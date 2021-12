Elektromobilność: ilość samochodów elektrycznych wzrosła o 100%

Miłośnicy zrównoważonej motoryzacji mają coraz więcej powodów do zadowolenia - samochody z napędem elektrycznym to widok, który na rodzimych drogach gości coraz częściej. Wyraźnym tego potwierdzeniem jest najnowsza odsłona Licznika Elektromobilności - wspólnego opracowania PZPM i PSPA.

Przeczytaj także: Czy flota firmowa napędzi elektromobilność? Firmy na razie eksperymentują

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak rośnie liczba samochodów elektrycznych poruszających się po polskich drogach?

W których miastach jest najbardziej rozwinięta infrastruktura do ładowania?

Jak okazały jest park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych?



Pod względem liczby nowo zarejestrowanych, osobowych samochodów całkowicie elektrycznych listopad był nie tylko zdecydowanie najlepszym miesiącem w 2021 r., ale również rekordowym miesiącem w historii polskiej elektromobilności. Na drogi wyjechało 1 108 takich pojazdów. To ponad 4 razy więcej niż w styczniu i więcej niż w całym 2018 r. Odnotowaliśmy również najwyższą w tym roku liczbę oddanych do użytku ogólnodostępnych stacji ładowania. Liczymy na to, że w grudniu – podobnie jak w 2020 r. – liczba rejestracji samochodów całkowicie elektrycznych pobije kolejne rekordy i to mimo niekorzystnej sytuacji rynkowej związanej z niedoborem półprzewodników - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Listopad był kolejnym miesiącem wzrostów rejestracji samochodów niskoemisyjnych. W Polsce to już 33,4% pojazdów, które nie są czysto spalinowe. Wydaje się, że działania z ostatnich miesięcy – czyli bardzo intensywne kampanie reklamowe producentów oraz uruchomienie wszystkich części programu „Mój elektryk” zaczynają przynosić efekty. Tu szczególnie należy podkreślić, że w ostatnim czasie w ramach programu „Mój elektryk” nastąpiło uruchomienie dopłat dla przedsiębiorców kupujących samochody w leasingu oraz systemu dopłat do budowy ładowarek i stacji tankowania wodoru. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że w tym roku uśredniona emisja CO2 dla pojazdów rejestrowanych w Europie nie może przekroczyć 95 gramów CO2 / km, producenci oferują pojazdy, których sprzedaż pozwoli im na uniknięcie bardzo wysokich kar. Jednakże, jeśli porównamy rejestracje samochodów bateryjnych i hybryd plug-in w Polsce, która stanowi 3,4 % ze sprzedażą tych modeli w Europe z udziałem na poziomie 10%, to widać, że jest to trzykrotnie mniej i że wciąż mamy na tym polu sporo do nadrobienia - mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.

Przeczytaj także: 18 875 samochodów elektrycznych na koniec 2020 roku

Pod koniec listopada 2021 r. po polskich drogach jeździły 35 222 elektryczne samochody osobowe. Pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 49% (17 145 szt.) tej części parku pojazdów, a pozostałą część (51%) stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 18 077 szt.Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 1 541 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec listopada składała się z 10 622 szt, jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 313 580 szt.Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 639 szt. Od stycznia do listopada 2021 r. flota elektrobusów powiększyła się o 208 zeroemisyjne pojazdy. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., kiedy zarejestrowano 189 takie autobusy, oznacza to wzrost o 10% r/r.Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec listopada w Polsce funkcjonowało 1 813 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (3 544 punktów). 31% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69% - wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W listopadzie uruchomiono 101 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (207 punktów).