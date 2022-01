Assistance na ferie zimowe: czy warto?

Ruszyły ferie zimowe. 17 stycznia rozpoczęli je uczniowie z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. W następnych tygodniach odpoczywać będą kolejne województwa. To oznacza, że rozpoczął się właśnie okres intensywnych wyjazdów. Warunki atmosferyczne z pewnością nie będą najlepsze, więc warto, aby ci, którzy tego jeszcze nie zrobili, poważnie przemyśleli zakup samochodowego assistance. To nieoceniona pomoc w razie nieprzewidzianego zdarzenia na drodze.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czego powinniśmy oczekiwać od samochodowego assistance?

Na jak długo przysługuje kierowcy samochód zastępczy?

Czy assistance spełni swoją rolę również w przypadku starszego samochodu?



Holowanie: jak najdalej

Samochód zastępczy: na jak długo?

Wysoka suma ubezpieczenia

Pomoc także po domem

Pomoc dla starszego auta

Samochodowe assistance to ubezpieczenie dobrowolne, które zapewnia kierowcy i jego pasażerom szybką pomoc w trudnych sytuacjach na drodze - np. pomoc po wypadku, w wymianie koła, holowaniu, dostarczeniu paliwa.Najczęściej assistance kupujemy jednak trochę przy okazji, razem z OC, AC oraz NNW, rzadko zwracając uwagę na warunki takiego ubezpieczenia. To błąd, który może niemiło nas zaskoczyć zarówno w dalszej drodze, jak i niedaleko domu. Polisy assistance mogą bowiem bardzo się od siebie różnić. Warto zatem wiedzieć jak wybrać takie ubezpieczenie.Wybierając wariant assistance należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy towarzystwo ubezpieczeń zapewni odholowanie pojazdu do warsztatu oraz w jakiej odległości. Jest to bowiem najczęściej wykorzystywana usługa w miesiącach zimowych. Ważny jest też obszar, na którym świadczone są usługi.Planujący zimowe ferie za granicą, powinni dodatkowo zwrócić uwagę na limity holowania poza granicami naszego kraju, ponieważ te mogą bardzo się od siebie różnić. Najlepiej oczywiście wybrać ubezpieczenie, które nie ma ograniczeń kilometrowych w usłudze holowania, choć nie jest to oferta często spotykana na rynku.Assistance powinno zapewniać również samochód zastępczy. Powinniśmy móc go otrzymać zarówno po wypadku, awarii czy kradzieży auta. Ważne jest też, na jak długo auto zastępcze zostanie nam wynajęte. Limity oferowane przez firmy ubezpieczeniowe również tu mogą się bardzo różnić. Czego powinniśmy oczekiwać? Jeżeli zależy nam na zupełnym komforcie - wówczas limity wynajęcia pojazdu zastępczego powinny wynosić minimum 15 dni po wypadku, nie mniej niż 20 po kradzieży i co najmniej 10 po awarii. Jeżeli naprawa zostanie wykonana szybciej – wówczas zawsze możemy szybciej zwrócić auto zastępcze. Z pojazdu zastępczego powinniśmy móc skorzystać niezależnie od tego, czy korzystaliśmy z usługi holowania.Suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, czyli maksymalna kwota odszkodowania, jaką możemy otrzymać w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną. W przypadku assistance suma ubezpieczenia może dotyczyć awarii lub wypadku. W obydwu przypadkach warto, by była ona wysoka i w razie konieczności pokryła konieczne wydatki. Na rynku można spotkać sumy ubezpieczenia na poziomie od kilku tys. zł do 50 tys. zł.Polisy assistance powinny zapewniać nam ochronę w każdej sytuacji. Nie tylko, gdy jedziemy w dalszą drogę lub za granicę. Siłą rzeczy większość czasu spędzamy w okolicy naszego miejsca zamieszkania i tu najczęściej mogą przydarzyć się przykre niespodzianki takie jak chociażby rozładowanie akumulatora. Dlatego takie usługi jak holowanie pojazdu, pojazd zastępczy, pomoc w przypadku awarii ogumienia lub rozładowania akumulatora powinniśmy mieć zapewnione również w sytuacji, gdy auto popsuje się lub ulegnie wypadkowi nieopodal domu. Nie jest to jednak regułą w polisach assistance. Dlatego ten punkt w warunkach ubezpieczenia również powinien zwrócić naszą uwagę.Dobre assistance powinno zapewniać usługi posiadaczom zarówno nowszych, jak i starszych aut. Wiele firm wyłącza jednak swoją odpowiedzialność w przypadku samochodów starszych, mających więcej niż 10 lat. Jeżeli mamy takie auto powinniśmy zwrócić uwagę na tego typu zapis w warunkach ubezpieczenia, aby nie spotkała nas niemiła niespodzianka w najmniej oczekiwanym momencie na drodze. Konieczność organizowania przejazdu, noclegu czy napraw z dala od domu to perspektywa, która może dostarczyć nam wielu negatywnych emocji i stresu, nie tylko zimą.