Planujesz zakup auta elektrycznego? Do wyboru masz ponad 100 modeli

Wprawdzie do obiecywanego 1 miliona samochodów elektrycznych na polskich drogach jest nam ciągle bardzo daleko, to jednak wyraźnie widać, że elektromobilność jest w Polsce coraz bardziej zauważalnym zjawiskiem. Powodem tego jest bez wątpienia ciągle poszerzana oferta sprzedażowa, ale także coraz bardziej zadowalające kierowców parametry aut. Co ma do wyboru Kowalski, który decyduje się na zakup auta elektrycznego? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

Przeczytaj także: Samochód elektryczny: czego chce od elektryka statystyczny Kowalski?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie auto elektryczne powinien wybrać ten, kto marzy o jak największym zasięgu pojazdu?

Które z dostępnych na rynku samochodów elektrycznych są najtańsze, a które najdroższe?

Który z elektryków gwarantuje najlepsze przyspieszenie i największą prędkość maksymalną?

Oferta samochodów elektrycznych dostępnych na polskim rynku Liczba samochodów z napędem elektrycznym dostępnych z roku na rok dynamicznie się zwiększa

Z przyjemnością potwierdzam, że GARO Polska po raz kolejny zostało Partnerem Katalogu Pojazdów Elektrycznych. Wspieramy Katalog od samego początku. To najbardziej kompleksowa i do tego bezpłatna publikacja dostępna na rynku. Jest podpowiedzią dla inwestorów, prezentując aktualny przegląd ofertowy, jak również wizualizacją dynamiki rozwoju rynku – mówi Krzysztof Zamożny, Head of Sales E-mobility GARO Polska Sp. z o.o.

Od momentu publikacji pierwszego wydania naszego raportu, oferta koncernów motoryzacyjnych w zakresie BEV powiększyła się dziewięciokrotnie. Uwzględniając wszystkie warianty bateryjne oraz mocy, ta liczba staje się jeszcze wyższa i przekracza 540. W Polsce można obecnie wybierać spośród 108 BEVów oraz 92 PHEVów. W przypadku hybryd typu plug-in po raz pierwszy w historii naszego badania odnotowaliśmy spadek liczby dostępnych modeli w stosunku do ubiegłorocznego wydania (o 18%).

Oferta samochodów elektrycznych dostępnych na polskim rynku - wg zasięgu Oferowane samochody elektryczne dysponują coraz większymi zasięgami na jednym ładowaniu

Atrakcyjna oferta BEV sprawia, że te auta stają się coraz praktyczniejsze, bardziej komfortowe i dla wielu nabywców stanowią realną alternatywę dla pojazdów konwencjonalnych – mówi Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Kluczowe koncerny ku elektryfikacji

Rok 2022 zgodnie z przewidywaniami przyniósł kolejny wzrost rejestracji na rynku samochodów elektrycznych. Niemal 82% zarejestrowanych aut pochodziło z polskich salonów dealerskich, zaś 18% z importu, przy czym głównym źródłem pochodzenia aut sprowadzanych do Polski są kraje UE, a w szczególności Niemcy i Francja z których pochodzi ponad 73% samochodów. Rynek samochodów nowych charakteryzował się wysoką dynamiką wzrostu na poziomie niemal 65%.

Oferta samochodów elektrycznych dostępnych na polskim rynku - wg mocy ładowania Z generacji na generację modele BEV wyposażane są w coraz pojemniejsze akumulatory

Biorąc pod uwagę, iż całkowita liczba rejestrowanych aut zmniejszyła się o ponad 6%, wynik ten można traktować jako wysoce zadowalający. Samochody elektryczne kupowane są przede wszystkim przez firmy. Właścicielami ponad 80% zarejestrowanych aut są właśnie firmy, w tym około 63% firmy oferujące usługi leasingowe – komentuje Wojciech Drzewiecki, Prezes IBRM Samar.

Ceny i zasięgi EV

Należy podkreślić, że pojazdy całkowicie elektryczne stają się coraz bardziej praktyczne w warunkach codziennego użytkowania. Z generacji na generację modele BEV wyposażane są w coraz pojemniejsze akumulatory trakcyjne i w konsekwencji dysponują coraz większymi zasięgami na jednym ładowaniu. W tej kategorii czołowe pozycje zajmują takie pojazdy jak Mercedes-Benz EQS (737 km) czy Tesla Model S (652 km). Z naszego Katalogu wynika także, że średni zasięg osobowych samochodów całkowicie elektrycznych wynosi 430 km (WLTP) – mówi Albert Kania, Senior New Mobility Manager PSPA.

Rośnie moc ładowania

Jako producent stacji ładowania jesteśmy świadomi, że wspomniana dynamika musi znaleźć odzwierciedlenie w dostępności i różnorodności stacji ładowania. Stąd decyzja o wprowadzeniu na rynek nowego modelu stacji naściennej GARO ENTITY. Najbardziej kompleksowo wyposażonego wallbox-a w historii Grupy GARO, którego docelowe moce przerobowe w naszym nowym obiekcie w Szczecinie wyniosą do 20.000szt. tygodniowo – wskazuje Krzysztof Zamożny.

O ponad 1/3 w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się oferta samochodów w pełni elektrycznych na polskim rynku. Wzrastają również pojemności akumulatorów trakcyjnych oraz moce ładowania. Średni zasięg osobowych samochodów całkowicie elektrycznych, oferowanych w dziewięciu segmentach rynku, przekracza już 430 km (WLTP) – wynika z 6. edycji „Katalogu pojazdów elektrycznych” PSPA.Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) zaprezentowało 6. zaprezentowało 6. edycję cyklicznego raportu „Katalog pojazdów elektrycznych”. Publikacja zawiera wykaz modeli całkowicie elektrycznych (BEV, z ang. battery electric vehicles) dostępnych w stałej sprzedaży w Polsce. Prezentowane są m.in. ceny pojazdów, w tym najdroższe i najtańsze samochody elektryczne oraz ich szczegółowe parametry techniczne. Uwzględniono też oferowane w kraju hybrydy typu plug-in (PHEV, z ang. plug-in hybrid electric vehicles). Partnerem tegorocznego wydania „Katalogu” została firma Garo.Z przygotowanego opracowania wynika, że liczba samochodów z napędem elektrycznym dostępnych z roku na rok dynamicznie się zwiększa. Koncerny motoryzacyjne oferują 108 modeli samochodów w pełni elektrycznych, co oznacza wzrost o 38% w stosunku do poprzedniej edycji katalogu.Ponad 55% zelektryfikowanej oferty nad Wisłą należy do trzech globalnych koncernów. Stellantis (Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Maserati, Opel i Peugeot) posiada największy – 28,4% udział w rynku. Volkswagen Group (Volkswagen Samochody Osobowe, Volkswagen Samochody Dostawcze, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Bentley i Porsche) wygenerował 17,4% udziału, a podium zamyka Mercedes-Benz Group – 11,9%.Rozpiętość cenowa w najnowszej edycji Katalogu jest bardzo szeroka. Najtańszym samochodem w pełni elektrycznym oferowanym w Polsce jest Dacia Spring, dostępna od niespełna 97 500 zł (bez uwzględnienia dopłat z programu „Mój Elektryk”). Na drugim końcu uplasował się Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo, którego ceny rozpoczynają się od ponad 823 000 zł.Wyposażanie pojazdów BEV w pojemne akumulatory trakcyjne idzie w parze z przystosowywaniem ich do coraz większych mocy ładowania i korzystania z ultraszybkich stacji. W tej kategorii rekordzistami są Porsche Taycan oraz Audi e-Tron GT, które pozwalają na uzupełnianie energii z mocą 270 kW. Należy podkreślić, że już blisko 20% wszystkich nowych BEV w Polsce może być ładowana w zakresie mocy powyżej 150 kW.