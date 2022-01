To już moda na używane części samochodowe?

Z danych opublikowanych przez OTOMOTO wynika, że w minionym roku Polacy dokonali rejestracji przeszło 3,3 mln samochodów osobowych. Nie jest zaskoczeniem, że za ten wynik w znacznej mierze odpowiedzialne są osoby, które zdecydowały się na zakup auta z drugiej ręki. Co więcej, okazuje się, że importowane pojazdy były jeszcze starsze niż te, które sprowadzano w ostatnich latach. To sprawia, że rynek używanych części samochodowych zyskuje dodatkowy potencjał do rozwoju.

Przeczytaj także: E-commerce nie dla części samochodowych?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie Polacy najczęściej serwisują swoje auta?

Kto najczęściej odpowiada za zakup części samochodowych: kierowca czy warsztat?

Dlaczego warto rozważyć zakup używanych części samochodowych?



Ceny w górę

Serwisowanie i utrzymanie samochodu

Zdaniem 60 proc. konsumentów, w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły ceny w serwisach, co znajduje uzasadnienie w połączeniu z inflacją i szeregiem innych czynników. W tej sytuacji konsumenci szukają alternatyw - mówi Piotr Grzemski, manager zarządzający kategorią części motoryzacyjnych w OTOMOTO. Według niego na obniżenie kosztów serwisowania wyraźnie może wpływać rodzaj stosowanych części zamiennych.

Fala dopiero się rozpędza

Znaczenie rynku wtórnego będzie rosło

Warto zwrócić uwagę na to, że 27 proc. kierowców zaczęło poszukiwać części na własną rękę, a prawie 40 proc. z nich robi to w Internecie - zdradza Piotr Grzemski. - Pandemia przyspieszyła procesy digitalizacji. Co czwarty przedstawiciel serwisów samochodowych przyznaje, że w 2021 roku nasiliło się zjawisko samodzielnego zakupu części przez ich klientów. Podobne trendy obserwujemy w OTOMOTO. W ciągu ostatnich trzech lat niemal podwoiła się liczba części samochodowych dostępnych w serwisie, a od marca 2020 r., czyli od wybuchu pandemii koronawirusa, zdecydowanie urosła kategoria części używanych. Trudno o zdziwienie gdy połączymy ten fakt z przerwaniem łańcucha dostaw, lockdownami i starzeniem się polskiego carparku.

Przeczytaj także: Warsztaty samochodowe i handlujący częściami odrabiają 600 mln zł zaległości

Jak wynika z badania OTOMOTO i Agencji Minds & Roses (grudzień 2021), pandemia nie wpłynęła znacząco na zwyczaje serwisowe polskich kierowców. Co prawda 20% badanych deklarowało, że z samochodu korzysta rzadziej niż przed pandemią. Ale aż 78% właścicieli pojazdów nie zmieniło swoich planów serwisowych w związku z sytuacją dot. koronawirusa . W tym samym badaniu, tylko 16% respondentów przyznało, że odłożyło decyzję o wymianie samochodu z powodu pandemii.W 2022 roku rynek będzie się zmagał zarówno ze skutkami koronawirusa, jak i dokuczliwą gorączką inflacji . I szczepionki na tę ostatnią nie ma. Eksperci OTOMOTO przewidują dalszy wzrost cen, zarówno samochodów nowych, jak i używanych. I to niewątpliwie wpłynie na decyzje zakupowe Polaków. Część z nich przyspiesza zakup samochodu z obawy przed większymi kosztami, inni - szukając oszczędności - rezygnują z drugiego (lub kolejnego) pojazdu w gospodarstwie domowym.Ale zjawisko wzrostu cen dotyka także serwisów i warsztatów samochodowych. Już pod koniec ubiegłego roku, respondenci deklarowali, że ich zdaniem koszty naprawy samochodów systematycznie rosną.Według kierowców, najdroższe są naprawy w ASO, gdzie jedna wizyta kosztuje średnio 980 złotych. Nieco taniej jest w prywatnym, nieautoryzowanym serwisie (740 złotych), a najtaniej u znajomego mechanika (585 złotych). Ale co ciekawe, aż 72% ankietowanych uznało, że to właśnie te najmniejsze warsztaty podnosiły ceny w ostatnich miesiącach. Niestety, można oczekiwać, że zjawisko to będzie tylko się nasilać, gdyż przedsiębiorców od początku roku dotykają podwyżki cen gazu, prądu, ZUS-u, a nawet wody. To bez wątpienia przełoży się na ceny usług w warsztatach samochodowych.Rosną też ceny części zamiennych. W przypadku tych produkowanych w Polsce, wpływ na to mają wszystkie wymienione powyżej czynniki W przypadku elementów importowanych, dochodzą jeszcze rosnące koszty transportu, w tym przede wszystkim frachtu kontenerowego. I choć już w ubiegłym roku, ceny przesyłek morskich poszybowały o nawet kilkaset procent, to zdaniem ekspertów nic nie zwiastuje ich szybkiego spadku. Utrzymuje się wysoki popyt, a przewoźnicy borykają się raczej z problemem zatorów i kolejek.Z przytaczanego już badania wynika, że aż 73% kierowców decyzję o wyborze i zakupie części zamiennych pozostawia mechanikowi lub warsztatowi. Jednocześnie ponad połowa klientów (51%), decyduje się na elementy nowe, ale nieoryginalne (tzw. zamienniki). Co trzeci ankietowany deklarował wybór części oryginalnych, zgodnych z wymaganiami producenta. 12% decydowało się na części używane lub regenerowane.Na rynku motoryzacyjnym widać wyraźną korelację pomiędzy wiekiem samochodu, a rodzajem części zamiennych wybieranych przez właścicieli. Pojazdy na gwarancji naprawiane są częściami oryginalnymi. Kierowcy, którzy mają samochody kilkuletnie, chętniej sięgają po części nowe, ale będące zamiennikami tych oryginalnych. A właściciele aut kilkunastoletnich życzliwiej patrzą na regenerowane lub używane części samochodowe. Te są zdecydowanie najtańsze, a przy okazji realizują cele ekologiczne, czyli ponowne wykorzystywanie wyprodukowanych już rzeczy. Biorąc pod uwagę, że aktualnie średnia wieku rejestrowanego w Polsce auta to ponad 14 lat, nie ma wątpliwości, że segment używanych i regenerowanych części samochodowych będzie się dynamicznie rozwijał.