Średnia cena OC w 2022 roku wyniosła 505 zł

Eksperci rankomat.pl przeanalizowali ceny polis OC w 2022 roku. Z analizy wynika, że średnia cena OC była o 16% niższa od ubiegłorocznej i wyniosła 505 zł. Był to piąty rok z rzędu ze spadkiem cen OC. Jednak zdaniem ekspertów w 2023 roku czekają nas podwyżki. Co jeszcze wynika z raportu "RanKING - rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych"?

Przeczytaj także: OC w III kw. 2022 wciąż tanieje

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaka była średnia cena OC w 2022 roku?

W których regionach Polski kierowcy mogli liczyć na najtańsze OC?

Kto płacił najwięcej za OC?



Jaka była średnia cena OC w 2022 roku?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany średnich ceny OC - 2015-2022 W 2022 r. OC kosztowało już średnio 505 zł i było tańsze niż przed rokiem o kolejne 16%. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w IV kwartale?

Największą dynamikę obniżek cen OC obserwowaliśmy od IV kwartału 2021 r. do II kwartału 2022 r. W tym czasie średnia składka OC obniżyła się o ok. 10%. W późniejszym okresie ceny obowiązkowych polis komunikacyjnych były stabilne. W ostatnim kwartale bieżącego roku wysokość średniej ceny OC nie zmieniła. Może to być zapowiedź długo oczekiwanej stabilizacji na rynku OC i końca trwającej od kilku lat walki o klienta za pomocą cen. Z czasem ceny ubezpieczeń OC mogą zacząć rosnąć. Jak kształtują się ceny dla indywidualnych właścicieli samochodów, można sprawdzić w porównywarce, gdyż nie w każdym segmencie zmiany cen wyglądają jednakowo. – komentuje Tomasz Masajło, Prezes Zarządu rankomat.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia cena ubezpieczenia OC - porównanie kwartałów od początku 2021 roku Największą dynamikę obniżek cen OC obserwowaliśmy od IV kwartału 2021 r. do II kwartału 2022 r. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Najdrożej na Pomorzu i Dolnym Śląsku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Gdzie płaciliśmy najwięcej za OC w 2022 roku? Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (600 zł), mazowieckiego (562 zł) i dolnośląskiego (548 zł). Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kto płacił najwięcej?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najwyższe i najniższe ceny OC w 2022 roku Najdroższym miastem wojewódzkim był Gdańsk. Tutaj za polisę kierowcy płacili średnio 694 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Pierwsze podwyżki

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Podwyżki cen OC dla wybranych grup kierowców Analizując średnie ceny od czerwca do grudnia 2022 roku widać, że podwyżki dotyczą młodych i niedoświadczonych kierowców, a także tych, którzy mają szkody na swoim koncie oraz właścicieli Audi. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

W 2016 roku i na początku 2017 roku średnie ceny polis OC gwałtownie rosły. Podwyżki wyhamowały dopiero pod koniec 2017 r., po czym składka zaczęła stopniowo spadać. Do 2021 roku ceny obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych obniżyły się o ok. 23% względem szczytu na poziomie 779 zł w 2017 roku. W 2022 r. OC kosztowało już średnio 505 zł i było tańsze niż przed rokiem o kolejne 16%.Średnia cena OC w IV kwartale 2022 roku wyniosła 487 zł. Była przez to najniższa od końca 2016 roku.Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (600 zł), mazowieckiego (562 zł) i dolnośląskiego (548 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województw: podkarpackiego (424 zł), opolskiego (433 zł) i świętokrzyskiego (440 zł). Ceny ubezpieczenia OC były niższe niż przed rokiem we wszystkich województwach. Obniżki w poszczególnych regionach wyniosły od -19,9% (woj. podlaskie) do -12,4% (woj. pomorskie). Największe odchylenie od obowiązującej dla całego kraju średniej ceny OC w 2022 r. odnotowano dla regionu, w którym mieszkańcy otrzymywali najdroższe propozycje ubezpieczenia (pomorskie +18,8%). Wyższe od przeciętnej krajowej składki były także ceny OC w 5 innych województwach (odchylenie od +0,6% do +11,3%). W pozostałych regionach odchylenie wyniosło od -16% (podkarpackie) do -4% (wielkopolskie).Najdroższym miastem wojewódzkim był Gdańsk. Tutaj za polisę kierowcy płacili średnio 694 zł. Na drugim biegunie znalazło się Opole, gdzie płacono 466 zł. W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy – 18-latkowie płacili średnio 1954 zł. Największe zniżki otrzymują zaś 60-latkowie (435 zł). Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Skoda (470 zł), najdroższe BMW (622 zł). Panny i kawalerowie płacili 690 zł, natomiast małżeństwa 465 zł.Pomimo znacznych obniżek cen OC u większości osób, wśród pewnych grup kierowców widać już trend zwyżkowy. Analizując średnie ceny od czerwca do grudnia 2022 roku widać, że podwyżki dotyczą młodych i niedoświadczonych kierowców, a także tych, którzy mają szkody na swoim koncie oraz właścicieli Audi. Największe podwyżki dotknęły 18-latków (+14,4%), „świeżo upieczonych” kierowców (+15%), osoby, które spowodowały w przeszłości 4 lub więcej szkód (1,7%) i właścicieli samochodów marki Audi (1,9%).