Niemiecka marka pokazała w Polsce kolejną generację swojego wolumenowego modelu. Czy warto było czekać?

Udana stylistyka

Wnętrze

Opel Astra 2021 - koło Niemiecki kompakt nowej generacji oferowany jest z różnymi układami napędowymi generującymi od 110 do 225 koni mechanicznych.

Opel Astra 2021 – dane techniczne

1.2 Turbo (110 koni mechanicznych, 6-biegowy manual)

1.2 Turbo (130 koni mechanicznych, 6-biegowy manual lub 8-biegowy automat)

1.5 Diesel (130 koni mechanicznych, 6-biegowy manual lub 8-biegowy automat)

Hybryda Plug-in (180 koni mechanicznych, 8-biegowy automat)

Hybryda Plug-in (225 koni mechanicznych, 8-biegowy automat)

Ile będzie kosztował?

Nowy Opel Astra powstał już pod skrzydłami koncernu Stellantis. To oznacza pokrewieństwo z najnowszymi kompaktami francuskich marek. Czy to źle? Wręcz przeciwnie. Ograniczenie kosztów i możliwość wybrania najlepszych rozwiązań z większej puli mogło tylko pomóc. Warto dodać, że auto jest produkowane w rodzimym mieście (Russelsheim).Co ważne, nie zdecydowano się na przesadną liczbę zabiegów kopiuj/wklej. Inżynierowie i projektanci starali się zachować tożsamość swojego przedstawiciela segmentu C. I wyszło im naprawdę bardzo przyzwoicie. Pierwszy kontakt z samochodem to potwierdza.W rzeczywistości auto wygląda jeszcze lepiej, niż na zdjęciach. Jego sylwetka jest bardzo zgrabna, a przy tym – charakterystyczna. Nowy Opel Astra wykorzystuje nurt stylistyczny wprowadzony wraz z modelem Mokka. To oznacza minimalistyczny pas przedni z niewielkimi reflektorami pikselowymi i lakierowaną listwą, która pełni funkcję grilla.Z tyłu zagościły lampy przypominające kształtem przednie światła LED do jazdy dziennej. Ciekawy motyw. Nie zabrakło także wyraźnie pochylonej szyby i masywnego zderzaka. Profil zdradza natomiast atrakcyjne przetłoczenia i masywne błotniki. Summa summarum, piątka za design.W kabinie jest nowocześnie. Materiałów wykończeniowych jeszcze nie mogłem rzetelnie ocenić, ponieważ Opel zaprezentował egzemplarz pokazowy, który, jak sugerują przedstawiciele marki, odbiega od produkcyjnych wersji. Mimo tego, jakość nie budzi zastrzeżeń. Zastosowane tworzywa w większości przypadków dobrze wyglądają i są przyjemne w dotyku. Jedynie do czego można się przyczepić, to duże elementy polakierowane na Piano Black, które mogą się rysować.Kokpit wygląda bardzo nowocześnie, a jego obsługa nie jest dużym wyzwaniem. Nowy Opel Astra oferuje cyfrowe wskaźniki. Umieszczono je na tym samym panelu, co ekran multimedialny – podobnie jak w Mercedesach. Ten drugi został delikatnie skierowany w stronę kierowcy. Co ciekawe, oba elementy nie posiadają ani osłon, ani daszków. Warto zaznaczyć, że panel klimatyzacji został zintegrowany z dotykowym wyświetlaczem. Niektóre elementy zdradzają pokrewieństwo z innymi modelami Stellantis. Wystarczy spojrzeć na klamki, przyciski od sterowania szybami, selektory skrzyni biegów i trybów jazdy, by dostrzec Citroena czy Peugeota.Pod względem przestronności, samochód reprezentuje klasową średnią. Przednie fotele są bardzo wygodne i zapewniają duży zakres regulacji. Nie ma problemów z dobraniem odpowiedniej pozycji. W drugim rzędzie bez problemu mieszczą się dwie osoby średniego wzrostu.Bagażnik ma pojemność 422 litrów. To całkiem sporo. W porównaniu do poprzedniej generacji, jego szerokość wzrosła o dwa centymetry. Wykorzystanie przestrzeni nie jest trudne, dzięki regularnym kształtom. Próg załadunku umieszczono na akceptowalnej wysokości.Niemiecki kompakt nowej generacji oferowany jest z różnymi układami napędowymi generującymi od 110 do 225 koni mechanicznych. Co istotne, gama obejmuje jednostki benzynowe, diesla oraz dwa warianty hybryd plug-in. Oto wszystkie silniki Opla Astry 2021:Warto dodać, że w każdym przypadku moc kierowana jest na oś przednią. Wersja z napędem na cztery koła nie jest przewidywana, co oczywiście nie stanowi zaskoczenia.Opel Astra 2021 zapowiada się interesująco. Jest wyraźnie nowocześniejszy od poprzednika i czerpie garściami z rozwiązań dostępnych w koncernie Stellantis. Jak jeździ? Dowiemy się dopiero na początku 2022 roku.Wkrótce powinniśmy poznać również oficjalny cennik. Przewidujemy, że auto będzie tańsze od Peugeota 308. Pierwsze sztuki powinny trafić do klientów jeszcze w pierwszym kwartale przyszłego roku.