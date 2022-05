Gdzie w Polsce największe bezpieczeństwo na drodze?

Ubea.pl prezentuje wyniki kolejnej już analizy poświęconej bezpieczeństwu na drodze. W której części Polski drogi są najbezpieczniejsze. Gdzie trzeba się mieć na baczności?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których powiatach i miastach na prawach powiatu najczęstsze były wypadki drogowe?

Czy bezpieczeństwo na drodze spada w pobliżu mniejszych miast?

Jak definiowana jest śmiertelna ofiara wypadku drogowego?

Stłuczek drogowych dotyczą zupełnie inne dane

Zdarzenia drogowe nie mieszczące się w podanej definicji wypadku to stłuczki, które GUS określa mianem kolizji - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Wypadkowa czołówka podobna jak rok temu …

Taki sposób porównywania różnych części kraju sprawia, że dodatkowo wzrastają negatywne wyniki powiatów i miast położonych na ważnych szlakach komunikacyjnych - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Ogólnie rzecz biorąc, wynik każdego z powiatów i miast wymienionych w pierwszej części tabeli nie stanowi dużego zaskoczenia. Co roku w niechlubnej wypadkowej czołówce widzimy mniej więcej te same miasta oraz powiaty - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Powiaty z najmniejszą i największą liczbą wypadków W wypadkowej czołówce znajdziemy praktycznie tylko powiaty i miasta cechujące się bliskością ważnych dróg.

Bardzo bezpieczne jest między innymi lubelskie

Bezpieczeństwo na drodze może stanowić pewien argument w kontekście wyboru miejsca do zamieszkania. Zwykle nie będzie to jednak decydująca kwestia - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Niniejsza analiza oczywiście nie jest pierwszą, w której eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl prezentują dane na temat wypadkowości drogowej. Niemniej jednak, warto jeszcze raz zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy wypadkiem drogowym oraz stłuczką (kolizją).Główny Urząd Statystyczny definiuje wypadek drogowy jako mające związek z ruchem pojazdów zdarzenie na drogach publicznych, na skutek którego nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała. Śmiertelna ofiara wypadku drogowego to osoba zmarła w wyniku doznanych obrażeń na miejscu lub w ciągu 30 dni.Skoro już wiemy, o czym dokładnie mówią „wypadkowe” dane Głównego Urzędu Statystycznego, to należy dokładniej się im przyjrzeć. Ciekawa jest poniższa mapa prezentująca liczbę ubiegłorocznych wypadków drogowych w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców danego powiatu lub miasta na prawach powiatu.W wypadkowej czołówce prezentowanej przez poniższą tabelę nieprzypadkowo znajdziemy praktycznie tylko powiaty i miasta cechujące się bliskością ważnych dróg. Przykład stanowi powiat kutnowski, wrocławski oraz średzki (z województwa wielkopolskiego). Oprócz Łodzi kiepsko prezentują się wyniki takich miast jak Konin, Rzeszów oraz Nowy Sącz.Na podstawie poniższej mapy oraz tabeli można wywnioskować, że bezpieczna drogowo (z pewnymi niewielkimi wyjątkami) jest tak zwana „ściana wschodnia”. Przykład może stanowić województwo lubelskie oraz podlaskie. Bezpiecznie jest także na Podkarpaciu, ale po wyłączeniu zatłoczonego Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. Kolejna ciekawa obserwacja dotyczy okolic dużych miast. Nie zawsze wyróżniają się one bowiem wysoką wypadkowością. Pozytywnie prezentuje się na pewno powiat pruszkowski, krakowski, białostocki i toruński.