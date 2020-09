Najbezpieczniejsze samochody rodzinne: co wybrać?

Rozpoczął się rok szkolny, co oznacza poranny i popołudniowy tłok na ulicach. Generują go w dużej mierze rodzice odwożący i przywożący ze szkoły swoje pociechy. W tym roku ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem, ruch może być wyjątkowo wzmożony, co wzmaga również ryzyko występowania kolizji i wypadków drogowych. W takich warunkach bezpieczeństwo auta staje się kwestią zupełnie priorytetową tym bardziej, że najbezpieczniejsze samochody rodzinne wcale nie muszą kosztować majątku.

W dzisiejszych realiach własne auto to zdecydowanie najbezpieczniejszy środek transportu. Polacy doskonale zdają sobie z tego sprawę, o czym świadczyć może wzmożone zainteresowanie wynajmem samochodów rodzinnych. Mając powyższe na względzie analitycy Carsmile przyjrzeli się dostępnym na rynku samochodom rodzinnym, aby ocenić, które z nich najlepiej sprawdzą się w szkolnej logistyce. Tym razem postanowili j skupić się nie tylko na aspekcie kosztowym, ale przede wszystkim na bezpieczeństwie dziecka w samochodzie. Za punkt wyjścia posłużył im ranking najbardziej znanej agencji oceniającej bezpieczeństwo pojazdów na bazie testów zderzeniowych – Euro NCAP.Korzystając z kompleksowego zestawienia „Safest Family Cars 2019”, opracowanego przez Euro NCAP, analitycy Carsmile uszeregowali auta rodzinne według punktacji nadanej przez Euro NCAP tylko w jednej kategorii - bezpieczeństwa dziecka w samochodzie. Tak powstał subranking TOP 10 najbezpieczniejszych samochodów rodzinnych w 2019 roku. Znalazło się nim w sumie aż 48 modeli aut, ponieważ na każdej pozycji samochody zostały sklasyfikowane exequo.Widać, że marką, która zdominowała subranking „bezpieczeństwo dziecka” za 2019 rok jest Mercedes-Benz. Pierwsze miejsce w klasyfikacji zajęły ex equo Mercedes CLA oraz Subaru Forester. Według Euro NCAP zabezpieczają one dzieci jadące w samochodzie w 91%, co jest najwyższym wynikiem uzyskanym w testach zderzeniowych aut rodzinnych.Na uwagę zasługują jednak bardzo wysokie miejsca, z punktacją tylko nieznacznie odbiegająca od zwycięzców, dla samochodów ze znacznie niższej półki cenowej, tj. dla VW Golfa, Renault Clio oraz Skody Octavii. Dwa pierwsze wg testów zderzeniowych wykonanych w 2019 roku, chronią dzieci w 89%, a Skoda Octavia w 88%. Dało to opisywanym modelom odpowiednio trzecie i czwarte miejsce w zestawieniu. Jest to zaskakująca, ale dobra wiadomość dla rodziców, oznacza bowiem, że nie trzeba inwestować w samochody klasy premium, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo podczas jazdy Ten model znalazł się na szczycie listy samochodów rodzinnych najlepiej chroniących dzieci podczas zderzenia w 2019 roku. Co ciekawe, Mercedes otrzymał także aż 96% za zabezpieczenie kierowcy i pasażera, jest to więc pojazd bezpieczny nie tylko dla dzieci, ale także i ich rodziców. CLA jako auto rodzinne? Może i wygląda na coupe, ale ma czworo drzwi i „kufer” o pojemności 420 l. Z tyłu spokojnie zmieści się dwójka dzieci, a fakt, że nie jest to wielki SUV szybko docenimy, gdy pod szkołą trzeba będzie znaleźć miejsce do parkowania. Nie jest to oczywiście samochód tani. Wynajęcie wersji A 180 Style 7G DCT (automat, 136 KM) to koszt 1800 zł netto z serwisem, ubezpieczeniem i Assistance (umowa na 3 lata, brak wkładu własnego).Auto kultowej japońskiej marki może pochwalić się najwyższym w ranking NCAP za 2019 rok wskaźnikiem zabezpieczenia dzieci w trakcie zderzenia wynoszącym 91%. Najpopularniejszy silnik w tym modelu (benzyna o pojemności 1995 cm3 i mocy 150KM) nie ma może ponadprzeciętnych w porównaniu z innymi autami tej klasy osiągów, ale tradycyjny silnik typu boxer i stały napęd na cztery koła gwarantują pewną i bezpieczną jazdę.Choć Japończycy dość konserwatywnie podchodzą do liftingu swoich aut, to trzeba przyznać, że wraz z pojawianiem się kolejnych modeli Subaru Forester, choć na zewnątrz auto nie rośnie, to w środku dysponuje coraz większą przestrzenią Z punktu widzenia rodziny z dziećmi to duży atut. Minusem w przypadku Subaru jest jednak to, że japoński koncern wciąż nie rezygnuje z wyceny tego auta w euro, a także ograniczona oferta aut tej marki w wynajmie długoterminowym.Duży SUV do odwożenia dzieci do szkoły – to nieco krzywdzące określenie dla Mercedesa GLE, bo ten wielki pojazd potrafi dużo więcej niż tylko bezpiecznie odwozić nasze pociechy do szkół. W testach Euro NCAP za 2019 rok ochronę dzieci w nim oceniono na 90%, a jadących z przodu na 91%. GLE znalazł się na drugim miejscu subrankingu bezpieczeństwa, ex equo z dwoma innymi modelami ze stajni Mercedesa. Ogromny 630-litrowy bagażnik i ultra luksusowy charakter to duże zalety tego modelu. Wersja 300d, której motor ma aż 500 Nm maksymalnego momentu obrotowego jest wyposażona w 9-biegową automatyczną skrzynię. 7,2 s od 0 do 100 km/h i napęd na cztery koła, to niewątpliwe atuty. Producent podaje średnie spalanie 6,1 l ON na 100 km – to dobrze, bo trochę sobie pokrążymy wokół szkoły zanim znajdziemy dla tego wieloryba miejsce parkingowe.Za bezpieczeństwo i komfort podróżowania Mercedesem GLE trzeba sporo zapłacić. Opisywany model w wynajmie na 3 lata z ubezpieczeniem, serwisami oraz Assistance kosztuje 4137 zł netto (umowa na 3 lata, brak wkładu własnego).Vany są w odwrocie, ale prawda jest taka, że jako auto rodzinne sprawdzają się dużo lepiej niż wielkie i ciężkie SUV-y. Przy okazji są dużo bardziej dyskretne, co dla wielu osób może być sporym atutem. Kolejny Mercedes w zestawieniu Euro NCAP – klasa B, otrzymał 90% za zabezpieczenie dzieci i 96% za ochronę osób jadących w nim z przodu, oczywiście w przypadku zderzenia. Z zewnątrz ten prestiżowy van wygląda dość zwyczajnie, chociaż nie można odmówić mu uroku, ale prawdziwe fajerwerki czekają na nas w kabinie – cyfrowy kokpit nie tylko dobrze się prezentuje, ale jest też intuicyjny w obsłudze. Wynajęcie wersji B180, z czterocylindrowym benzyniakiem o mocy 136 KM, który współpracuje z automatyczną, dwusprzęgłową skrzynią biegów, to koszt 1744 zł netto miesięcznie.Na szczęście bezpieczne odwożenie dzieci do szkoły mogą zapewnić nie tylko modele prestiżowe. Najnowszy Golf też świetnie sobie radzi w zabezpieczaniu najmłodszych podczas zderzenia. Euro NCAP przyznał mu aż 89% w kategorii ochrony dzieci i 95% jeśli chodzi o bezpieczeństwo dorosłych w testach zderzeniowych wykonanych w 2019 roku. To tylko minimalnie gorsza punktacja od znacznie przecież drożnych i „wypasionych” modeli z dwóch pierwszych pozycji subrankingu bezpieczeństwa. Król kompaktów oferuje jednak dużo więcej niż tylko ochronę. Nowoczesny styl elektronicznej deski rozdzielczej i sprawdzone silniki 1.5 TSI Evo o mocy 150 KM. Nic tylko wozić pociechy do szkoły, ale model ten potrafi oczywiście dużo więcej. Jest jednocześnie dużo, dużo tańszy od samochodów z dwóch pierwszych pozycji w rankingu. Kosztuje miesięcznie ok. 1400 zł netto (umowa na 3 lata, brak wkładu własnego).Według testów zderzeniowych Euro NCAP bardzo dobrze zabezpieczone przed skutkami zderzeń jest najnowsze Renault Clio. Model ten w kategorii zabezpieczeń dzieci otrzymał aż 89% a osoby dorosłe siedzące z przodu zabezpiecza wedle tych testów w 96%. Świetny wynik jak na tak małe miejskie auto, które nie tylko łatwo zaparkować, ale które też bardzo modnie wygląda. Jest to jednocześnie samochód nieporównywalnie tańszy od sklasyfikowanych niewiele wyżej modeli Mercedesa. Wersję ze 100-konnym benzyniakiem 1.0 TCe Zen z automatyczną przekładnią Xtronic można wynająć za 1102 zł netto miesięcznie dla założonych wyżej parametrów umowy. W przypadku umowy na osobę fizyczna miesięczny koszt wynosi 1328 zł, co znaczy, że w przypadku rodziny z dwójką dzieci, wynajem można w dużej części sfinansować z programu 500+.Najnowsze wcielenie Octavii uzyskało taki sam wynik jak Mercedes GLB jeżeli chodzi o zabezpieczenie dzieci w trakcie zderzenia. Identycznie chroni także według Euro NCAP dorosłych. Octavia, jak zdążyła nas już przyzwyczaić Skoda, to taki kompakt plus, który oferuje więcej niż zwykłe auta tego typu, za podobną cenę… No to ostatnie, w najnowszej generacji modelu już niekoniecznie! Ale w najmie cena raty to już zupełnie co innego niż nowego auta w salonie. Wynająć można zarówno wersję kombi, jak i liftback. Obydwie z silnikiem 1.5 TSI Evo Liftback. Miesięczny koszt wynajmu to 1500 zł netto dla wersji all inclusive bez wkładu własnego.