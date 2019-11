Najtańsze ubezpieczenie samochodu. Ranking X 2019

Do kogo po najtańsze ubezpieczenie samochodu? Odpowiedzi na to pytanie - jak co miesiąc - dostarcza analiza porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl. Tym razem okazało się, że w październiku po OC najlepiej było się udać do You Can Drive. To towarzystwo oferowało również najatrakcyjniejsze ceny pakietów OC + NNW. A kto wypadł najlepiej w innych kategoriach? Oto zestawienie najlepszych ofert ubezpieczeniowych października.

„Najniższy wynik, wynoszący 0,00 punktów, oznaczałby, że zakład ubezpieczeń we wszystkich pojedynczych porównaniach (uwzględniających tę firmę) ulokował się na ostatniej pozycji. Towarzystwo ubezpieczeniowe z najwyższą liczbą punktów (5,00 pkt.), musiałoby natomiast zająć pierwsze miejsce w każdej kalkulacji z jego udziałem. Warto jednak podkreślić, że w praktyce wyniki na poziomie zbliżonym do 0,00 lub 5,00 punktów nie zdarzają się.”

Najtańsze ubezpieczenie samochodu - październik 2019

w rankingu pakietów OC + NNW: You Can Drive - 4,08 pkt.

w rankingu pakietów OC + AC: Link4 - 4,18 pkt.

w rankingu pakietów OC + AC + NNW: Benefia - 4,08 pkt.

„W nawiązaniu do powyższych wyników warto pamiętać, że oferta You Can Drive jest przeznaczona dla osób poniżej 30 roku życia. Właśnie dlatego starsi czytelnicy w przypadku rankingów polis OC i OC + NNW powinni patrzeć na drugie oraz trzecie miejsce” - podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Aviva - spadek o 4,4%

Benefia - wzrost o 2,1%

Generali - spadek o 5,6%

Link4 - wzrost o 5,4%

MTU24 - wzrost o 4,4%

Proama - wzrost o 1,0%

UNIQA - spadek o 2,3%

Wiener - spadek o 1,3%

You Can Drive - spadek o 1,4%

Na wstępie warto podkreślić, że październik nie przyniósł żadnych zmian w zakresie stosowanej metodologii badania. Analogicznie jak miało to miejsce w przypadku poprzednich publikowanych przez nas zestawień, przedmiotem analizy były cztery kategorie ubezpieczeń. Jej autorzy poszukiwali najtańszego OC oraz najkorzystniejszych na rynku pakietów OC + NNW, OC + AC oraz OC + AC + NNW.Podstawą bieżącego zestawienie było przeszło 100 000 indywidualnych kalkulacji użytkowników porównywarki Ubea.pl. Zgodnie z tradycją, każdy z poddanych analizie ubezpieczycieli mógł uzyskać od 0,00 punktów do maksymalnie 5,00 punktów (skala ocen dla każdej kategorii).Jak wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl:Dane porównywarki Ubea.pl z okresu 1 - 31 październik 2019 r. wskazują, że najtańsze OC oferowała kierowcom firma You Can Drive, które udało się ostatecznie uzyskać 4,17 pkt.W pozostałych kategoriach najtańszych ubezpieczeń samochodu dominowali:Porównanie wyników z września oraz października 2019 r. pokazuje, że firma Ergo Hestia, pomimo gorszych wyników MTU24, nadal ma powody do zadowolenia. Marka You Can Drive zajęła bowiem pierwsze miejsce w rankingach polis OC oraz pakietów OC + NNW.Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl podkreśla przy tym, że w pierwszym przypadku You Can Drive zdetronizowało na pozycji lidera inną markę Ergo Hestii, czyli MTU24. Jeżeli natomiast chodzi o ranking pakietów OC + NNW, to awans You Can Drive dokonał się kosztem Link4.Wspomniane już wcześniej wyniki barometru cenowego Ubea.pl wskazują na stabilizację średniej składki OC w październiku. Informacje rankingowe dotyczące poszczególnych ubezpieczycieli sugerują natomiast, że zaszły ciekawe zmiany. Warto zatem sprawdzić, jak w ujęciu miesięcznym zmieniły się średnie składki polis OC . Takie zmiany z października 2019 r. wyglądały następująco:Powyższe informacje wskazują, że stabilizacja średniej składki OC z wszystkich towarzystw wynikała ze skompensowania wzrostów dotyczących kilku ubezpieczycieli przez spadki odnotowane dla innych firm.Z punktu widzenia kierowców dość niepokojący wydaje się miesięczny wzrost średniej ceny OC oferowanej przez Link4 oraz MTU24, czyli dwóch liderów cenowych.