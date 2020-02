Jesteś sprawcą kolizji lub wypadku? Zobacz, jak wzrośnie twoje OC

Kierowca będący sprawcą kilku wypadków lub kolizji drogowych musi liczyć się z tym, że ubezpieczyciele nie potraktują go łagodnie. Doświadczenie pokazuje, że szkodowym kierującym oferowane są znacznie wyższe ceny OC, niż tym, którzy mogą pochwalić się bezwypadkową historią jazdy. I wprawdzie jedna, drobna stłuczka nie powinna wywindować stawki za obowiązkowe ubezpieczenie na niebotycznie wysoki poziom, to już kilka z pewnością sprawi, że kierowca zapłaci znacznie więcej. Ile? Oto, co pisze na ten temat Punkta.

Dla ceny OC znaczenie ma wiek kierującego

Szkodowe regiony z najwyższą ceną OC

Liczba szkód a cena OC Przy pięciu szkodach należy liczyć się ze znaczną podwyżką stawki za obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Dane Funduszu mówią o tym, co wydarzyło się w 2019 roku. Oznacza to, że ubezpieczyciele te tendencje uwzględnią w swoich kalkulacjach dopiero przy odnowieniach na ten rok. Regionalna analiza szkodowości pozwala przypuszczać, że w tym roku te same województwa i miasta będą „ścigać się” o czołowe miejsca w zestawieniu najwyższych cen OC. Interesujące jest natomiast to, co zadzieje się w 2020 roku z cenami dla młodych właścicieli pojazdów. Aktualnie to im składki spadły najbardziej i wielce prawdopodobne jest, że trend ten utrzyma się nadal. Młodzi coraz częściej będą mogli liczyć na spersonalizowane wyceny i premie za bezpieczną jazdę – mówi Bartłomiej Roszkowski, członek zarządu Punkty.

Przeciętna cena OC, proponowana w minionym roku szkodowemu kierowcy, wyniosła 716 zł, co oznacza że o 52 zł przekraczała stawkę oferowaną ogółowi kierujących - wynika z opracowania Punkty, którego podstawą były rzeczywiście przeprowadzone zakupy polis.Jak można się łatwo domyślić, im więcej szkód, tym wyższa cena OC. Warto jednak podkreślić, że przy kalkulacji stawki OC dla danego kierowcy ubezpieczyciele nie uwzględniają wielkości szkody , lecz fakt jej zaistnienia. Nieważne zatem, czy kierujący spowodował poważny wypadek drogowy, czy też drobną stłuczkę - szkoda to szkoda.Najspokojniej mogą spać kierowcy z jedną szkodą – średnio za OC płacili tylko o 3 proc. więcej od ogółu (+23 zł). Zmotoryzowani z dwiema szkodami wydali na obowiązkową polisę o 13 proc. więcej (+89 zł), a z trzema – o 25 proc. więcej (+164). Ze znaczącymi zwyżkami muszą liczyć się „wypadkowi” rekordziści – zmotoryzowani z 4 szkodami na koncie w ubiegłym roku zapłacili średnio o 40 proc. drożej (+265 zł), a ci z 5 i więcej zdarzeniami drogowymi aż o 49 proc. (+324 zł).Najbardziej szkodowa grupa według raportu UFG, czyli kierowcy w wieku 31-40 lat, w 2019 roku płaciła średnio za OC 638 zł – o 26 zł mniej niż wyniosła przeciętna stawka dla ogółu kierowców. I prawie dwukrotnie mniej niż najmłodsi posiadacze OC, którzy standardowo zaliczani są przez większość ubezpieczycieli do grupy tzw. podwyższonego ryzyka. W 2019 roku ubezpieczający się w wieku od 18 do 25 lat płacili bowiem średnio 1300 zł - o ponad 80 proc. więcej niż wyniosła przeciętna składka. Dobra wiadomość dla tego segmentu kierowców jest taka, że to im ceny w ubiegłym roku spadły najbardziej, bo aż o 15,5 proc.Zgodnie z danymi Punkty kierowcy w wieku 31-40 lat to jedna z liczniejszych grup ubezpieczających się w zakresie OC. Stanowią ¼ portfela multiagencji, gdy młodzi kierowcy to zaledwie 5 proc. posiadaczy obowiązkowej polisy. Natomiast w przeliczeniu na 1000 polis w danej kategorii wiekowej, udział kierowców z historią szkodową w wieku 31-40 lat wynosi 27 proc. w porównaniu do 16 proc. w grupie młodych kierowców.Mieszkańcy najbardziej „szkodowych” województw i miast według raportu UFG w ubiegłym roku musieli liczyć się z najwyższą ceną OC . I tak przeciętna stawka za ubezpieczenie obowiązkowe dla kierowcy z pomorskiego wynosiła 745 zł, dolnośląskiego - 725 zł i mazowieckiego - 717 zł. Dane Punkty pokazują, że najwyższe średnie stawki za OC w ubiegłym roku należały do miast z czołówki rankingu UFG - Wrocławia (859 zł), Gdańska (830 zł), Sopotu (821 zł) i Warszawy (805 zł) . Co więcej, tego typu tendencja utrzymuje się od jakiegoś czasu. Warto tu podkreślić, że przeciętna, ubiegłoroczna cena OC to 664 zł.