Co działo się z cenami OC w III kw. 2019 r.?

Jak wynika z najświeższych danych porównywarki Rankomat.pl, średnia cena ubezpieczenia OC z III kwartału br. sięgała 686 zł. To oznacza, że mieliśmy do czynienia z pierwszą od 15 miesięcy podwyżką. Ciągle jednak jest to całkiem przystępna kwota. Niektórzy jednak mogli o niej jedynie pomarzyć. Tak było np. w przypadku kierowców, którzy nie ukończyli 25. roku życia, czy też mieszkańców województw pomorskiego i dolnośląskiego.

Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w III kwartale br.?

Średnia cena OC W II kwartale br. średnia cena OC była o 62 zł niższa aniżeli w analogicznym okresie minionego roku.

- W 2018 roku średnie ceny OC utrzymywały się na podobnym poziomie, od 727 zł do 742 zł. W 2019 r. wysokość obowiązkowej składki spadła poniżej 700 zł. W III kwartale br. zaobserwowaliśmy wprawdzie nieznaczną podwyżkę cen OC, o 0,9% w stosunku do kwartału poprzedniego, jednak nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie składki miały gwałtownie wzrosnąć – mówi Tomasz Masajło, Prezes Zarządu Rankomat

Najdrożej na Pomorzu i Mazowszu

Kto płacił najwięcej?

Przed nami najnowszy RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych, w którym eksperci porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl po raz kolejny przyglądają się średnim składkom za ubezpieczenie OC pojazdu . Przedmiotem najnowszej analizy jest III kwartał bieżącego roku.Przeciętna stawka OC z III kwartału 2019 roku sięgnęła 686 zł, co względem poprzedniego roku oznacza drobną (8 zł), ale jednak podwyżkę. W ujęciu rocznym nadal jednak notujemy spadki. Tym razem sięgają one 6,4%.Z przeprowadzonej analizy wynika również, że w III kwartale br. z największymi wydatkami w związku z OC musieli liczyć się kierowcy z województw: pomorskiego (783 zł), mazowieckiego (764 zł) i dolnośląskiego (747 zł). Na drugim biegunie uplasowali się posiadacze aut z województw: podkarpackiego (550 zł), opolskiego (577 zł) i świętokrzyskiego (589 zł). Ceny ubezpieczenia OC były niższe niż przed rokiem we wszystkich województwach. Obniżki w poszczególnych regionach wyniosły od -4,8% (woj. podlaskie) do -11,6% (woj. lubelskie). Największe odchylenia od średniej ceny OC odnotowano w województwach: pomorskim (+14,1%), mazowieckim (+11,4%) i dolnośląskim (+8,9%) – wynika z danych rankomat.pl.Najdroższym miastem wojewódzkim był Wrocław. Tutaj za polisę kierowcy płacili średnio 935 zł. Na drugim biegunie znalazł się Rzeszów, gdzie płacono 608 zł. W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy - średnio 1360 zł. Największe zniżki otrzymują zaś ciw wieku 36 - 45 lat. Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Renault (614 zł), najdroższe BMW (887 zł). Panny i kawalerowie płacili 926 zł, natomiast małżeństwa 597 zł.