Nowe samochody coraz droższe. Auto w cenie kawalerki?

Ceny nowych samochodów będą piąć się w górę. Z szacunków ekspertów Carsmile wynika, że w nadchodzącym roku mogą wzrosnąć o nawet 20%. Przewidziana na kolejne lata polityka UE, która zakłada stopniową eliminację pojazdów o napędach spalinowych, niewątpliwie przesądzać będzie o kolejnych podwyżkach. W efekcie już niedługo na zakup kompaktowego SUV-a trzeba będzie wydać tyle, ile na kupno kawalerki.

12 tysięcy więcej za samochód

Kliknij, aby powiekszyć fot. joey333 - Fotolia.com Samochody Samochody stają się dobrem luksusowym.

Elektryk dwa razy droższy

- Obecna różnica w cenie aut elektrycznych i tych z silnikiem benzynowym można traktować jako zakres możliwego wzrostu cen samochodów w nadchodzących latach. Poprzez podwyżki cen branża „odbije sobie” rosnące nakłady na rozwój elektromobilności, jak również wszelkie kary czy nowe podatki ekologiczne, które będzie musiała zapłacić. Jest więc bardzo prawdopodobne, że za 5 lat popularne modele będą po prostu dwa razy droższe niż obecnie, stając się dobrami luksusowymi – ocenia Łukasz Domański, prezes Carsmile.

Nowe samochody w cenie kawalerki

Koniec z kupowaniem aut?

– Spodziewamy się dwóch trendów. Po pierwsze coraz większą popularnością będzie cieszyło się używanie samochodów, czy to w formie abonamentów czy carsharingu, zamiast ich kupowania na własność. Do takich form „zmuszą” nas rosnące ceny pojazdów, ale też wszelkie antysmogowe ograniczenia w ruchu, np. zakaz wjazdu do centrów miast samochodów innych niż elektryczne. Używanie auta zamiast posiadania wpisuje się ponadto w ogólnoświatowy trend do słuchania muzyki w Spotify, oglądania filmów w Netfliksie czy użyczania własnego mieszkania turystom w serwisie AirBnb – ocenia Michal Knitter, wiceprezes Carsmile.

Internet zamiast salonów

Już w nadchodzącym roku aż 95% aut, które trafią do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej, ma spełniać nowy, ustalony na poziomie 95 g CO2/km, limit emisji CO2 . Jest to wartość średnia, a poszczególne limity będą uzależnione od masy pojazdu. Producenci, którzy nie zastosują się do wskazanych norm, muszą liczyć się z sankcjami finansowymi - 95 euro za każdy gram dwutlenku węgla ponad limit od każdego sprzedanego samochodu.Ze względu na to, że producenci samochodów nie są w stanie ograniczyć emisji w przypadku wszystkich produkowanych modeli, już dziś stało się jasne, że w przyszłym roku czekają nas podwyżki cen samochodów. Jak wysokie? Przedstawiciele branży wspominają o 10-20%.Średnia emisja CO2/km w samochodach zarejestrowanych w 2018 r. w Unii Europejskiej wyniosła 120,5 g. To o 25,5 g więcej od nowego limitu. Przy utrzymaniu ubiegłorocznych poziomów emisji, oznaczałoby to konieczności zapłaty przez producenta 2 422,5 EUR kary od jednego pojazdu (dokładnie w 2020 roku od 95% sprzedanych aut, a od 2021 r. już od wszystkich). Przyjmując, że producent doliczyłby karę w całości do ceny samochodu, dałoby to średnią podwyżkę w Polsce o 12 753 PLN brutto przy obecnym kursie euro.Trzy najchętniej sprzedawane modele w 2018 roku to Skoda Octavia , Skoda Fabia i Opel Astra. W ich przypadku założona podwyżka o 12,8 tys. zł oznaczałaby wzrost obecnej ceny katalogowej najtańszej wersji średnio o 21%. Liczbę tę należy traktować jedynie jako zgrubny szacunek czekających nas podwyżek cen nowych samochodów, a nie konkretną zmianę prognozowaną dla tych trzech modeli.Co wydarzy się na rynku w kolejnych latach? Polityka UE zmierza zdecydowanie w kierunku ograniczenia liczby pojazdów z silnikami spalinowymi i wymuszenia na producentach inwestycji w auta elektryczne i hybrydy, co skutkować będzie dalszymi podwyżkami cen. Z szacunków Carsmile wynika, że dziś średnia cena nowego samochodu elektrycznego sprzedawanego w Polsce jest dwukrotnie wyższa od najbardziej zbliżonego do niego modelu z silnikiem benzynowym. Dokładnie uśredniona różnica dla sześciu przebadanych modeli (Opel Corsa E, Mazda MX-30, E-golf, Renault Zoe, Mercedes EQC oraz Audi eTron) wynosi 101%. Jest to spowodowane droższą technologią produkcji samochodów elektrycznych oraz generalnie lepszym wyposażeniem tego typu pojazdów.Oznaczałoby, że samochód wart np. 100 tys. zł ,w perspektywie kilku lat zdrożałoby nawet do 200 tysięcy. Za taką kwotę można już kupić … kawalerkę. Z danych serwisu Domiporta wynika, że taka jest obecnie średnia cena kawalerki w nowym budownictwie w Łodzi. Dobrym przykładem popularnego samochodu kosztującego obecnie ok. 100 tys. zł jest Nissan Qashqai (cena katalogowa modelu N Connecta).Problem tylko w tym, że nowe samochody to kiepska inwestycja – tracą mniej więcej połowę wartości w ciągu trzech pierwszych lat użytkowania, a na rynku nieruchomości mamy boom, w wyniku którego tylko w ostatnim roku mieszkania zdrożały średnio o 13,5% (dane NBP za II kw. br. zmiana rok do roku). Nowe samochody tracą na wartości średnio 47% w ciągu pierwszych 24 miesięcy i 59 w ciągu 60 miesięcy od opuszczenia bramy salonu (dane dla: Focus 1.0 125 KM Trend Edition Business).Jakie następstwa dla sposobu użytkowania samochodów będą miały zmiany zachodzące w branży motoryzacyjnej?Drugi trend, którego oczekuje Carsmile, to stopniowe odchodzenie od sprzedaży samochodów w salonach.W ocenie Carsmile, przejście z systemu sprzedaży samochodów w salonach do modelu online, pomimo związanych z tym inwestycji w IT, powala obniżyć koszty dystrybucji o ok. 20%.