2016 roku Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że niskie limity odpowiedzialności ubezpieczycieli, obowiązujące np. w połowie lat 90-tych minionego wieku, stanowią dziś duży problem dla wielu osób, które niegdyś zostały poszkodowane w wypadku komunikacyjnym . Dlaczego?Warto tu przypomnieć, że suma gwarancyjna OC obowiązująca kierowców w połowie lat 90-tych, była równowartością 600 000 euro (ecu) w odniesieniu do jednego zdarzenia. Ten poziom limitu, nawet gdy uwzględnić inflację, wydaje się dość niewielki w porównaniu do analogicznych kwot, które obecnie przewiduje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.Podpisana niedawno przez Prezydenta ustawa z 19 lipca 2019 r. (o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 roku) stanowi odpowiedź na problem zasygnalizowany trzy lata temu przez RPO. Warto pokrótce przybliżyć rozwiązania wprowadzane przez ten akt prawny. Reguluje on nie tylko kwestię wyczerpywalności sum gwarancyjnych z OC dla kierowców.Jeżeli chodzi o obowiązkowe polisy komunikacyjne to nowe przepisy przewidują zastosowanie obecnego limitu świadczeń za szkody osobowe (5,21 mln euro za jedno zdarzenie), jeżeli umowa OC z wyczerpaną sumą ubezpieczenia została zawarta przed 1 stycznia 2006 r. Taki podwyższony limit (5,21 mln euro) dotyczy również szkód wyrządzonych przed 1 stycznia 2006 r. przez nieznanego lub nieubezpieczonego kierowcę.Warto podkreślić, że dodatkowe finansowanie świadczeń wedle podwyższonych limitów będzie dotyczyło jedynie wypłaty rent. Roszczenia poszkodowanych mają obejmować tylko okres po wejściu w życie nowych przepisów.Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przy pomocy swoich dochodów pokryje wydatki związane z zastosowaniem aktualnych sum gwarancyjnych do wypłaty „starych” rent. Część kosztu nowych regulacji mogą ponieść ubezpieczyciele poprzez wyższe obowiązkowe wpłaty na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki Ubea.pl podkreśla jednak, że do ustalenia takich wyższych wpłat potrzebne byłoby odpowiednie rozporządzenie Ministra Finansów. Obecne rozporządzenie ustala roczną składkę na UFG jako 1,3% przypisanej składki brutto z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników.Informacje zebrane przez senackich ekspertów wskazują, że do 2027 r. maksymalny koszt uchwalonych niedawno przepisów wyniesie około 75 mln zł. Przyszłoroczne szacunki mówią o kwocie wynoszącej co najwyżej 7,4 mln zł. Nawet przy założeniu takiego maksymalnego poziomu rocznych kosztów i jego pełnego pokrycia przez ubezpieczycieli okazuje się, że cena każdej z 25 mln obowiązkowych polis OC powinna wzrosnąć tylko o 30 groszy.