Używany samochód elektryczny: jak sprawdzić kondycję baterii?

Samochody elektryczne szturmem zdobywają rynek – na przestrzeni pierwszych pięciu miesięcy tego roku rejestracji elektryków było o ponad 70% więcej aniżeli w analogicznym okresie 2022. Chętnych na zakup tego rodzaju pojazdów zatem nie brakuje, ale przeszkodą może być ich dość wygórowana cena. Ci, którzy dysponują skromniejszym budżetem, mogą pokusić się o kupno używanego auta. W ty jednak wypadku eksperci doradzają wnikliwe przyjrzenie się kondycji baterii. Jak się do tego zabrać?

Polaka nie stać na elektryka

Nowe elektryki i hybrydy są drogie, w dodatku u producenta często jeszcze trzeba na nie czekać kilka albo nawet kilkanaście miesięcy. Dlatego Polacy rozglądają się za używanymi wersjami takich samochodów. Rynek wtórny nasycają z jednej strony auta sprowadzane z zagranicy, a drugiej - właściciele wymieniający swoje elektryki na nowszy model. Część takich samochodów wystawiana jest przez Ukraińców, którzy przyjechali do Polski. Używane elektryki i hybrydy są zazwyczaj dość młode - mają zaledwie po kilka lat i niski przebieg. Ich cena jest też dużo niższa od nowych modeli - bo elektryki szybciej tracą na wartości niż samochody o napędzie benzynowym. Co wiąże się z problematycznością baterii w tych samochodach - zauważa Artur Kopania, współzałożyciel samochodowych serwisów aukcyjnych Bidcar.pl i Poleasingowe.pl.

Lepiej sprawdzić niż… zbankrutować

W używanych samochodach elektrycznych stan baterii odpowiada za niemal całą wartość pojazdu. Sęk w tym, że faktyczną kondycję baterii bardzo trudno ocenić, bo na jej żywotność wpływa wiele zmiennych. Są to oczywiście wiek samochodu i jego przebieg, ale również takie czynniki, jak sposób eksploatacji i metoda ładowania. Wiele zależy od tego, czy poprzedni właściciel auta jeździł nim głównie po mieście czy również na długich trasach. Istotne jest także to, czy bateria była zasilana za pomocą przydomowych ładowarek prądu przemiennego czy szybkich ładowarek DC - wylicza Artur Kopania.

Precyzyjne ustalenie kondycji baterii to podstawa wyceny każdego elektryka z drugiej ręki. Koszty napraw zawieszenia czy wymiany tarcz i klocków hamulcowych nikną w porównaniu z koniecznością zakupu i montażu nowego modułu zasilającego. Owszem, wraz z upowszechnianiem się elektromobilności ceny baterii będą spadać, ale w obecnej sytuacji nowa bateria wciąż może być droższa niż sam samochód. Dopóki się to nie zmieni, bezwzględnie trzeba zainwestować dodatkowych kilkaset złotych w jej diagnostykę - podsumowuje ekspert serwisów aukcyjnych Bidcar.pl i Poleasingowe.pl.

Według informacji zebranych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, pod koniec maja 2023 r. zarejestrowanych było w naszym kraju łącznie 76,7 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Na liczbę tę składało się 38,7 tys. aut całkowicie elektrycznych i 38 tys. hybryd plug-in. Porównując te dane z liczbą wszystkich aut jeżdżących po polskich drogach (wg. instytutu SAMAR było ich w 2022 r. ok. 19,6 mln) łatwo obliczymy, że elektryki stanowią zaledwie ok. 0,4 proc. samochodów w kraju. Choć ich popularność stale rośnie, na przeszkodzie do upowszechnienia się elektromobilności stoją wysokie ceny.Za nowy samochód elektryczny zapłacić trzeba min. 100 tys. złotych. Zdolność do takiego wydatku zadeklarowało zaledwie 9 proc. respondentów uczestniczących w badaniu przeprowadzonym dla serwisu Rankomat.pl. Zdecydowanie łatwiej o pojazdy z drugiej ręki, które są na rynku oferowane już od 25 tys. złotych. Szansę na ich kupno ma 38 proc. badanych, zdolnych przeznaczyć na auto elektryczne kwotę do 30 tys.Większośc producentów samochodów elektrycznych udziela na baterię gwarancji na 8 lat (lub 160 tys. km), podczas których pojemność baterii nie powinna spaść poniżej 70 proc. wartości fabrycznej. Rzeczywista żywotność ogniw zależy od bardzo wielu czynników - m.in. liczby cykli ładowania czy rodzaju wykorzystywanej ładowarki.Jak wobec tego zbadać stan baterii w używanym elektryku? Przeciętny Kowalski może wykonać ocenę zasięgu, która polega na pełnym naładowaniu baterii i jeździe aż do jej zupełnego wyczerpania. Można w ten sposób oszacować, ile kilometrów samochód jest w stanie pokonać bez ładowania i porównać wynik z fabrycznymi danymi producenta.U niektórych producentów można uzyskać certyfikat potwierdzający stan baterii, niestety nie każdy salon czy serwis ma odpowiednią infrastrukturę do diagnozy pojazdów elektrycznych.Na rynku ogólnodostępne są już natomiast bardziej obiektywne metody diagnostyczne. Test pozwalający określić procentową pojemność baterii w aucie elektrycznym opracowała m.in. międzynarodowa grupa DEKRA. Badanie wymaga krótkiej jazdy testowej i jest dostępne dla ok. 90 modeli samochodów. Raport z wynikiem zawiera aktualny stan baterii z dokładnością do 2,5 proc.