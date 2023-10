Koszty eksploatacji samochodu: ceny benzyny i OC idą w górę

Rankomat.pl przedstawia kolejną analizę poświęconą sytuacji polskich kierowców. Tym razem pod lupę wzięto koszty eksploatacji samochodu. W ostatnich miesiącach słowem-kluczem była "drożyzna". Czy dała się we znaki również posiadaczom aut? Czy ceny benzyny i OC idą w górę? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile polis OC można kupić za przeciętne wynagrodzenie?

W jakim tempie rosną koszty eksploatacji samochodu?

Jak zmieniały się ceny benzyny i obowiązkowego ubezpieczenia OC?

W ciągu 15 lat ceny OC wzrosły o 24%

Od 2009 roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 115%

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile polis można kupić za przeciętne wynagrodzenie W 2023 roku za jedną wypłatę możemy kupić średnio 10 polis, natomiast w 2009 r. było to niecałe 6 Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Paliwo jest już droższe o 45%

Naprawa i przegląd samochodu podrożały o 21% w ciągu ostatnich 5 lat

Ile przeciętnie wynoszą koszty eksploatacji samochodu?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak rosną koszty utrzymania samochodu? W 2023 roku średni koszt utrzymania jego auta jest wyższy o ok. 1300 zł niż w 2018 r. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Ceny OC będą rosnąć

Eksperci porównywarki rankomat.pl przeanalizowali, jak na przestrzeni ostatnich 15 lat zmieniały się i czy rosły one proporcjonalnie do przeciętnego wynagrodzenia. Sprawdzili również, ile kosztowało paliwo, naprawy i serwisowanie samochodu. Wyniki są dość niepokojące. Okazuje się, że w 2023 roku utrzymanie auta kosztuje już przeciętnego kierowcę ok. 1,3 tys. złotych więcej niż 5 lat temu.Rankomat.pl pomaga właścicielom pojazdów w zakupie najtańszego i najlepszego ubezpieczenia samochodu już od 15 lat. Eksperci z rynku OC mogli w tym czasie śledzić zmiany spowodowane zarówno wojną cenową, jak i jej zakończeniem i gwałtownymi podwyżkami średniej składki.W 2023 roku OC kosztuje średnio 511 zł i jest droższe od przeciętnej składki w kraju w 2009 roku o 24%. To wynik obniżek po 2017 r. i późniejszej stabilizacji. W latach 2016 i 2017 podwyżki cen obowiązkowego ubezpieczenia były tak dynamiczne, że w kulminacyjnym momencie kierowcy płacili ok. 80% więcej za OC niż zaledwie dwa lata wcześniej.Od początku 2023 roku ceny polis ponownie idą w górę (wrzesień vs styczeń +10%) i bardzo możliwe, że jest to dopiero początek znacznie większych podwyżek.Teoretycznie, podwyżka cen OC w skali 24% w ciągu 15 lat nie powinna niepokoić, skoro nasze zarobki są znacznie wyższe. Z danych GUS wynika, że w 2009 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 3315,38 zł, czyli ok. 2376 zł netto. W 2023 r. zarabiamy już na rękę ok. 5105 zł (II kwartał br.). Gdy uwzględnimy wyłącznie cenę obowiązkowego ubezpieczenia OC i porównamy ją do przeciętnego wynagrodzenia, to okazuje się, że w 2023 roku za jedną wypłatę możemy kupić średnio 10 polis, natomiast w 2009 r. było to niecałe 6.Jednak wydatki na utrzymanie samochodu nie ograniczają się wyłącznie do zakupu polisy OC. Na pozostałym obszarze, podwyżki cen towarów i usług w skali każdego roku pochłaniają coraz więcej pieniędzy właścicieli pojazdów.W 2009 roku za 1 litr najpopularniejszej w naszym kraju benzyny Pb 95 kierowcy płacili 4,18 zł. W połowie października 2023 r. cena takiego paliwa wynosi ok. 6,07 zł, czyli 45% więcej. Z danych GUS wynika, że najdroższe paliwo kupowaliśmy w 2022 roku (średnio 6,67 zł/l benzyny). Co istotne, bardzo szybko możemy powrócić do stawki sprzed roku.Z najnowszej prognozy e-petrol.pl (Komentarz rynku ropy i paliw z 13.10.2023 r.) wynika, że w związku z dynamicznymi zmianami na rynku międzynarodowym, ceny detaliczne wszystkich typów paliw będą rosnąć. W przypadku benzyny Pb 98, e-petrol przewiduje przedział cen 6,65 - 6,79 zł/l, Pb 95: 5,99 - 6,15 zł/l, oleju napędowego 6,09 - 6,22 zł/l, a autogazu od 3,03 do 3,13 zł/l.Wg danych serwisu dobrymechanik.pl każdego roku kierowcy wydają coraz więcej pieniędzy na naprawy czy sezonowe przeglądy auta. W porównaniu do stawek z 2018 r, obecnie usunięcie usterki, wymiana opon i przełożenie kół, jest droższe o 35%. Zwiększył się także wydatek na wymianę oleju i przegląd (24%). Ceny utrzymały się na podobnym poziomie tylko w przypadku serwisu i naprawy klimatyzacji (1%). Biorąc pod uwagę wszystkie koszty w wybranym roku, różnica pomiędzy 2018 r. a 2023 r. wynosi 21%.Specjaliści rankomat.pl przeliczyli także, o ile w ciągu ostatnich 5 lat zwiększyła się suma wszystkich wydatków statystycznego kierowcy w związku z eksploatacją samochodu. Okazuje się, że w 2023 roku średni koszt utrzymania jego auta jest wyższy o ok. 1300 zł niż w 2018 r.Uwaga! Gdyby w powyższym zestawieniu został uwzględniony pojazd z silnikiem, który zużywa więcej paliwa (w przykładzie uwzględniono spalanie jednego z najpopularniejszych samochodów na polskich drogach – Volkswagena Golfa), roczne wydatki na samochód byłyby jeszcze większe.Najprawdopodobniej, w kolejnych miesiącach kierowcy będą płacić znacznie więcej za obowiązkowe ubezpieczenie samochodu. Podwyżki cen OC, podobnie jak koszty utrzymania samochodu, również wynikają z coraz wyższych cen części zamiennych i usług. Przy utrzymaniu obecnych stawek i stałym wzroście wartości średniej likwidowanej szkody musielibyśmy przygotować się na coraz niższy standard naprawy pojazdu lub zaniżone odszkodowania. Specjaliści rankomat.pl uważają, że ubezpieczyciele już i tak zbyt długo czekali z ustalaniem cen adekwatnie do ponoszonych kosztów podczas likwidacji szkód.Bez względu na poziom cen obowiązkowych polis, właściciele pojazdów nadal będą mogli zaoszczędzić dzięki porównaniu ofert różnych ubezpieczycieli.