Brak kosztów początkowych, możliwość skorzystania z usług dodatkowych (ubezpieczenie, serwis, naprawy) oraz uniknięcie straty finansowej przy sprzedaży. To niektóre z atutów wynajmu długoterminowego auta. Jest on nie tylko interesującą alternatywą dla kredytu, ale również doskonale wpisuje się w trend sharing economy, czyli zyskującej ostatnio na popularności ekonomii współdzielenia.

- Wynajem długoterminowy auta to rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu na formalności i wolą kompleksową formę finansowania, łącznie z serwisem i pełną obsługą pojazdu. Chcą też często wymieniać auta bez dodatkowych kosztów i problemów ze sprzedażą starego modelu. Co ważne, z wynajmu długoterminowego mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, którzy liczą na korzyści podatkowe oraz osoby prywatne – wyjaśnia Tomasz Jabłoński, Prezes Spółek z Grupy Masterlease.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Serg Nvns - Fotolia.com Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest wynajem długoterminowy auta. Z wynajmu długoterminowego mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, którzy liczą na korzyści podatkowe, jak i osoby prywatne.

Oto 4 zalety wynajmu długoterminowego auta:



Brak kosztów początkowych

Usługi dodatkowe

ubezpieczenie komunikacyjne,

serwis/przeglądy,

sezonową wymianę opon wraz z przechowywaniem,

naprawy blacharskie i mechaniczne,

samochód zastępczy w razie awarii.

- W praktyce oznacza to, że w razie problemów z autem wynajmujący wykonuje telefon do firmy, od której wynajmuje auto i to konsultanci zajmują się wszystkimi formalnościami, serwisami, przeglądami, a nawet likwidacją szkód komunikacyjnych. Koszty tych usług są wliczone w miesięczny czynsz. Dzięki temu kierowca już na początku obowiązywania umowy może przewidzieć, ile wyniesie roczny koszt użytkowania auta – mówi Tomasz Jabłoński z Grupy Masterlease.

Wynajmij używane, ale sprawdzone auto

Nie tracisz na utracie wartości auta



- Niektórzy klienci obawiają się, że finansując auto w wynajmie długoterminowym nie będą mogli sprzedać w przyszłości samochodu i przez to nie odzyskają części pieniędzy. Ale to złudna matematyka. Wystarczy podsumować 3-letnie koszty związane z odsetkami od kredytu, ubezpieczeniem, zakupem i wymianą opon, obsługą serwisową, naprawami i oczywiście utratą wartości. Miesięczny czynsz wynajmu może być niższy od standardowej raty kredytowej. Finalnie okaże się, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży samochodu kupionego w tradycyjny sposób są mniejsze niż te zaoszczędzone w ramach korzystania z samochodu w wynajmie – dodaje Tomasz Jabłoński.

Osoby, które rozglądają się za samochodem, często rozważają zaciągnięcie kredytu na jego zakup. Jest to jednak tylko jedna z możliwości. Czy najlepsza? Niekoniecznie, bowiem trzeba sobie zdawać sprawę, że zakup auta na własność. prędzej czy później, zmusi nas do poszukiwania dla niego kolejnego właściciela, a strata wartości pojazdu może być przy tym niebagatelna.Innym, coraz popularniejszym rozwiązaniem, jest wynajem długoterminowy auta . Zamiast brać kredyt, spłacać go latami, a potem tygodniami szukać nabywcy samochodu, można go po prostu użytkować. A po upływie okresu umowy wymienić na nowy model. Co więcej, mamy również możliwość zapewnienia wynajmowanemu samochodowi pełnego serwisowania, czy ubezpieczenia.Co jeszcze warto widzieć o wynajmie długoterminowym auta?W wynajmie długoterminowym to klient decyduje, czy i jak wysoka będzie opłata na start. Jeśli z niej zrezygnuje, to pierwszym kosztem będzie miesięczna opłata za korzystanie z auta.Dzięki temu wynajmujący nie musi jednorazowo wydawać dużej kwoty na początku obowiązywania umowy. Jednorazowa wpłata może jednak znacząco obniżyć wysokość miesięcznych rat.Wszystko, co zajmuje czas i pieniądze przy użytkowaniu samochodu, nie jest już na głowie kierowcy. Miesięczny czynsz wynajmu długoterminowego może pokrywać niemal wszystkie opłaty związane z użytkowaniem samochodu:Myśląc o wynajmie nie trzeba ograniczać się do nowych auta. Aby zminimalizować wydatki, można skorzystać z wynajmu długoterminowego aut używanych. Ciekawym rozwiązaniem w zakresie samochodów używanych są auta pokontraktowe, które pochodzą z polskich salonów. Auta te były nie tylko finansowane, ale również profesjonalnie serwisowane przez wyspecjalizowanego operatora – firmę leasingową, która dysponuje historią serwisowania pojazdu, pełną wiedzą na temat ich stanu technicznego oraz przebiegu.W wynajmie długoterminowym nie ma problemu związanego ze spadkiem wartości samochodu, powszechnego w przypadku posiadania auta na własność.Spadek wartości jest inny dla każdej marki i modelu. W dużej mierze wysokość spadku wartości zależały od postrzegania marki przez klientów pod kątem awaryjności oraz obecnych w danym egzemplarzu elementów wyposażenia. Na najbardziej odczuwalną utratę wartości powinni przygotować się właściciele pojazdów premium.