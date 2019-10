Auta powypadkowe. Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Auta powypadkowe to całkiem pokaźna część wtórnego rynku motoryzacyjnego. Niektórzy z nas nigdy nie zdecydowaliby się na ich zakup, inni przeciwnie - pomimo niedoskonałości widzą w nich potencjał. I jednym i drugim trudno odmówić racji, ale niewątpliwie niektóre mankamenty nie muszą czynić samochodu bezwartościowym. Należy tylko wiedzieć, na które z nich można przymknąć oko, a które powinny nas skutecznie zniechęcić.

Nowy lakier – tak, jeśli lakierowanie było dobrze zrobione

Zmatowiały lakier – tak, jeśli ma właściwą grubość

Kliknij, aby powiekszyć fot. mino21 - Fotolia.com Auto powypadkowe Niestarannie wyprostowane elementy nośne są jednym z najbardziej dających do myślenia znaków ostrzegawczych.

Unikamy aut powypadkowych z prostowanymi elementami nośnymi

Samochód ma części ze starszych aut? Lepiej dać sobie spokój

Zarysowania nie powinny być dużym problemem

- Tego rodzaju niedoskonałości można usunąć nawet samodzielnie bardzo niskim kosztem. Jednak nawet jeśli niezbędna będzie wizyta u lakiernika, nie poniesiemy raczej kosztów wyższych niż 800 zł za jeden element - komentuje Sebastian Dudek z Autotesto, Ogólnopolskiej Sieci Ekspertów Samochodowych.

Sprawdź, czy elementy nośne i konstrukcyjne są w dobrym stanie

Na aucie widać ślady korozji? Lepiej je skreślić

Auto ma instalację CAN? Sprawdź wiązki elektryczne!

Elementem, na którego naprawie kierowcy często oszczędzają, są wiązki elektryczne. Są one bowiem dosyć drogie, jednak dla aut posiadających instalację CAN są absolutnie kluczowe. W ich przypadku uszkodzone wiązki powodują przekłamania w przesyłach danych. Jest to powodem ciągłych problemów z autem, których przyczyna może być ciężka do zidentyfikowania – tłumaczy Sebastian Dudek z Autotesto.

Wymiana uszkodzonych szyb jest tania, ale zwróć uwagę na sąsiednie elementy

Sprawdź przerwy między częściami karoserii

Samemu, czy z pomocą eksperta?

Lakier to coś, co powinno w pierwszej kolejności przykuwać uwagę kupującego. O tym, że auto było ponownie lakierowane świadczy grubość powłoki. Pierwotnie wynosi ona od 80 do 150 mikrometrów. Grubsza nie oznacza nic innego niż to, że na auto nakładana była kolejna warstwa lakieru. W takim wypadku nabywca powinien zwrócić uwagę na sposób lakierowania. W tym celu należy się przyjrzeć, czy na krawędziach elementu widoczne są ślady lakierowania. Jeśli ich nie ma, możemy być w zasadzie pewni trwałości lakieru. Czujność powinny wzbudzać natomiast widoczne uskoki lakieru bezbarwnego na krawędziach. Jeżeli miernik pokaże z kolei, że ponownemu lakierowaniu poddany został niemal każdy element, to jest to niewątpliwie argument za odpuszczeniem sobie zakupu auta Jeżeli zauważysz, że w pewnych miejscach nadwozia lakier jest zmatowiały, nie musi być to koniecznie powodem, by spisać pojazd na straty. Koniecznie jednak sprawdź, czy powłoka lakieru w tych miejscach ma prawidłową grubość (minimalnie 100 mikrometrów). Jeżeli jest cieńsza, możesz zapomnieć o polerowaniu bez ujrzenia gołej blachy. W takim przypadku koszty ponownego lakierowania będą tak duże, że naprawdę lepiej sobie darować.Niestarannie wyprostowane elementy nośne są jednym z najbardziej dających do myślenia znaków ostrzegawczych. To w końcu mankament bardzo łatwo widoczny, dlatego, jeżeli sprzedawca go nie naprawił, nie raczył nawet zadbać o pozory. Jak zatem wtedy mogą wyglądać mniej rzucające się w oczy elementy?Często zdarza się, że właściciele w trakcie powypadkowej naprawy oszczędzają na częściach, wybierając podzespoły z aut o wiele wyższym przebiegu. Sprawdzając auto, koniecznie sprawdź, czy daty umieszczone na zamontowanych częściach zgadzają się z rokiem produkcji auta. Jeżeli zauważysz, że np. wszystkie chłodnice są starsze niż same auto, lepiej od razu podziękuj sprzedawcy.Zarysowania na nadwoziu nie powinny być szczególnym powodem do niepokoju.Nie możemy zaniedbać oględzin elementów nośnych i konstrukcyjnych. W powypadkowych autach często noszą one wyraźne ślady napraw. Zły stan tych elementów objawia się takimi „przyjemnościami” jak skrzypienie przy wjeżdżaniu na krawężnik lub jeździe na nierównej drodze.Widoczna na aucie nawet miejscowa korozja jest wystarczającym powodem, by je sobie darować. Jeżeli zobaczycie rdzę np. na nadkolach, istnieje dużo prawdopodobieństwo, że po bliższych oględzinach odkryjecie jeszcze więcej ośrodków korozji. Jest to sygnał, że auto zostało niestarannie naprawione, a jego odnowienie po prostu się nie opłaca.Wymiana szyb, na których powierzchni znajdują się pęknięcia, nie jest zwykle bardzo droga. Samo lekkie uszkodzenie szyby nie jest więc powodem, by skreślić pojazd. Należy jednak przy okazji sprawdzić też, czy uszkodzeniu nie uległy również pobliskie elementy.Rozległość uszkodzeń możesz ocenić na podstawie przerw między częściami karoserii. Jeśli zaobserwujesz, że na całym nadwoziu są one nierówne, uszkodzenie było naprawdę poważne, a do tego jeszcze niestarannie naprawione. Jeżeli jednak źle przylega tylko jeden element, istnieje prawdopodobieństwo, że nie będzie dużego problemu. W dalszym ciągu jest to jednak znak ostrzegawczy.Samodzielne kupowanie pojazdu, nawet nowego jest błędem. Podczas zakupu towarzyszą nam emocje, które mogą przesłonić wady pojazdu. Na oględziny należy zabrać ze sobą osobę, która będzie mogła zdroworozsądkowo spojrzeć na pojazd i ocenić jego faktyczny stan. Coraz popularniejszą formą weryfikacji pojazdu jest wykupienie pakietu, w ramach którego niezależni eksperci samochodowi dokonają oględzin samochodu. Co istotne, eliminuje to konieczność jazdy do sprzedawcy - ekspert zrobi to za nas, a my otrzymamy gotowy raport. To proste i praktyczne rozwiązanie.