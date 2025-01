Ferie zimowe samochodem: gdzie kontrole drogowe, utrudnienia i wypadki?

Ferie zimowe 2025 stały się faktem. Jako pierwsi rozpoczęli je mieszkańcy pięciu polskich województw. Wielu z nich na zimowy wypoczynek udało się samochodem. I to właśnie z myślą o nich Telematics Technologies, dostawca nawigacji NaviExpert, zebrała informacje dotyczące m.in. najbardziej wypadkowych i w największym stopniu kontrolowanych dróg w Polsce.

Przeczytaj także: Wakacje samochodem? Oto niebezpieczne autostrady i drogi krajowe

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które z dróg krajowych i autostrad w Polsce mogą uchodzić za najbardziej wypadkowe?

Gdzie najczęściej spotkamy kontrole drogowe?

O jakich utrudnieniach w ruchu warto pamiętać, wybierając się na ferie zimowe samochodem?

Czy podczas ferii zimowych liczba wypadków drogowych rośnie?

Wypadki podczas ferii

Wypadki drogowe w trakcie ferii - najbardziej kolizyjne odcinki

DK7 mazowieckie S8 mazowieckie S2 mazowieckie A4 dolnośląskie A4 małopolskie A2 mazowieckie A1 śląskie S7 mazowieckie A1 łódzkie A2 łódzkie

Czy podczas ferii liczba wypadków drogowych rośnie?

Kontrole drogowe w trakcie ferii – najbardziej pilnowane miejsca

S8 mazowieckie A2 łódzkie S8 łódzkie S7 mazowieckie A4 małopolskie DK7 mazowieckie A2 wielkopolskie A2 mazowieckie DK11 wielkopolskie S7 mazowieckie

Wypadki drogowe a liczba kontroli

trasy, w ramach których kontroli drogowych jest mało, ale za to wypadków dużo; trasy na których kontroli jest dużo a wypadków mało; trasy, na których udział kontroli jest proporcjonalny do wypadków.

Drogi czerwone - mało kontroli, dużo wypadków

Drogi niebieskie - dużo kontroli, mało wypadków

Co jeszcze dzieje się na polskich drogach?

DK3 Jelenia Góra - Al. Jana Pawła II, remont mostu

DK35 Wałbrzych - Sikorskiego & Moniuszki, budowa ronda

S1 Laliki, ruch poprowadzony objazdem S1 Milówka – Zwardoń, budowa węzła

S1 Bielsko-Biała przebudowa węzła Bielsko-Biała Hałcnów

S1 Bielsko-Biała przebudowa węzła Bielsko-Biała Hałcnów

S19 Rzeszów - Sokołów Małopolski, rozbudowa do dwóch pasów

S19 Rzeszów - Babica; Babica - Jawornik i Miejsce Piastowe – Dukla, budowa

DK91 - Częstochowa – Koziegłowy, przebudowa

DK45 - Krapkowice - Rogów Opolski, rozbudowa

DK45 Krapkowice - zawalony most, ruch prowadzony mostem tymczasowym

DK45 Jełowa – Bierdzany, rozbudowa drogi

S86 Sosnowiec/Katowice, przebudowa wiaduktów

S6/S7 węzeł Gdańsk Południe S6 Koszalin - Trójmiasto (do węzła Bożepole Wielkie). Budowa ekspresówki, liczne utrudnienia, dużo przekładek i zmian organizacji ruchu

S11 obwodnica Szczecinka, budowa

S3 Świnoujście - Troszyn

A2 Poznań Krzesiny - Poznań Wschód, budowa trzeciego pasa

S7 Zakroczym-Płońsk, przebudowa do standardów drogi ekspresowej

Lądek-Zdrój - ul. Kościuszki, zerwany most

Stronie Śląskie ul. Kościuszki, zerwany most

Cieszyn - ul. Hażlaska, ul. Przepilińskiego, remont

Borowice – Sosnówka, droga zamknięta dla ruchu

Mysłakowice ul. Starowiejska, remont mostu

Chełmsko Śląskie ul. Sądecka, droga zamknięta, remont

DK40 Głuchołazy, ruch po moście tymczasowym

Rabka Zdrój ul. Zakopiańska, przebudowa

Poronin ul. Tatrzańska, ruch wahadłowy

Koszalin ul. Bolesława Krzywoustego

Szklarska Poręba ul. 1 Maja, koniec remontu

DW948 Kobiernice - Żywiec, koniec przebudowy - ułatwiony dojazd do Żywca i okolicznych miejscowości

S1 Dąbrowa Górnicza, dwujezdniowa droga o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, ułatwia i skraca czas dojazdu w kierunku Północ-Południe

DW877 otwarcie wschodniej obwodnicy Łańcuta

S61 Łomża Zachód - Kolno (ruch jedną nitką)

DK46 Nysa - Pakosławice, rozbudowa do 2 jezdni - skrócenie czasu dojazdu i zwiększenie bezpieczeństwa podróży w drodze np. do Czech

S52 północna obwodnica Krakowa i S7 Widoma-Kraków. Połączenie drogą ekspresową Warszawy i Krakowa. Podróż pomiędzy płd. obwodnicą Warszawy i płn. obwodnicą Krakowa zajmie teraz około 2,5 godziny (270 km), to niemal dwa razy krócej niż starą DK7

A2 Siedlce Zachód-Groszki, 13 km nowego odcinka na trasie Siedlce - Warszawa

DK 75 obwodnica Brzeska 2,9 km ma być otwarte w najbliższy weekend przed feriami. Łącznik autostradowy Brzesko, który łączy rondo na drodze krajowej 94 z drogą krajową 75 w Okocimiu.

Okres ferii to czas wzmożonego ruchu na drogach prowadzących do popularnych ośrodków narciarskich. Warszawiacy co prawda na ferie w tym roku poczekają do końca stycznia, natomiast jako pierwsi, rozpoczęli je mieszkańcy województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Spowolnienia na trasie to nie wszystko, co czeka na kierowców w drodze na zimowy urlop.Terminy ferii dla poszczególnych województw prezentuje poniższa mapka.Według danych z archiwum informacji dziennej, dostępnego na stronie policji, od 12 stycznia do 25 lutego 2024 roku odnotowano 1 875 wypadków drogowych. Rannych zostało 2 085 osób, a 161 zginęło. Policja zatrzymała wówczas aż 9 183 kierowców, prowadzących pod wpływem alkoholu.Specjaliści z Telematics Technologies, jak co roku, przeanalizowali dane pochodzące od użytkowników nawigacji i na tej podstawie przygotowali zestawienie odcinków, na których najczęściej dochodzi do wypadków samochodowych. Statystyki, które dostawca nawigacji przywołuje poniżej, pochodzą z dróg krajowych w tym – z autostrad i ekspresówek. Bazą danych są ubiegłoroczne ferie. Najniebezpieczniejsze okazały się wówczas mazowieckie odcinki: DK7, S8 i S2.Czy podczas ferii liczba wypadków rośnie? Otóż nie. Choć według danych dostawcy nawigacji, w pierwszym tygodniu ubiegłorocznych ferii liczba wypadków była wyższa o blisko 30% względem pierwszego tygodniu marca - po feriach, to nie przewyższała już ona liczby wypadków z początku grudnia. Ciężko zatem o uogólnienia w tym aspekcie.Powołując się ponownie na dane policji, pod względem wypadkowych miesięcy prym wiedzie wrzesień (10,7%), potem czerwiec (10,1%), sierpień (10%) i lipiec (9,9%). Styczeń to 6,8% ogółu wypadków, a luty 5,1% (najmniej w roku). Co jeszcze warte odnotowania, dodaje Katarzyna Przybylska - do największej liczby wypadków dochodzi w piątki (17%) w godzinach 15:00-18:00, w obszarze zabudowanym, na prostych odcinkach drogi, przy dobrych warunkach atmosferycznych. Wszystko więc wskazuje na to, że choć zimą warunki są niesprzyjające, to kierowcy są bardziej ostrożni. A kiedy mamy piękną pogodę, nasza czujność spada. W naszych zestawieniach jest sporo dróg ekspresowych i autostrad, to jednak warto pamiętać, że do największej liczby wypadków wciąż dochodzi na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, których w naszym kraju jest po prostu najwięcej .Przepisowej jazdy na drogach pilnują nie tylko fotoradary czy odcinkowe pomiary prędkości, których tylko w zeszłym roku na polskich drogach przybyło aż 23, ale także patrole drogówki. W pierwszej dziesiątce najbardziej kontrolowanych odcinków podczas zeszłorocznej przerwy zimowej, przygotowanej przez Telematics Technologies, znalazły się kolejno:Zależność pomiędzy liczbą wypadków a patrolów policji po raz kolejny zbadali specjaliści z Telematics Technologies. W tym celu stworzyli tzw. współczynnik racjonalności kontroli drogowych, który pozwala na szczegółową analizę częstotliwości kontroli i wypadków na poszczególnych odcinkach oraz występujących między tymi czynnikami zależności. Na tej podstawie wyróżniono trzy typy dróg, a mianowicie:Dane pozyskane przez Telematics w trakcie zeszłorocznych ferii pokazują, że m.in. na mazowieckim odcinku DK7 i S8 oraz śląskiej i łódzkiej A1 kontroli, względem liczby wypadków było stosunkowo mało. Co więcej, powyższe zestawienie zdominowały autostrady i drogi ekspresowe. Jak zaznacza Przybylska - Podobnie było przy pierwszej edycji tego raportu. Wówczas doczekał się on komentarza ze strony policji. Wyjaśnieniem była większa liczba kontroli lotnych na tych odcinkach, które znacznie trudniej dostrzec i zgłosić.Warto spojrzeć na drugą część skali, czyli odcinki, gdzie stosunkowo rzadko dochodzi do zdarzeń drogowych, a są mocno „obstawione” przez patrole drogowe. W tym zestawieniu najwyżej plasują się dolnośląska droga krajowa nr 3, łódzka DK14 i mazowiecka S7.Pomimo wspomnianych dysproporcji, na ok. 80% autostrad i dróg krajowych możemy zaobserwować równowagę pomiędzy liczbą kontroli a liczbą wypadków.Oprócz utrudnień, które możemy przewidzieć na podstawie archiwalnych danych ze stosunkowo dużą dokładnością, na kierowców czekają też inne pułapki drogowe, w tym uciążliwe utrudnienia na trasie i remonty w turystycznych miejscowościach. Nie brakuje także tych milszych akcentów - otwarć nowych tras, które mogą skrócić czas spędzony w aucie.Utrudnienia, które mogą wydłużyć czas:Uciążliwe remonty w miejscowościach turystycznych:Otwarcia które mogą skrócić czas podróży: