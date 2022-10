Poprawiliśmy bezpieczeństwo na drodze. Pomogły wysokie mandaty?

O bezpieczeństwie drogowym naszego kraju trudno jest mówić w superlatywach. W 2011 roku byliśmy niechlubnymi liderami pod względem ilości zgonów drogowych przypadających na milion mieszkańców w Europie (110,1). I choć sytuacja nadal jest daleka od ideału, to jednak widać poprawę. Dowodem na to jest najnowszy ranking przygotowany przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu (ETSC).

Przeczytaj także: Śmiertelne wypadki drogowe kosztują nie tylko życie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile osób ginie na polskich drogach?

Jak wypadamy w europejskim rankingu bezpieczeństwa drogowego?

Jak wielu kierowców podróżuje pod wpływem alkoholu?

Awans Polski na 26 miejsce w europejskim rankingu bezpieczeństwa drogowego

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba zgonów na drogach W 2021 r. Polska zajęła 26 miejsce wśród 31 państw uwzględnionych w raporcie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Spadek liczby wypadków, zabitych i rannych na polskich drogach

Wzrost stawek mandatów odczuwalny dla portfeli kierowców

Nie tylko znaczna podwyżka stawek mandatów może być bardzo odczuwalna dla portfeli kierowców często łamiących przepisy drogowe. W czerwcu 2022 r. towarzystwa ubezpieczeniowe otrzymały dostęp do bazy Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (CEPiK). Dzięki temu ubezpieczyciele mogą uzyskać informacje o mandatach i punktach karnych zgromadzonych przez właściciela samochodu, co może przyczynić się do podwyższenia składki OC – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w porównywarce rankomat.pl.

Częściowo poprawę poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach potwierdzają również policyjne statystyki, do których dotarli eksperci porównywarki rankomat.pl.W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. spadła liczba wypadków oraz zabitych i rannych w nich osób w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Niepokoić może jednak wzrost kierowców złapanych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.W 2021 r. Polska zajęła 26 miejsce wśród 31 państw uwzględnionych w raporcie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) pod względem zgonów drogowych na milion mieszkańców (59,6). Nasz kraj wyprzedził Chorwację (72,3), Serbię (75,8), Łotwę (77,6), Bułgarię (81,1) i Rumunię (92,7). Z kolei pierwszą lokatę w zestawieniu zajęła Norwegia (14,8), a podium uzupełniły Malta (17,4) i Szwecja (18,5).Z raportu wynika również, że bezpieczeństwo na drodze w ciągu ostatnich dziesięciu lat znacznie się poprawiło. W 2011 r. Polska pod względem liczby zgonów na milion mieszkańców (110,1) zajęła ostatnie miejsce w rankingu. W 2020 r. zostaliśmy sklasyfikowani na 28 miejscu spośród 32 krajów z wynikiem 65,6. Natomiast w 2021 r. wyprzedziliśmy w zestawieniu pięć państw.Częściowo poprawę stanu bezpieczeństwa na drodze potwierdzają również policyjne statystyki. Z danych udostępnionych porównywarce rankomat.pl przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w trzech kwartałach 2022 r. spadła liczba wypadków (16 461), zabitych (1409) i rannych (19 119) w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku (odpowiednio 16 785, 1642 i 19 543).Jednocześnie niepokoić może wzrost liczby kierowców złapanych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, których w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. było 79 068. To o 3145 więcej w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku (75 923).Na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drodze duży wpływ może mieć znaczne zaostrzenie przepisów. Od 1 stycznia 2022 r. dziesięciokrotnie wzrosła maksymalna wysokość mandatu z 500 do 5000 zł, a sześciokrotnie grzywny nakładanej przez sąd z 5000 do 30 000 zł. Ponadto we wrześniu wzrosła również maksymalna liczba punktów karnych za jedno wykroczenie drogowe z 10 do 15.