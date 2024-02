Internetowy Samochód Roku. Znamy najpopularniejsze auta w Polsce

Pojawiła się najnowsza odsłona cyklicznego raportu "Internetowy Samochód Roku" autorstwa Otomoto, a w niej pokaźna garść informacji na temat motoryzacyjnych wyborów Polaków. O ile lider popularności wśród aut używanych nie stanowi zaskoczenia, o tyle już tego samego nie można powiedzieć o najczęściej wyszukiwanej nowej osobówce.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak dużą popularnością cieszą się samochody elektryczne?

W jakich przedziałach rocznikowych mieszczą się najczęściej wyszukiwane przez Polaków auta używane?

Które modele samochodów używanych były najczęściej wyszukiwane?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Cupry Formentor Ogłoszenia dotyczące Cupry Formentor były najczęściej wyświetlane wśród ofert sprzedaży nowych samochodów w 2023 roku

1. Myślimy: dobre, bo niemieckie

2. Rejestrujemy samochody ponad 10-letnie, a przy wyborach kierujemy się ceną

3. Wciąż kochamy silniki spalinowe - niezależnie, czy szukamy samochodu nowego, czy używanego

4. Wolimy patrzeć na drogę z wyższej pozycji - szukamy SUV'ów

5. Coraz chętniej jeździmy automatem

6. Jako przedsiębiorcy coraz częściej kupujemy auta używane

7. Wiemy, że części używane pozwalają na oszczędności

Spalinowy samochód z niemieckim rodowodem – to właśnie nim chcą jeździć Polacy. Na rynku wtórnym pod względem częstotliwości wyświetlania ogłoszeń dominuje BMW serii 3 E90, dumnie reprezentujące najlepsze, spalinowe tradycje bawarskiej marki.Z kolei wśród pojazdów nowych najczęściej poszukiwana była Cupra Formentor , czyli SUV hiszpańskiego producenta. Hiszpańskiego, lecz należącego do Grupy Volkswagen. Czyli wszystko pozostaje w niemieckiej rodzinie.Po raz pierwszy od 5 lat liderem w zestawieniu najczęściej wyświetlanych marek używanych samochodów jest BMW, które wyprzedziło Audi i Mercedesa. Tym samym czołówka najpopularniejszych marek pozostaje identyczna w przypadku samochodów nowych i używanych.Samochody pochodzące od niemieckich producentów dominują też na listach najpopularniejszych modeli - w pierwszej dziesiątce najczęściej wyświetlanych modeli w OTOMOTO znalazło się aż 7 samochodów produkowanych przez niemieckie koncerny.Według danych CEPiK w 2023 roku niemal ¾ aut zarejestrowanych w Polsce miało więcej niż 10 lat. Szukając samochodu skupiamy się na nieco młodszych modelach wyświetlenia samochodów - najczęściej wyświetlane były modele z 2018 roku.Jednak na finalną decyzję o zakupie bardzo mocno wpływają ceny, a te - we wszystkich przedziałach wiekowych znacząco wzrosły od czasu sprzed pandemii. W 2023 roku samochody w wieku 9-10 lat były wystawiane średnio za nieco ponad 46 tysięcy złotych, co stanowi wzrost o 79% w stosunku do kwot, jakich za sprzedaż samochodów w tym przedziale wiekowym oczekiwali sprzedający samochody jeszcze w 2019 roku.Silniki benzynowe pozostają z niekwestionowaną pozycją lidera wśród nowych i używanych samochodów. Na drugim miejscu plasują się samochody z silnikiem Diesla. Wyświetlenia używanych samochodów z silnikiem spalinowym łącznie obejmowały 90% ruchu przeglądających oferty używanych aut na platformie. W przypadku nowych modeli silniki benzynowe i Diesle łącznie przyciągnęły 80% zainteresowania.Niemal połowa wyświetlanych w OTOMOTO wyświetleń samochodów nowych obejmowała samochody z nadwoziem typu SUV. Popularność tego typu nadwozia potwierdza też lista najczęściej oglądanych modeli - połowa z nich to SUVy, z Cuprą Formentor na pierwszym miejscu zestawienia. Utrzymujący się już od kilku lat trend widać także w popularności nadwozia wśród poszukujących używanych aut - SUVy obejmowały tu 24% wyświetleń.Dominacja wyświetleń samochodów nowych z automatyczną skrzynią biegów (ponad 80% wyświetleń), spotyka się z odpowiedzią producentów - wśród dostępnych na OTOMOTO nowych samochodów aż ¾ było wyposażonych w tzw. “automat”.Chęć przesiadki do samochodu z automatyczną skrzynią biegów coraz częściej oczekują też poszukujący aut używanych (niemal połowa wyświetleń używanych samochodów). I choć na wtórnym rynku z roku na rok pojawia się więcej ogłoszeń z samochodami z automatyczną skrzynią biegów, to ciągle króluje skrzynia manualna - taką charakteryzowało się ⅔ samochodów używanych z ofert publikowanych ​ na platformie.Po wyraźnym wzroście rejestracji samochodów używanych przez firmy w 2022 roku - gdy dostępność nowych samochodów na rynku była mocno ograniczona (skok z 30% rejestracji używanych pojazdów w 2021 roku do 47% w 2022 roku), w 2023 roku przedsiębiorcy kontynuowali zakupy na rynku wtórnym.Wśród nowozarejestrowanych przez przedsiębiorców aut w ubiegłym roku aż 51% było samochodami używanymi. Zainteresowanie przedsiębiorców najczęściej przyciągały pojazdy w wieku od 5 do 10 lat.W ubiegłorocznym badaniu Minds & Roses dla OTOMOTO, osoby wybierające do naprawy swojego samochodu części używane, powód takiej decyzji uzasadniały oszczędnościami. Korzyści finansowe, ale także oszczędność czasu potrzebnego na sprowadzenie i przygotowanie części do montażu, widać m.in. w przypadku karoserii, która pozostaje najpopularniejszą kategorią wśród poszukujących elementów do samochodu na OTOMOTO. Przechodząc do szczegółów - na platformie użytkownicy najczęściej poszukiwali używanych zderzaków, felg, opon i drzwi.