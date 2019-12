Ceny ubezpieczenia OC zaskakująco niskie przed świętami

Comiesięczna analiza porównywarki Ubea.pl dowodzi, że ubezpieczyciele najwyraźniej postanowili sprawić kierowcom przedświąteczny prezent. W listopadzie ceny OC okazały się sporo niższe aniżeli w bazowym dla barometru cenowego styczniu 2019 r. Ubezpieczenie OC staniało aż o 225 złotych.

Dlaczego ubezpieczenie OC staniało tak wyraźnie?

„Warto dodać, że w listopadzie i grudniu 2018 r. również był widoczny spory spadek średniej ceny OC. W grudniu bieżącego roku kierowcy prawdopodobnie też będą mogli się cieszyć z tańszych polis komunikacyjnych” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Z wyliczeń ekspertów Ubea.pl wynika, że przeciętna stawka OC, którą oferowało w listopadzie dziewięć analizowanych towarzystw ubezpieczeniowych sięgnęła 1399 zł. Taki rezultat oznacza, że w minionym miesiącu polscy kierowcy wyjmowali z kieszeni kwotę o niemal 100 złotych niższą aniżeli w październiku.Listopadowe wskazanie barometru cenowego Ubea.pl to 86, co oznacza, że ceny OC w jedenastym miesiącu br. stanowiły 86 proc. przeciętnej stawki płaconej w styczniu br., który dla potrzeb kalkulacji jest miesiącem bazowym.W nawiązaniu do przedstawionych powyżej wyników rodzi się pytanie o przyczyny tak dużego spadku średniej ceny OC. Wydaje się, że pewne znaczenie ma polityka marketingowa ubezpieczycieli, którzy przygotowują większe rabaty na koniec roku.