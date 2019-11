PZWLP: CFM w III kw. 2019 r.

Co piąty (22%) nowy samochód sprzedawany do firm w III kwartale br. nabyty został w ramach wynajmu długoterminowego. To oznacza, że branża CFM nie tylko ma się dobrze, ale również jest jedyną formą finansowania floty samochodowej, której w badanym okresie udało się zanotować wzrost sprzedaży (3,1% rdr.). W przypadku aut kupowanych na kredyt, z własnych środków czy w ramach leasingu o takich osiągnięciach można było jedynie pomarzyć.

Wynajem długoterminowy zwiększa swój udział w sprzedaży nowych aut do firm w Polsce

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział wynajmu długoterminowego - sprzedaż aut do firm Udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych samochodów do firm w sięgnęła 22%. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Branża wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce ma powody do zadowolenia. Pomimo, że w trzecim kwartale roku sprzedaż nowych aut do firm spadła i gorsze niż przed rokiem wyniki odnotowały wszystkie konkurencyjne rodzaje finansowania pojazdów firmowych, to sprzedaż aut w wynajmie długoterminowym, nawet w obliczu takich niekorzystnych zjawisk rynkowych, nadal rosła – mówi Grzegorz Szymański, Prezes Zarządu PZWLP, Regional Manager of Central Europe w Arval. – Wynajem długoterminowy cieszy się w Polsce wciąż rosnącą popularnością, zdobywając w ostatnich kilkunastu miesiącach coraz większą rzeszę klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor MŚP jeszcze do niedawna stanowił marginalny udział w wynajmie długoterminowym, a obecnie coraz chętniej sięga po ten rodzaj finansowania swoich samochodów firmowych. Obserwujemy, że część małych i średnich przedsiębiorstw zastępuje wynajmem długoterminowym wcześniej wykorzystywany klasyczny leasing finansowy. Małe firmy doceniają takie zalety wynajmu długoterminowego jak chociażby stałe i niższe w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami koszty aut służbowych, prostotę rozliczeń, minimalne zaangażowanie

w administrację, naprawy, ubezpieczenia czy serwisowanie samochodów oraz brak konieczności wpłaty własnej.

Diesel na wstecznym

Jeszcze kilka lat temu samochody napędzane Dieslem stanowiły we flotach w wynajmie długoterminowym w Polsce nawet ¾ pojazdów – mówi Rogier Klop, Członek Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający LeasePlan Polska. – Obecny spadek udziału aut z tego typu silnikami do poziomu poniżej 60%, co oznacza, że stanowią one już niewiele więcej niż połowę łącznej floty, zasługuje na uwagę. Rynek polski nie jest jednak pod tym względem odosobniony, podobne zjawiska zachodzą bowiem także w wielu innych krajach europejskich. Zastępowanie samochodów z napędami wysokoprężnymi bardziej ekologicznymi jednostkami benzynowymi oraz przede wszystkim rosnący odsetek aut niskoemisyjnych to trend, który utrzymuje się na polskim rynku wynajmu długoterminowego już od dłuższego czasu i trzeba go oceniać bardzo pozytywnie. Należy przy tym jednak mieć świadomość, że samochody zeroemisyjne, a więc elektryczne, stanowią wciąż marginalny udział w Polsce. Jesteśmy przekonani, że sytuację w tym zakresie mogłyby zmienić planowane publiczne dopłaty do zakupu aut elektrycznych. Liczymy, że klienci wynajmu długoterminowego będą mogli w świetle planowanych przepisów stać się beneficjentami dopłat do samochodów elektrycznych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Emisja CO2 - auta w wynajmie długoterminowym Samochody zakupione w III kwartale br. na potrzeby wynajmu długoterminowego były bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Rent a Car nieznacznie pikuje

Wprawdzie bieżące wyniki sprzedaży samochodów trudno uznać za złe, ale trzeba przyznać, że to, co działo się na rynku u schyłku minionego roku postawiło poprzeczkę dość wysoko. Zaobserwowane wówczas wzmożone zakupy aut do floty firmowej były zarówno efektem nadchodzących zmian podatkowych w zakresie rozliczania zakupu pojazdów, jak i działań podejmowanych przez dealerów i importerów.W pierwszych miesiącach tego roku wyraźnie zaznaczyła się stagnacja, co oznaczało, że salony opuszczało mniej więcej tyle aut, co rok wcześniej.W trzecim kwartale jednak, ze względu na bardzo wysoką tzw. bazę porównawczą, odnotowany został już spadek wynoszący 2,7% r/r. W przypadku nowych aut kupowanych na kredyt, ze środków własnych oraz w ramach klasycznego leasingu finansowego łącznie, spadek sprzedaży był nawet nieznacznie większy, bo na poziomie 4,2% r/r. Tym samym, wynajem długoterminowy pozostał jedyną w trzecim kwartale formą finansowania nowych samochodów firmowych, w przypadku której odnotowany został wzrost. Firmy i przedsiębiorcy nabyli w formule wynajmu długoterminowego o 3,1% nowych aut osobowych więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.Większy wolumen sprzedaży nowych aut w wynajmie długoterminowym, w zestawieniu ze spadkami w tym zakresie w przypadku konkurencyjnych form finansowania, przyniósł także wzrost udziału tej formy finansowania w całkowitej sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm w trzecim kwartale 2019 roku. Na nieco ponad 97 tys. nowych aut sprzedanych do firm w okresie od lipca do września, 21,4 tys. zostało nabytych w ramach wynajmu długoterminowego. Oznacza to, że udział wynajmu długoterminowego w całkowitej sprzedaży nowych samochodów do firm w Polsce w trzecim kwartale osiągnął poziom 22% i zwiększył się o 1% w porównaniu do analogicznego okresu rok temu.Biorąc pod uwagę najważniejszy w przypadku wynajmu długoterminowego aut wskaźnik rozwoju,a więc wzrost łącznej liczby pojazdów znajdujących się w tej usłudze na polskim rynku, w trzecim kwartale 2019 roku branża urosła o 9,5% r/r.Spośród dwóch usług zaliczanych do wynajmu długoterminowego, w Polsce dominuje Full Serwis Leasing, czyli wariant gwarantujący przedsiębiorcy stałe koszty finansowania auta oraz jego pełną obsługę np. przeglądy, rejestracje, serwis, naprawy, ubezpieczenie, likwidację szkód, czy opony.W liczącej na koniec trzeciego kwartału 161,1 tys. aut* flocie firm PZWLP w wynajmie długoterminowym, pojazdy w usłudze Full Serwis Leasing stanowiły aż 93,3% ogółu. Pozostała część, a więc 6,7% samochodów, była finansowana i obsługiwana w ramach usługi Leasingu z Serwisem, która jest uproszczoną wersją Full Serwis Leasingu i zapewnia korzystającej z niej firmie mniejszy zakres obsługi auta. W gronie najpopularniejszych samochodów w wynajmie długoterminowym w Polsce na koniec trzeciego kwartału znajdowały się: Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Opel Astra i Ford Focus.Dane PZWLP na koniec trzeciego kwartału wskazują na dalszy spadek udziału samochodów z silnikami Diesla we flotach w wynajmie długoterminowym w Polsce. Diesli jest coraz mniej. W liczącej ponad 161 tys. pojazdów łącznej flocie w wynajmie długoterminowym firm skupionych w PZWLP, na koniec września stanowiły one już poniżej 60% wszystkich samochodów, dokładnie 58,9%, czyli o 3,3% mniej niż rok temu. Równolegle rośnie odsetek aut wyposażonych w benzynowe jednostki napędowe, których było 38,3% (wzrost o 2% r/r). Przybywa także samochodów wykorzystujących ekologiczne, a więc hybrydowe i elektryczne, napędy. Udział tego typu aut wynosił na koniec trzeciego kwartału już 2,8% i w ciągu roku niemalże się podwoił (wzrost o 1,3%). Samochodów napędzanych ekologicznymi jednostkami było łącznie już ponad 4,2 tys. – 3866 hybryd oraz 363 auta elektryczne.Nowe samochody zakupione przez firmy PZWLP na potrzeby wynajmu długoterminowego w samym trzecim kwartale roku były bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego, aniżeli w porównywalnym okresie rok temu. Średnia emisja dwutlenku węgla samochodów osobowych była o 0,9% i 1,16 g/km niższa niż rok wcześniej i wyniosła 125,57 g/km. Jeśli zaś chodzi o auta dostawcze, to średnia emisja w ich przypadku wyniosła 140,63 g/km i była niższa o 8,1% i 12,4 g/km w stosunku do stanu sprzed roku.Reprezentowana w PZWLP przez 8 dużych, sieciowych, polskich i międzynarodowych wypożyczalni samochodów branża Rent a Car odnotowała na koniec trzeciego kwartału 2019 r. nieznaczny spadek na poziomie 1,6% r/r. Na koniec września łączna flota firm Rent a Car w PZWLP** w usługach wynajmu krótkoterminowego (1-30 dni) oraz średnioterminowego (1 miesiąc – 2 lata) wynosiła ponad 19,5 tys. aut (19.563).