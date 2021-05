Francuski przedstawiciel klasy średniej uległ kuracji odmładzającej. Czy dzięki niej utrzyma swoją pozycję w mocno obsadzonym segmencie?

Karoseria

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Renault Talisman FL Blue dCi EDC Initiale Paris - z tyłu Pod względem stylistycznym, Renault Talisman po liftingu zmieniło się nieznacznie. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Wnętrze

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Renault Talisman FL Blue dCi EDC Initiale Paris - fotele Fotele zastosowane w wersji Initiale Paris należą do absolutnej czołówki. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Technologia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Renault Talisman FL Blue dCi EDC Initiale Paris - z przodu Zaktualizowany model posiada z przodu nieco inne wypełnienia reflektorów oraz nową fakturę grilla. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Wrażenia z jazdy

Okiem przedsiębiorcy

Pod względem stylistycznym, Renault Talisman po liftingu zmieniło się nieznacznie. Podobnie zresztą, jak Megane. Korzysta z tego samego, bardzo udanego języka designu, który nawet po kilku latach nie wymaga większych korekt. To wciąż bardzo dobrze wyglądający samochód podobający się szerokiej grupie klientów. Motywy świetlne z „rogami LED” są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych w całej branży.Fan marki dostrzeże jednak pewne różnice. Zaktualizowany model posiada z przodu nieco inne wypełnienia reflektorów oraz nową fakturę grilla. Tylna część karoserii zyskała natomiast nowe klosze lamp z chromowanymi wstawkami. Na tym zmiany się kończą. Ich dopełnieniem są felgi o atrakcyjnym wzorze i przyciemnione szyby. Warto również zwrócić uwagę na lakier. To jedno z nielicznych aut, któremu pasuje fiolet.Lubię to wnętrze, po prostu. Nie od razu było jednak tak dobrze. Egzemplarze z początku produkcji miały wyraźnie gorsze materiały wykończeniowe. Zanim jednak doszło do liftingu, sytuacja została poprawiona. Aktualnie dominują tu miękkie i starannie spasowane tworzywa. Dotyczy to nie tylko kokpitu, ale też paneli drzwiowych czy obić tapicerskich. Naprawdę nie ma powodów do narzekań.Co istotne, producent posłuchał głosu dotychczasowych użytkowników, dlatego pojawiły się lepsze instrumenty pokładowe. Pierwszy z nich to cyfrowe wskaźniki. Mają zupełnie nowe motywy, przekazują więcej informacji i są przyjemniejsze stylistycznie. Zyskała także konsola centralna, gdzie zagościł ekran multimedialny z czytelniejszym interfejsem i szybszą reakcją na dotyk. Obsługę ułatwia również niezależny panel klimatyzacji. Ten ostatni jest coraz rzadziej stosowany, dlatego chwała projektantom, że wrócili do tego pomysłu.Fotele zastosowane w wersji Initiale Paris należą do absolutnej czołówki. Mogłyby zostać śmiało zastosowane w samochodach o segment większych – i to klasy premium. Nie jest to laurka bez powodu. Ich rozmiary sprostają europejskim sylwetkom, są bardzo dobrze wyprofilowane, mają duży zakres regulacji i bardzo wygodne zagłówki. Do tego prezentują się świetnie. W tym przypadku mamy też do dyspozycji funkcje podgrzewania, wentylowania i rozbudowanego masażu. W drugim rzędzie jest dobrze, ale trudno szukać porównywalnych rewelacji. Przestrzeni jest sporo, a kąt pochylenia oparcia zapewnia wygodną podróż. Pasażerowie mają do dyspozycji dodatkowe dysze nawiewu i gniazda USB.Choć wykorzystanie bagażnika ogranicza wąski otwór (jak to w sedanie), pojemność sięgająca aż 608 litrów jest jak najbardziej satysfakcjonująca. Powierzchnię łatwo wykorzystać, choć obudowy zawiasów zabierają trochę regularności. Zastosowanie siłowników hydraulicznych byłoby lepszym, acz droższym pomysłem. Warto dodać, że po złożeniu drugiego rzędu, przestrzeń użytkowa wzrasta do 1022 litrów.Renault Talisman występuje z samymi konwencjonalnymi zestawami napędowymi, co z pewnością zadowoli konserwatywnych klientów. Pod maską tego egzemplarza mieszka dwulitrowy diesel Blue dCi generujący 190 koni mechanicznych i 400 niutonometrów maksymalnego momentu obrotowego. Współpracuje z nim sześciobiegowa przekładnia EDC. Co ciekawe, automat jest seryjnie dostępny w każdej konfiguracji z rocznika 2021. Przenosi on cały potencjał na koła przednie.Osiągi? Całkiem niezłe. Przyspieszenie do 100 km/h trwa dokładnie 9 sekund, a prędkość maksymalna wynosi 225 km/h. Nie są to rekordy, ale trudno byłoby narzekać, tym bardziej że Renault Talisman w takiej konfiguracji waży około 1700 kilogramów. Mówiąc wprost, to nie jest lekka fura. A jak wypada w dziedzinie zużycia paliwa? Łatwo zmieścić się w siedmiu litrach (cykl mieszany), a oszczędni bez problemu zbliżą się do sześciu.Wielu może zaskoczyć stwierdzenie, że to jeden z najlepiej prowadzących się modeli w swoim segmencie. Poważnie. Mimo wysokiej masy własnej, samochód świetnie wpisuje się w zakręty. Powody? Precyzyjny układ kierowniczy oraz system 4Control. Dzięki temu drugiemu, tylne koła potrafią zmienić kąt o kilka stopni, co pozwala na zachowanie dobrego toru jazdy przy wyższych prędkościach i zminimalizowanie podsterowności.Samochód jest przy tym bardzo komfortowy. Dobrze sobie radzi z wszelkiego rodzaju nierównościami i nie przypomina o ostatnim zjedzonym posiłku nawet na poprzecznych przeszkodach. Jego wyciszenie nie jest jednak wzorcowe, ale można temu zapobiec. Jak? Nie dokupować okna dachowego, które przy wyższych prędkościach emituje delikatny świst. Roleta częściowo pomaga, ale wrażliwcy mogą kręcić nosem. Ja sobie to rekompensowałem przyzwoitym sprzętem audio marki Bose.Zastosowany układ napędowy pasuje do charakteru Talismana. Ma wystarczająco dużo wigoru, by sprawnie przyspieszać przy każdej dozwolonej prędkości. Istotną rolę odgrywa również skrzynia biegów. Działa płynnie i nawet „na zimno” nie zdarzają się jej szarpnięcia. Owszem, są na rynku szybsze konstrukcje, ale EDC reprezentuje klasową średnią, dlatego zasługuje na przyzwoitą ocenę. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przedni napęd bez problemu radzi sobie z przenoszeniem mocy na asfalt. Do tego dochodzą nowoczesne systemy bezpieczeństwa, które wspierają kierowcę – czynnie i biernie.Cennik francuskiego auta otwiera kwota 129 900 złotych. Tyle kosztuje egzemplarz ze 160-konnym silnikiem benzynowym w podstawowej wersji wyposażenia (Zen). Prezentowana sztuka znajduje się na drugim biegunie oferty. Za diesla o mocy 190 KM uzupełnionego wariantem Initiale Paris trzeba zapłacić 196 900 złotych. Biorąc pod uwagę, jak bardzo zdrożały nowe samochody, nie jest to zaporowa wartość.Renault Talisman po liftingu zostało poprawione tam, gdzie powinno. Ma teraz nowocześniejsze multimedia i więcej systemów bezpieczeństwa. Pozostało ładnie narysowanym, komfortowym i przestronnym samochodem sprawdzającym się na dłuższych dystansach – szczególnie w prezentowanej konfiguracji z topowym silnikiem wysokoprężnym.