Co czeka elektromobilność w Polsce? Są najnowsze prognozy

Wprawdzie pod względem sprzedaży aut elektrycznych do europejskich liderów jest nam jeszcze dość daleko, to niewątpliwie jednak samochody niskoemisyjne cieszą się wśród Polaków rosnącą popularnością. Co przyniosły polskiej elektromobilności ostatnie lata? Jak będzie kształtować się jej przyszłość? Odpowiedzi na te pytanie niesie za sobą najnowsza odsłona raportu PSPA - "Polish EV Outlook 2020".

-Niemal tyle samo samochodów elektrycznych co w Warszawie (32 proc.), jeździ po ulicach wszystkich polskich miast liczących od 300 tys. do 1 mln mieszkańców (Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin) - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Kliknij, aby powiekszyć fot. malajscy - Fotolia.com Co czeka elektromobilność w Polsce? Jak prognozuje PSPA, polski park samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w roku 2025 może przekroczyć 280 tys. szt., a w 2030 r. zbliży się do 900 tys.

-Przez ostatnie 12 miesięcy odnotowano wzrost o prawie 70 proc. Posiadamy jeden z największych udziałów stacji DC w Europie. 30 proc. stacji w Polsce to ładowarki wysokiej mocy – mówi Jan Wiśniewski z PSPA. - Zdecydowana większość z nich, bo ponad 60 proc., jest płatna. Co 10 stacja DC została zlokalizowana w sieci TEN-T.



- 44% wszystkich stacji w Polsce znajduje się w sieciach 12 wiodących operatorów infrastruktury ładowania. Największy z nich to GreenWay Polska, z 15 proc. udziałem w rynku. W pierwszej piątce znajdują się także Orlen, Tauron, PGE i Energa – dodaje Jan Wiśniewski.

- W scenariuszu realistycznym, zakładającym wprowadzenie subsydiów w postaci dopłat lub odpowiednich zachęt natury podatkowej, np. wdrożenia możliwości odliczenia 100% VAT, polski park samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w roku 2025 może przekroczyć 280 tys. szt. Bez takiego wsparcia będzie ponad dwukrotnie mniejszy. Natomiast w 2030 r. wielkość parku BEV zbliży się do 900 tys. szt. – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA. – Łącznie z hybrydami typu plug-in (PHEV), których park w Polsce prognozujemy w 2025 r. na ok. 160 tys. szt., a w 2030 r. na 570 tys., mówimy o niemal 1,5 mln samochodów zero- i niskoemisyjnych (BEV i PHEV) w Polsce za 10 lat.

- Zarówno segment samochodów elektrycznych, jak i infrastruktury ładowania nie są całkowicie odporne na skutki koronawirusa, jednak elektromobilność jest lepiej przygotowana na jego następstwa niż sektor motoryzacji konwencjonalnej, o czym świadczą ostatnie wyniki sprzedaży. W marcu br., w USA liczba rejestracji samochodów spalinowych zmniejszyła się o 38,5% r/r, a samochodów zelektryfikowanych zwiększyła się o 6,4%. W Wielkiej Brytanii przy spadku na poziomie 44,4% r/r w segmencie samochodów konwencjonalnych, nastąpił wzrost sprzedaży EV, który wyniósł 109,3% r/r. W Niemczech trend okazał się zbliżony: – 37,7% r/r i + 104,1% r/r. Drugim najlepiej sprzedającym się samochodem w Europie w marcu tego roku była Tesla Model 3, a udział pojazdów zelektryfikowanych w sprzedaży pojazdów w Europie w marcu br., wyniósł 17%, co oznacza wzrost o 10% w stosunku do ubiegłego roku – mówi Maciej Mazur z PSPA.

Jak czytamy w komunikacie z badania, na przestrzeni ostatnich 5 lat, krajowa sprzedaż osobowych i dostawczych samochodów elektrycznych (BEV) oraz hybryd typu plug-in (PHEV) podskoczyła z 316 szt. w 2015 r. do 4 322 szt. w 2019 r. Taki wynik oznacza wzrost o imponujące 1268%.W efekcie powyższych wzrostów, u schyłku 2019 roku zarejestrowanych było w naszym kraju 10 232 szt. samochodów elektrycznych (+73% r/r), w tym 49 proc. BEV i 51 proc. PHEV - pisze PSPA.W raporcie znajdujemy również dane odnośnie najpopularniejszych marek i modeli samochodów elektrycznych. W zestawieniu pełnych elektryków zwyciężają Nissan, BMW oraz Tesla (Nissan Leaf, BMW i3 oraz Tesla Model S). W rankingu hybryd typu plug-in liderami okazały się z kolei BMW, Volvo oraz Mini. Najpopularniejsze modele hybryd to z kolei Mini Countryman Cooper S E All4, BMW 330e oraz Mitsubishi Outlander PHEV.Co trzeci z zarejestrowanych samochodów elektrycznych pochodzi ze stolicy.Z zawartych w raporcie danych odnośnie infrastruktury służącej obsłudze samochodów elektrycznych wynika, że pod koniec lutego 2020 r. funkcjonowało w naszym kraju 1093 ogólnodostępnych stacji ładowania, co przełożyło się na 2028 punktów.24 proc. ogólnodostępnych stacji ładowania na polskim rynku znajduje się w obrębie galerii handlowych, 22 proc. na ogólnodostępnych parkingach, a 21 proc. na terenach hoteli. Niemal 9 na 10 publicznych stacji ładowania w Polsce otwarta jest 24 godziny na dobę.Ponad połowa wszystkich stacji ładowania w Polsce zlokalizowano w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Ranking miast z największą liczbą stacji ładowania otwiera Warszawa. Kolejne pozycje zajmują: Katowice, które jako jedyne miasto w Polsce spełnia limit narzucony przez Ustawę o elektromobilności w zakresie minimalnej liczby punktów ładowania, Wrocław, Gdańsk i Kraków. W podziale na województwa, najwięcej stacji zlokalizowanych jest na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i pomorskiego.„Polish EV Outlook 2020” odpowiada także na pytanie, jakich zmian potrzebuje rynek elektromobilności w Polsce.Według PSPA, wprowadzenie instrumentów wsparcia w początkowej fazie rozwoju elektromobilności jest czynnikiem determinującym dynamikę rynku w kolejnych latach. Ma także kluczowy wpływ na tempo rozbudowy infrastruktury ładowania. „Polish EV Outlook 2020” zakłada, że liczba punktów ładowania zainstalowanych w stacjach ogólnodostępnych wzrośnie z obecnych 2,1 tys. do 40 tys. w 2025 r. i 91 tys. w roku 2030.Prace nad „Polish EV Outlook 2020” trwały ponad cztery miesiące. Na ostatniej prostej, zespół ekspertów zmierzył się z uwzględnieniem w opracowaniu skutków pandemii COVID-19.Według danych ACEA, w pierwszym kwartale 2020 r. samochody z napędem elektrycznym (BEV i PHEV) zwiększyły swój udział na rynku nowych pojazdów osobowych w UE do 6,8% (w I kwartale 2019 r. ich udział wynosił 2,5%). Główną przyczyną takiego stanu rzeczy było gwałtowne zmniejszenie liczby rejestracji konwencjonalnych samochodów wywołane pandemią COVID-19. Przewagą sektora e-mobility są nowe modele biznesowe oraz szersze możliwości współpracy poszczególnych koncernów. Ponadto, sprzedaż samochodów z napędem elektrycznym pozwala na wdrożenie wielu usług łączonych, m.in. uwzględnienia w ofercie stacji ładowania, jak również większe wykorzystanie potencjału e-commerce.