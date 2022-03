W wypadkach ginie mniej osób. Bezpieczeństwo ruchu drogowego jednak rośnie?

Opublikowane przez KE, wstępne statystyki wypadków drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych wskazują na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego UE względem sytuacji sprzed pandemii. Spadki w porównaniu z 2019 rokiem sięgają 13 proc. Założenia UE zakładają, że do 2030 r. liczba ofiar powinna spaść o połowę. Cel jest ambitny, ale warto podkreślić, że na przestrzeni ostatniej dekady śmiertelność udało się zmniejszyć o 36 proc.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile ofiar śmiertelnych przyniosły ubiegłoroczne wypadki drogowe, do których doszło w UE?

W którym z państw odnotowano najwyższy wskaźnik śmiertelności?

Który z krajów może poszczycić się największym bezpieczeństwem ruchu drogowego?

Kto w wypadkach drogowych ginie najczęściej?

Niejednorodna sytuacja w UE

Grupy najczęstszych ofiar wypadków

Kliknij, aby powiekszyć fot. Duncan Noakes - Fotolia.com Wypadek drogowy 52 proc. śmiertelnych wypadków drogowych miało miejsce na drogach wiejskich

Ponieważ natężenie ruchu wraca do normalności, musimy zadbać o to, by nie powrócić do liczby śmiertelnych ofiar wypadków na poziomie sprzed pandemii. Na szczeblu UE będziemy dążyć – poprzez finansowanie, prawodawstwo i działania informacyjne – do stworzenia bezpiecznego systemu w postaci bezpieczniejszej infrastruktury, bezpieczniejszych pojazdów, bezpieczniejszego korzystania z dróg i lepszej opieki powypadkowej. Jest to jednak wspólnym obowiązkiem państw członkowskich, przemysłu i wszystkich użytkowników dróg. Każdemu wypadkowi śmiertelnemu i poważnym obrażeniom odniesionym w wypadkach drogowych można by zapobiec – powiedziała Komisarz ds. transportu Adina Vălean.

Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE w 2021 r. wzrosła o 5 proc. w stosunku do poprzedniego roku, chociaż na porównania z rokiem 2020 duży wpływ mają wzorce ruchu drogowego w poszczególnych państwach podczas pandemii. W latach 2019–2020 liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych spadła o 17 proc.Ogólny ranking wskaźników ofiar śmiertelnych w poszczególnych krajach w 2021 r. nie zmienił się znacząco – najbezpieczniejsze drogi odnotowano w Szwecji (18 zgonów na milion mieszkańców), natomiast najwyższy wskaźnik śmiertelności odnotowano w Rumunii (93 zgony na milion mieszkańców). Średnia w UE wyniosła 44 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców.Według wstępnych danych dziewięć państw członkowskich (Dania, Niemcy, Irlandia, Cypr, Litwa, Malta, Polska , Portugalia i Szwecja) odnotowało w 2021 r. najniższą w historii liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.W porównaniu z rokiem 2019 poprzedzającym pandemię liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 2021 r. spadła o 13 proc., przy czym największe spadki – o ponad 20 proc. – odnotowano w Danii, Belgii, Portugalii, Polsce i na Litwie. Z kolei Łotwa, Słowenia i Finlandia odnotowały wzrost liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w ciągu ostatnich dwóch lat.Dane dostępne za 2020 r. dają wgląd w rodzaj użytkowników dróg uczestniczących w śmiertelnych wypadkach i ich lokalizację oraz płeć i wiek.Ogółem 52 proc. śmiertelnych wypadków drogowych miało miejsce na drogach wiejskich, 40 proc. w obszarach miejskich, a 8 proc. na autostradach. Osoby znajdujące się w pojeździe (kierowcy i pasażerowie) stanowiły 43 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, podczas gdy piesi – 20 proc., użytkownicy dwukołowych pojazdów silnikowych (motocykli i motorowerów) – 18 proc., a rowerzyści – 10 proc. ogółu ofiar śmiertelnych.Na obszarach miejskich podział ten jest zupełnie inny – najliczniejszą grupę ofiar stanowią piesi (37 proc.). Użytkownicy dwukołowych pojazdów silnikowych stanowią 18 proc. ogółu śmiertelnych ofiar wypadków na obszarach miejskich, ginie również coraz więcej rowerzystów (14 proc.), co oznacza, że blisko 70 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych na obszarach miejskich to niechronieni użytkownicy ruchu drogowego.Trzy czwarte ofiar śmiertelnych wypadków drogowych to mężczyźni (77 proc.). Osoby starsze (powyżej 65 r. ż.) stanowiły ponad jedną czwartą (28 proc.) wszystkich ofiar śmiertelnych, chociaż proporcjonalnie więcej ginie na drogach ludzi młodych. Podczas gdy 12 proc. ofiar wypadków drogowych w UE miało od 18 do 24 lat, ta grupa wiekowa stanowi zaledwie 7 proc. ludności UE. Oznacza to, że statystycznie młodzi ludzie częściej ponoszą śmierć w wypadkach drogowych.