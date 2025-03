Śmiertelne wypadki drogowe na drogach UE. Są najnowsze statystyki

Komisja Europejska opublikowała najnowsze dane dotyczące śmiertelnych wypadków drogowych, do których doszło na drogach UE w minionym roku. Okazuje się, że w tragicznych zdarzeniach drogowych śmierć poniosło około 19 800 osób, co względem 2023 roku stanowi niewielki spadek o 3 %. Ogólne tempo poprawy nadal jest zbyt wolne, a większości państw członkowskich ciągle brakuje wiele do osiągnięcia celów założonych przez UE.

Przeczytaj także: Poprawiliśmy bezpieczeństwo na drodze. Pomogły wysokie mandaty?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które z krajów cieszą się najwyższym bezpieczeństwem na drodze?

Które drogi stanowią największe zagrożenie?

Którzy uczestnicy ruchu drogowego są w największym stopniu narażeni na niebezpieczeństwa?

Rozbieżne tendencje w poszczególnych państwach członkowskich

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych – wstępne dane za 2024 r. W ubiegłym roku w wypadkach drogowych w UE zginęło około 19 800 osób Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Najbardziej dotknięte grupy i czynniki ryzyka

Kontekst

Chociaż zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 3% jest krokiem we właściwym kierunku, to nie wystarczy. Każdego roku na naszych drogach ginie zbyt wiele osób. Musimy przyspieszyć wysiłki na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności w odniesieniu do niechronionych użytkowników dróg oraz na obszarach wysokiego ryzyka, takich jak drogi wiejskie. Każda śmierć jest o jedną za dużo, a my pozostajemy zaangażowani w osiągnięcie naszego celu Vision Zero – powiedział Apostolos Dzidzikostas, komisarz do spraw zrównoważonego transportu i turystyki.

Przeczytaj także: Śmiertelne wypadki drogowe kosztują nie tylko życie

Postępy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w całej UE pozostają nierównomierne - niektóre państwa poczyniły znaczne postępy, podczas gdy inne walczą o zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych. W ciągu ostatnich pięciu lat Grecja, Hiszpania, Francja i Włochy odnotowały niewielki spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, podczas gdy Irlandia i Estonia odnotowały wzrost – chociaż roczne wahania w mniejszych krajach są zazwyczaj bardziej wyraźne. Poprawę odnotowały natomiast Bułgaria, Dania, Litwa, Polska i Słowenia.Szwecja i Dania pozostają najbezpieczniejszymi krajami pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, z niskim wskaźnikiem śmiertelności wynoszącym odpowiednio 20 i 24 zgony na milion mieszkańców. Tymczasem Rumunia (77/mln) i Bułgaria (74/mln), które nadal mają jedne z najwyższych wskaźników śmiertelności, poczyniły znaczne postępy w zmniejszaniu liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, przy czym od 2019 r. liczba ta spadła o ponad 20%. Średnia unijna to 44 ofiary śmiertelne wypadków drogowych na milion mieszkańców.Największym zagrożeniem nadal są drogi wiejskie – na tych drogach ginie 52 proc. osób. Większość ofiar śmiertelnych wypadków drogowych (77%) dotyczy mężczyzn, podczas gdy osoby starsze (65+) i młodzi ludzie (18-24) są szczególnie wrażliwymi użytkownikami dróg.Największą liczbę ofiar śmiertelnych stanowią pasażerowie samochodów, a następnie motocykliści (20 %), piesi (18 %) i rowerzyści (10 %). Wrażliwi użytkownicy dróg, w tym piesi, rowerzyści i motocykliści, stanowią prawie 70 % ofiar śmiertelnych w miastach, co podkreśla pilną potrzebę poprawy środków bezpieczeństwa w celu ich ochrony.W 2018 r. UE wyznaczyła sobie cel zmniejszenia o 50 % liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych – i po raz pierwszy również poważnych obrażeń – do 2030 r. Zostało to określone w opracowanym przez Komisję strategicznym planie działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i unijnych ramach polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego nalata 2021–2030, w których określono również plany bezpieczeństwa ruchu drogowego mające na celu osiągnięcie zerowej liczby ofiar śmiertelnych na drogach do 2050 r. („wizja zero”).W marcu 2023 r. Komisja przedstawiła pakiet wniosków dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym zaktualizowane wymogi dotyczące praw jazdy i lepszego transgranicznego egzekwowania przepisów ruchu drogowego. Aby jeszcze bardziej przyczynić się do tych wysiłków, Komisja wkrótce przyjmie nowe wnioski dotyczące zmiany przepisów w zakresie zdatności do ruchu drogowego, mające na celu zmniejszenie liczby niebezpiecznych pojazdów na drogach UE i związanych z nimi wypadków.Bezpieczeństwo ruchu drogowego było również kluczowym elementem inicjatyw UE w zakresie polityki mobilności, w tym strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, nowego rozporządzenia w sprawie TEN-T i ram mobilności miejskiej.Wraz z dzisiejszymi statystykami Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opublikowało również nowe roczne sprawozdanie statystyczne zawierające dane do 2023 r. oraz szczegółowe sprawozdania tematyczne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do dzieci, kierowców zawodowych i kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego.