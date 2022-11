Ubezpieczenie GAP, czyli jak nie stracić na wartości nowego samochodu

O tym, że nowy samochód traci na wartości już kilka minut po opuszczeniu salonu, mówi się od dawna. W czasach pnącej się w górę inflacji, spadek wartości auta może okazać się jeszcze szybszy i bardziej dotkliwy. Tym bardziej warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach można skutecznie uniknąć negatywnych skutków obniżenia wartości auta.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym charakteryzuje się ubezpieczenie GAP?

Kto w szczególności powinien rozważyć zakup polisy GAP?

Jak kształtują się koszty polisy GAP dla najbardziej popularnych marek?

Ubezpieczenie GAP – gwarancja zachowania wartości pojazdu

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Czy da się ubezpieczyć nowy samochód i nie stracić na jego wartości? Ubezpieczenie GAP gwarantuje wypłatę odszkodowania liczonego od kwoty za jaką pojazd został nabyty, a nie, jak w przypadku standardowego ubezpieczenia, od wartości samochodu z dnia zdarzenia.

Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę w cenie, jaką właściciel zapłacił za pojazd, czyli wartością z faktury zakupu, a wartością rynkową pojazdu z dnia szkody. Przyjmijmy, że kupiliśmy fabrycznie nowy pojazd o wartości 97 000 zł, który ubezpieczamy w zakresie Autocasco i 3-letnim GAP. W trzecim roku pojazd został skradziony. Z tytułu ubezpieczenia AC otrzymamy odszkodowanie równe wartości pojazdu ustalonej na dzień zdarzenia, przyjmijmy kwotę 60 000 zł. Dzięki rozszerzeniu o ubezpieczenie GAP otrzymamy dodatkowe świadczenie, które pokryje różnicę. Co ważne, ubezpieczenie GAP dostępne jest zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych . Nie ma znaczenia także forma finansowania – gotówka, leasing czy pożyczka – wyjaśnia Maciej Łoboz, ekspert Unilink, największej w Polsce multiagencji ubezpieczeniowej.

Kto w szczególności powinien rozważyć zakup polisy GAP?

Przykładowe koszty polisy GAP dla najbardziej popularnych marek

W obliczu stale rosnącej inflacji , która przyczynia się do tego, że nowe samochody jeszcze szybciej tracą na wartości, godne rozważenia jest rozszerzenie polisy o ubezpieczenie GAP. Gwarantuje ono wypłatę odszkodowania liczonego od kwoty za jaką pojazd został nabyty, a nie, jak w przypadku standardowego ubezpieczenia, od wartości samochodu z dnia zdarzenia.Bolączką każdego posiadacza samochodu jest obniżenie jego wartości wraz z upływem czasu. Jest to niekorzystne nie tylko ze względu na późniejszą sprzedaż samochodu, ale także w przypadku wystąpienia szkody i wypłaty odszkodowania. Standardowo, do wyceny brana jest bowiem pod uwagę wartość samochodu ustalana na dzień zdarzenia. W takim systemie np. w przypadku kradzieży wypłacone odszkodowanie nie będzie odpowiadało kwocie za jaką właściciel kupił samochód. Tym samym wypłacone środki nie pokryją kosztów „odkupienia” pojazdu.Co ważne, ubezpieczenie GAP zadziała nie tylko w przypadku kradzieży czy szkody z winy właściciela samochodu. W razie zdarzenia, w którym nasz samochód uległ szkodzie całkowitej, a za które winę ponosi osoba trzecia, odszkodowanie wypłacone z OC sprawcy liczone będzie od wartości pojazdu z dnia zakupu.Decyzję o zakupie ubezpieczenia GAP, powinni szczególnie rozważyć właściciele marek samochodów, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród złodziei. Szczególnie, że w obecnych czasach o nowe auto coraz trudniej ze względu na 20 proc. wzrost cen w porównaniu do tych sprzed dwóch lat, a także niższą produkcję spowodowaną przerwami w łańcuchach dostaw.Na rynku motoryzacyjnym zdecydowanie odczuć można braki w częściach zamiennych i jest to obecnie główną przyczyną zawłaszczania pojazdów. W minionym roku ze swoimi autami najczęściej „rozstawiali się” właściciele Toyoty (950 skradzionych pojazdów), Audi (685) oraz BMW (522). Na kradzieże warto spojrzeć również przez filtr geolokalizacji - z danych policji wynika, że najwięcej aut jest kradzionych w województwie mazowieckim (2848), dolnośląskim (744) i wielkopolskim(717).Spośród modeli oferowanych przez najpopularniejsze marki, w 2022 roku najchętniej wybieramy Dacię Duster, Kię Sportage i Toyotę Yaris. Eksperci Unilink sprawdzili ile kosztuje ubezpieczenie GAP dla tych trzech modeli. Za roczną polisę dla Dacii Duster zapłacimy najmniej, bo 800 zł. Takie samo ubezpieczenie dla Toyoty Yaris to koszt rzędu 880 zł. Najwięcej, bo 900 zł kosztuje polisa dla Kii Sportage. Ubezpieczenie GAP można wykupić w ramach pakietu pełnego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC i Autocasco), ale także jako samodzielne ubezpieczenie do już posiadanej polisy AC.Biorąc pod uwagę, że największy spadek wartości samochodu następuje w ciągu trzech pierwszych lat od zakupu, a w ciągu pięciu lat może on osiągać nawet 50 proc., ubezpieczenie GAP, to inwestycja która w przypadku uszkodzenia pojazdu lub kradzieży zwróci się w zależności od wartości samochodu nawet 30- krotnie. Posiadając ubezpieczenie GAP zamrażamy wartość pojazdu i tym samym zyskujemy gwarancję, że w przypadku szkody nasz samochód będzie dla ubezpieczyciela wart tyle, ile w dniu zakupu.Decydując się na zakup ubezpieczenia nowego samochodu warto skorzystać ze wsparcia agenta, który upewni się, że oferta zarówno pod względem ceny, jak i zakresu ubezpieczenia będzie odpowiadać naszym potrzebom, a w przypadku szkody nie zaskoczą nas żadne wyłączenia zapisane drobnym druczkiem.