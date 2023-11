Salony samochodowe po cichu rozpoczęły wyprzedaż rocznika 2023

2023 rok powoli zbliża się ku swojemu końcowi, co dla chętnych na zakup nowego samochodu powinno oznaczać szanse na spore upusty cenowe. Czy wyprzedaż rocznika się już rozpoczęła? Wprawdzie w oficjalnych kanałach informacyjnych salonów samochodowych jest o tym jeszcze dość cicho, to jednak doniesienia z rynku wskazują, że rabaty już się pojawiły. Ile można zaoszczędzić?

Przeczytaj także: Wyprzedaż rocznika 2022. Czy w ogóle są szanse na niższe ceny aut?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na jakie upusty możemy liczyć w czasie wyprzedaży rocznika 2023?

Którego segmentu dotyczy przede wszystkim polityka rabatowa salonów samochodowych?

Ile wynosi średnia obniżka raty leasingowej?

Wyprzedaż rocznika 2023 staje się faktem, choć oficjalnie marki samochodowe jeszcze jej nie ogłosiły. Do końca roku zostały dwa miesiące, a rabaty na rynku są naprawdę duże i nie spodziewam się, aby mogły być jeszcze większe, gdy mówimy o pojazdach atrakcyjnie wyposażonych – przyznaje Michał Knitter, wiceprezes Carsmile, platformy za pośrednictwem której można kupić, wyleasingować lub wynająć samochody niemal wszystkich marek.

Upusty nawet powyżej 20%

Są marki, które w swojej polityce rabatowej poszły jeszcze dalej, w efekcie czego na rynku można znaleźć modele przecenione o 20%, a w skrajnych przypadkach nawet o 25%. Tego typu sytuacje zdarzają się w wówczas, gdy na rabat dilerski nakłada się promocyjny koszt finansowania – przyznaje Michał Knitter.

Rata w dół nawet 786 zł netto

Segment masowy goni marki premium

W zestawieniu samochodów oferowanych obecnie z dużymi upustami znalazły się też pojazdy z segmentu cenowego 100-150 tys. zł, a w przypadku Fiata 500 nawet poniżej tej granicy. W segmencie masowym też widzimy walkę o klienta wysokimi rabatami – zauważa Sylwester Łagowski, szef działu zamówień Carsmile.

Ożywienie w nowych autach

Nie ma potrzeby rezygnacji z ważnego dla nabywcy elementu wyposażenia, na przykład automatycznej skrzyni biegów, aby uzyskać upust cenowy - podkreśla wiceprezes Carsmile. Zwraca jednak uwagę, że osób, które poszukują samochodu jest coraz więcej. – Widać rosnące zainteresowanie zakupem nowego auta. Klientów przyciągają rabaty. Końcówka roku to też okres, kiedy w Polsce tradycyjnie ożywa popyt ze strony przedsiębiorców „robiących koszty”, aby zmniejszyć kwotę rocznego podatku dochodowego czy też odliczyć VAT – zauważa Michał Knitter.

W oczekiwaniu na start wyprzedaży

Niewykluczone, że gdy marki ogłoszą oficjalnie kampanie wyprzedażowe rocznika, będzie ona dotyczyła pojazdów mniej atrakcyjnych pod względem wyposażenia lub modeli cieszących się mniejszym zainteresowaniem –podsumowuje szef zamówień Carsmile.

Z analizy Carsmile wynika, że oferowane obecnie na rynku rabaty wynoszą przeciętnie 12%. W przypadku auta kosztującego 171 tys. zł (średnia ważona cena rynkowa wg IBRM Samar na koniec III kw.), taki upust oznacza cenę sprzedaży na poziomie 150,5 tys. zł.Eksperci Carsmile sporządzili listę przykładowych modeli oferowanych obecnie na warunkach, które można określić „Wyprzedażą Rocznika 2023” pomimo faktu, że takowa jeszcze się oficjalnie nie rozpoczęła. Upust cenowy zobrazowali porównując miesięczną ratę netto z tytułu leasingu auta (3 lata oraz 5 lat) do raty wyliczonej dla ceny katalogowej. Wyniki tej symulacji przedstawia tabela.Średnia obniżka raty względem ceny katalogowej samochodów ujętych w zestawieniu wynosi 350 zł netto (ok. 430 zł brutto), co w 3-letnim okresie leasingu oznaczałoby oszczędność niemal 12 tys. zł netto, a w 5-letnim okresie leasingu – ponad 21 tys. zł netto.Samochodem, który zajął pierwsze miejsce pod względem kwotowej obniżki raty jest Audi Q5, na którym można zaoszczędzić niemal 800 zł netto miesięcznie wybierając leasing 3-letni. W zestawieniu Carsmile znalazły się też inne modele należące do klasy premium, m.in. Mercedes GLB, Volvo XC60 czy Audi A4.Eksperci Carsmile podkreślają jednak, że polityka rabatowa, którą jako pierwsze wprowadziły marki premium, dotarła już do segmentu masowego.Symboliczna jest obecność na drugim miejscu zestawienia Carsmile modelu Ford Kuga, na którym można zaoszczędzić miesięcznie nawet 500 zł netto. Inne pojazdy z segmentu masowego kwalifikujące się na „Wyprzedaż Rocznika 2023” to według Carsmile Opel Mokka, Opel Astra, Peugeot 308 i 208 oraz wspomniany już Fiat 500.W ocenie Michała Knittera, wart podkreślenia jest fakt, że oferowane obecnie na rynku rabaty dotyczą pojazdów dobrze wyposażonych, a nie „resztówek”, których dilerzy chcieliby się pozbyć.Według danych Samaru, w październiku w Polsce zarejestrowano prawie 41 tys. aut osobowych, o 28% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zdaniem Sylwestra Łagowskiego, taka sytuacja będzie powodowała kurczenie się oferty aut, które jednocześnie mają atrakcyjna cenę zakupu i dobre wyposażenie.