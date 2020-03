Samochody elektryczne: do 10 tys. sztuk jeszcze nam brakuje

Mamy najnowsze dane z uruchomionego przez PSPA oraz PZPM licznika elektromobilności. Wynika z nich, że u schyłku lutego w Polsce zarejestrowane były łącznie 9 803 pojazdy elektryczne, z czego 58% stanowiły pełne elektryki (BEV). Na przestrzeni dwóch pierwszych miesięcy br. liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych oraz hybryd typu plug-in sięgnęła z kolei 1 166 sztuk, co oznacza, że względem analogicznego okresu poprzedniego roku podskoczyła o pokaźne 181%.

5 700 pojazdów w pełni elektrycznych (BEV, ang. battery electric vehicles) oraz

4 103 hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles),

Wprawdzie samochody elektryczne to na polskich drogach widok ciągle dość rzadki, to jednak faktem pozostaje, że ich liczba sukcesywnie rośnie. Z danych opublikowanych właśnie przez PSPA oraz PZPM wynika, że pod koniec lutego zarejestrowanych w naszym kraju było:co łącznie daje 9803 elektryczne samochody osobowe. Dla porównania analogiczny wynik dla stycznia to 9 099 sztuk, z czego 60% stanowiły auta w pełni elektryczne (5 415).Jak czytamy w opublikowanym komunikacie, w badanym okresie do 561 szt. powiększył się również park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych, natomiast autobusów elektrycznych do 232 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec lutego osiągnęła liczbę 6 447 szt.Wraz ze wzrostem liczby pojazdów, rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania. Pod koniec lutego br. w Polsce funkcjonowały 1093 stacje ładowania pojazdów. 30% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 70% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W ciągu ostatniego miesiąca zainstalowano 44 nowe stacje.