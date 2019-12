Ile kosztuje zimowe wyposażenie samochodu?

Nie od dziś wiadomo i nie jest to w zasadzie żadnym zaskoczeniem, że zima nie należy do ulubionych pór roku kierowców. Ten trudny czas pomaga przetrwać odpowiednie wyposażenie samochodu. Eksperci Carsmile przyjrzeli się, ile należy dopłacić, aby wyposażyć auto w takie rozwiązania jak np. podgrzewane szyby, ogrzewanie postojowe czy napęd 4x4.

Seata Leona, Hyundaia Tucsona oraz Volvo XC60.

100-200 zł extra za ciepłe auto na abonament

Największa dopłata za 4x4

- Zimą preferencje naszych użytkowników odnośnie wersji wyposażenia samochodu wyraźnie się zmieniają. Zdecydowanie częściej niż latem wyceniane są takie elementy, jak podgrzewane fotele, szyby czy lusterka, a nawet kierownica. Zimą znacząco rośnie też zainteresowanie napędem na cztery koła, a także pojawiają się zapytania o wycenę ogrzewania postojowego. Chodzi z jednej strony o poprawę komfortu jazdy, a z drugiej o większe bezpieczeństwo podczas manewrów na drodze – relacjonuje Kamil Klukowski, koordynator procesów operacyjnych w Carmile, internetowej platformie, za pośrednictwem której można wynająć lub wyleasingować samochód.

Wymagające odmrożenie szyby i kłopoty z ruszeniem z nawierzchni, na której zalega śnieg to tylko niektóre niedogodności, z którymi w czasie zimy przychodzi się zmagać kierowcom. Uniknąć ich pomaga „zimowe” wyposażenie samochodu. Nie są to rozwiązania najtańsze, ale w przypadku auta na abonament niewątpliwym plusem jest to, że ich koszty rozkładają się w czasie. Z szacunków ekspertów Carsmile wynika, że dodatkowo przychodzi za nie zapłacić od 100 do 500 zł brutto miesięcznie.Aby zobrazować koszty, z jakim wiąże się zimowe wyposażenie samochodu na abonament, Carsmile przyjrzał się modelom reprezentującym różne półki cenowe. Pod uwagę wzięto:I tak, pierwszego z wymienionych (wersja Hatchback Style) wzbogacono o pakiet winter, na który składają się podgrzewane siedzenia, lusterka oraz podgrzewane dysze spryskiwaczy.Hyundaia Tucsona (132 KM 2 WD) porównano z kolei w dwóch wersjach: Classic i Comfort. Wersja Comfort jest bogatsza o podgrzewane fotele i podgrzewaną kierownicę, ale ma też dwustrefową klimatyzację, która akurat nie jest związana bezpośrednio z tematem tej analizy.W przypadku Volvo XC 60 (B5 Momentum Pro), czyli wersji hybrydowej popularnego SUVa z segmentu premium, „zimowe” wyposażenie uzyskano dodając pakiety winter, winter pro oraz podgrzewaną szybę.Wbrew pozorom różnice w miesięcznych kosztach wcale nie są aż tak duże – o ile za zimowe wyposażenie Leona dopłacimy 117 zł brutto, to za „podgrzewane” Volvo dopłata wyniesie tylko 244 zł brutto pomimo bardzo długiej listy dodatkowych elementów wyposażenia zwiększających komfort jazdy zimą. Są to: podgrzewane fotele przednie i tylne, ale też ogrzewanie postojowe, które w poniższym zestawieniu ma tylko Volvo. W przedstawionej konfiguracji znalazły się też podgrzewana przednia szyba i podgrzewana kierownica (podgrzewane lusterka są w standardzie opisywanej wersji).Do obliczeń przyjęto, że auto abonament jest zawierany przez osobę fizyczną (konsument), na 3 lata, a wpłata własna wynosi 10%. Oczywiście trzeba pamiętać, że przy takim założeniu, wyższa cennikowo wersja wyposażenia przekłada się też na odpowiednio większy kwotowo wkład własny, czego nie widać w tabeli.Zdecydowanie najwięcej dopłacimy za napęd na cztery koła, wyraźnie zwiększający bezpieczeństwo jazdy nie tylko zimą, ale za każdym razem, kiedy poruszamy się po mokrej czy błotnistej nawierzchni, albo mamy do pokonania stromy podjazd. Symulację kosztów napędu 4x4 wykonano na przykładzie najpopularniejszego w Polsce SUV-a, czyli Dacii Duster. Wersja 1.5 Blue dCi Prestige z napędem na cztery koła to dodatkowy koszt 524 zł miesięcznie. Za tę kwotę otrzymamy nie tylko lepszy napęd, ale też podgrzewane fotele.