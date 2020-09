Xblitz Park View 2 - wideorejestrator w lusterku

Xblitz prezentuje Park View 2 - kamerę samochodową ukrytą w lusterku wstecznym. Interesującym dodatkiem jest kamera cofania, która ułatwi nam parkowanie.

Dostępność i cena

Procesor: GP6248

Rozdzielczość nagrywania: Przednia kamera: 1920 x 1080, tylna kamera: 640 x 480

Sensor: SC2363

Obiektyw: 4G

Kąt widzenia: 140 stopni

Wymiary: 30,5 x 7,4 x 3,3 cm

Wyświetlacz: 7 cali

Pamięć: karta microSD, maksymalnie 32 GB

Format zapisu: AVI

Zasilanie: 5V

USB: MiniUSB (zasilanie)

Mikrofon/ Głośnik: wbudowane

Bateria: Tak, wbudowany akumulator

G-sensor: Tak

Tryb Parkingowy: Tak

Nagrywanie w pętli: Tak

Szeroki kąt widzenia: Tak

Tryb wykrywania ruchu: Tak

Zawartość zestawu: Kamera, Kamera wsteczna, Kabel łączący kamerę wsteczną, Czytnik kart pamięci, Ładowarka, Gumki mocujące, Kabel USB, Instrukcja.

Kiedy kierowca uruchomi bieg wsteczny, lusterko zamieni się w ekran. Dzięki temu będziemy mogli obserwować to, co dzieje się na tylnej części auta.Nowy wideorejestrator Xblitz Park View 2 nagrywa obraz w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) w przypadku kamery umieszczonej w lusterku. Z kolei tylna kamera nagrywa obraz w rozdzielczości 640 x 480 pikseli. Obie nagrywają obraz jednocześnie. Warto wspomnieć, że mamy do czynienia z sensorem SC2363. Obiektyw 4G oferuje szeroki kąt widzenia na poziomie 140 stopni. Oprogramowanie nagrywa obraz w formacie AVi. Kamera Xblitz Park View 2 posiada wbudowany głośnik oraz mikrofon. G-sensor sprawia, że w przypadku wykrycia kolizji bądź nagłego hamowania urządzenie rozpocznie nagrywanie materiału. Pliki nagrane w takich sytuacjach będą zabezpieczone przed przypadkowym skasowaniem, bądź nadpisaniem ich przez oprogramowanie. Sprzęt ten pozwala na nagrywanie w pętli, a także posiada tak zwany tryb parkingowy. Kamera Park View 2 jest ładowana za pomocą mini USB (zasilanie 5V), aczkolwiek możemy również wykorzystać wbudowany akumulator. Materiały wideo zapisywane są na karcie pamięci microSD (brak w zestawie), która może mieć maksymalnie 32 GB pojemności.Kamera samochodowa Xblitz Park View 2 wyposażona jest w aktywną detekcję ruchu. To sprawia, że w przypadku wykrycia ruchu przed naszym autem kamera uruchomi każdorazowo krótki zapis audio-wideo. Dzięki temu będziemy mieli wgląd na to, czy ktoś podchodzi do naszego samochodu podczas naszej nieobecności. Z kolei tak zwany tryb parkingowy nagra każdą stłuczkę, na przykład wtedy, kiedy będziemy w sklepie. Jeśli kamera wykryje wstrząs rozpocznie nagrywanie, co pozwoli na szybkie wykrycie sprawcy zdarzenia. Wideorejestrator wyposażony jest również w funkcję loop recording, która nadpisuje najstarsze materiały.Wideorejestrator marki Xblitz wystarczy przymocować do obecnego lusterka wstecznego. W zestawie znajdują się gumki montażowe. Zapewniają mocne trzymanie kamery. Z kolei przedni panel z ukrytym, 7-calowym ekranem jest dotykowy, dzięki czemu z łatwością możemy sterować wszystkimi funkcjami Xblitz Park View 2. Obiektyw do zamocowania na przykład na klapie bagażnika, bądź na zderzaku cechuje się kompaktowym rozmiarem. Z kolei długi przewód ułatwia ukrycie go wewnątrz samochodu.Kamera Xblitz Park View 2 została wyceniona na 329 zł. Producent informuje, że wideorejestrator ten jest dostępny wyłącznie w sklepach sieci Media Markt.