Wyprzedaż rocznika 2022. Czy w ogóle są szanse na niższe ceny aut?

Kończący się powoli rok 2022 był wyjątkowo trudny na rynku motoryzacyjnym: kolejki oczekujących na odbiór auta, część modeli wręcz niedostępnych dla kupujących, anulowane zamówienia, a to wszystko w warunkach rosnących cen oraz podwyżek rat za samochód. W tunelu zabłysło jednak światełko.

Sytuacja na rynku zaczyna się stabilizować. Średnio o 1-2 miesiące skrócił się czas oczekiwania na samochód z indywidualną konfiguracją. Jest wiele aut dostępnych „od ręki”, a coraz więcej zamówień jest realizowanych na czas. Stocki dilerskie przestały świecić pustkami, dilerzy są bardziej skłonni do negocjacji cenowych – przyznaje Michał Knitter, wiceprezes Carsmile.

Dostępność samochodów wzrosła, ale sytuacja na rynku wciąż jest nieprzewidywalna. Wystarczy na przykład kolejny lockdown w jednym regionie Chin, aby dostępność produkowanego tam modelu spadla w Polsce do zera w ciągu dosłownie kilku dni – podkreśla wiceprezes Carsmile.

Najbardziej poszukiwane modele

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przykładowe oferty na Black Week Promocyjne oferty pojawiły się nie tylko u dilerów, ale też w firmach oferujących finansowanie zakupu auta Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Słowo „rabat” zniknęło z salonów dealerskich półtrora roku temu. Dziś po raz pierwszy od tak długiego czasu, znów je słyszymy. Trudno jeszcze wyrokować, czy jest to chwilowy zryw związany ze słynnym Black Week, czy też zapowiedź powrotu rabatów do polityki cenowej importerów oraz dealerów, bo sytuacja na rynku jest wciąż niepewna i dość nieprzewidywalna – ocenia Michał Knitter.

Szansa na wyprzedaż rocznika 2022

Dzięki rabatom przy zakupie auta połączonym z promocyjnymi warunkami wynajmu czy leasingu, sumaryczne obniżki miesięcznej raty w przypadku wytypowanych przez nas modeli aut sięgają od 7% do nawet 35% - informuje Sylwester Łagowski, szef działu zamówień w Carmile. Przykładowe ceny samochodów to: 966 zł netto miesięczne z tytułu wynajmu Opla Corsy, 1244 zł netto w przypadku Toyoty Corolla czy 1335 zł netto za Peugeota 3008 (umowa na 3 lata, AC/OC, serwisowanie, opony wliczone w cenę).

Rynek łapie oddech

To dobra wiadomość dla osób zainteresowanych zakupem samochodu . Przypomnijmy, że jeszcze na początku września średni czas potrzebny na wyprodukowanie i dostawę do Polski indywidulanie skonfigurowanego auta wynosił ok. 10 miesięcy. Knitter przestrzega jednak przed nadmiernym optymizmem.W związku z trwającym właśnie zakupowym „Black Week” , eksperci Carsmile dokonali przeglądu stocków dealerskich w całej Polsce w poszukiwaniu samochodów w promocyjnych cenach i co ważne – możliwych do odbioru jeszcze w tym roku.Efektem tej pracy jest ponad 1000 wersji samochodów, które dealerzy zgodzili się sprzedać z rabatem. Na liście znalazły się nawet najbardziej poszukiwane modele, takie, jak: Audi A4, Audi A3, Mercedes A klasa, E klasa, Mercedes GLC, Mazda CX-5, Mazda 6, Hyundai i30, Toyota Corolla, Toyota C-HR, KIA Sportage. Co warte podkreślenia, są to zwykle pojedyncze egzemplarze danego modelu, czasem kilka sztuk, maksymalnie 10 pojazdów.Może się również zdarzyć, że auto z dużym upustem będzie dostępne tylko w jednej, konkretnej formie finansowania, np. tylko leasing czy tylko wynajem.Zdaniem wiceprezesa Carsmile, fakt, że udało się wytypować tak dużo wersji objętych promocyjnymi stawkami może jednak oznaczać, że w tym roku powróci też „wyprzedaż rocznikowa”, o której mogliśmy jedynie pomarzyć rok temu, gdy chętnych na nowe auta było dużo więcej niż możliwości ich wyprodukowania.Co ciekawe, promocyjne oferty pojawiły się nie tylko u dilerów, ale też w firmach oferujących finansowanie zakupu auta, co jest też swego rodzaju nowością na rynku. Według obliczeń Carsmile pozwala to na obniżenie raty za samochód średnio o ok. 200 zł miesięcznie w stosunku do standardowej oferty. Warunkiem jest podjęcie decyzji w tym tygodniu. Promocyjne ofert na Black Week przygotowały firmy oferujące wynajem oraz leasing.Poprawa sytuacji „podażowej” to efekt udrożnienia pracy fabryk, czy też rezygnacji z części zamówień, jakie nabywcy składali u różnych dilerów na to samo auto z obawy przed możliwym anulowaniem zlecenia.Lepsza dostępność aut na polskim rynku to też konsekwencja pogorszenia warunków ekonomicznych. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Carsmile wynika, że 64% osób zastanawiających się na zakupem auta odczuło już skutki hamowania gospodarki w swojej firmie lub gospodarstwie domowym. Jeśli chodzi natomiast o perspektywy na najbliższe 12 miesięcy, to najlepiej oddaje je słowo „niepewność”, na którą wskazuje aż 46% respondentów. Co czwarty badany, który poszukiwał samochodu, musiał ostatecznie zdecydować się na auto tańsze i/lub gorsze od wcześniej planowanego. Spora grupa przyznała też, że musiała wstrzymać się z leasingiem czy zakupem nowego pojazdu.Czynniki, które mogłyby skłonić do zakupu samochodu to stała i niska rata, rabat, możliwość zawieszenia spłaty czy możliwość rezygnacji z umowy np. leasingu. Na rabat wskazało aż 23% badanych.