Sportowy crossover CUPRA Formentor VZ5

Przed debiutem tego modelu chyba nikt nie spodziewał się tak dużego sukcesu. To bez wątpienia najpopularniejszy samochód w gamie hiszpańskiej marki.

Wnętrze

Technologia

Wrażenia z jazdy

CUPRA Formentor VZ5 - z boku Sportowy crossover hiszpańskiej marki posiada silnik rodem z Audi RS3. To pięciocylindrowa jednostka o pojemności 2,5 litra.

Okiem przedsiębiorcy

Klienci ustawiają się po niego w kolejce. Powodów takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. Czy w topowej konfiguracji jest wart swojej ceny? Wiele zależy od oczekiwań. Hiszpański crossover ma znakomite osiągi, a przy tym zachowuje wysoki poziom użyteczności, co jest rzadkim połączeniem. Ale po kolei…Tak, to CUPRA Formentor VZ5 jest głównym bohaterem tego materiału. Zanim jednak o tej wersji, należy wspomnieć, że oferta zaczyna się od 150-konnego silnika TSI. Krótko mówiąc, większość tych pięknych matowych sztuk z miedzianymi akcentami skrywa bazową jednostkę napędową. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę.Tu jednak mamy do czynienia z tym najbardziej rasowym wariantem. Ujawniają to głównie detale (cztery końcówki układu wydechowego, dyfuzor, większe zaciski hamulcowe oraz oznaczenia). Sylwetka pozostała taka sama, co oznacza zgrabne proporcje i liczne przetłoczenia, które dodają muskularności.Formentor nie ma swojego odpowiednika u SEAT-a. Teoretycznie, nie powinien więc podbierać klientów marce-matce. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że jest inaczej. Dostępność słabszych odmian napędowych (w tym benzyniaków, hybryd i diesla) sprawia, że klienci chętnie wybierają CUPRĘ - choćby z powodu wyrazistej, sportowej stylistyki.Kabina prezentuje się okazale, choć nie jest pozbawiona wad. Kokpit ma prostą formę i przypomina ten z Leona. Ekran multimedialny osadzono wysoko, co sprawia, że wyraźnie wystaje poza obrys podszybia - taka moda. Bardziej irytuje jednak, że jego interfejs nie jest tak intuicyjny, jak na przykład w Atece, która dysponuje starszym instrumentem.Szkoda, że nie ma tu również niezależnego panelu klimatyzacji. Zamiast tego mamy dotykowe przyciski od temperatury, które nie zostały podświetlone. Poważnie. Ta sama niedogodność dotyczy sporej liczby kompaktów Volkswagena z tym samym systemem. Po liftingu powinni to poprawić.A teraz czas na plusy. Zegary osadzone na wyświetlaczu są bardzo czytelne i pozwalają na wybranie motywu. Ten klasyczny też jest dostępny, co oczywiście cieszy. Przed nimi osadzono kierownicę, która świetnie leży w dłoniach. Do tego, na jej ramionach zamontowano fizyczne przyciski - znacznie bardziej wygodne w obsłudze, niż te dotykowe.Co ważne, producent nie zapomniał również o praktyczności. Sportowy crossover dysponuje licznymi wnękami, pojemnymi kieszeniami, półką na telefon, dużym schowkiem i gniazdami do ładowania urządzeń zewnętrznych. Tak to powinno wyglądać.Fotele nie są typowymi kubełkami, co akurat jest dobrą wiadomością. Mają bowiem bardzo dobre wyprofilowanie, a przy tym zachowują właściwy poziom miękkości, który sprzyja komfortowej podróży. Ich zakres regulacji jest wystarczający, choć funkcja przedłużanego siedziska mogłaby przydać się długonogim kierowcom. Należy dodać, że użytkownik ma do dyspozycji wbudowaną pamięć ustawień.Drugi rząd również nie rozczarowuje. Przestrzeni jest pod dostatkiem - zarówno na nogi, jak i głowy. Środkowe miejsce jest wyraźnie węższe od tych bocznych. Pasażer, który je zajmie musi liczyć się też ze stosunkowo wysokim tunelem środkowym. Niemniej jednak można w taki sposób jechać bez większych niedogodności.Choć charakter tego auta sugeruje nacisk na osiągi, walory praktyczne pozostają zadowalające. Podkreśla to bagażnik, którego pojemność to 420 litrów. Trudno mówić o rekordzie, ale zmieszczą się tu bez problemu cztery duże torby.Przestrzeń urozmaicają dodatkowe mocowania, haczyki na drobiazgi, solidna półka i dwie wnęki po obu stronach. Dużą zaletą jest także system składania drugiego rzędu oparty na dwóch cięgnach, które zostały umieszczone na obu burtach. Za ich pomocą można zwiększyć możliwości załadunkowe do 1475 litrów.A teraz najważniejszy i najjaśniejszy punkt tego samochodu. Sportowy crossover hiszpańskiej marki posiada silnik rodem z Audi RS3. To pięciocylindrowa jednostka o pojemności 2,5 litra, która słynie z charakterystycznej kultury pracy i basowego brzmienia. To jedna z ostatnich niezwykłych konstrukcji montowanych w segmencie C. Serio.Dzięki niej, CUPRA Formentor VZ5 ma 390 koni mechanicznych oraz 480 niutonometrów. To naprawdę pokaźne wartości. Za przenoszenie tego potencjału na obie osie odpowiada dwusprzęgłowa, siedmiobiegowa skrzynia automatyczna.Osiągi? Rewelacyjne. Ten szybki samochód rodzinny mający 4450 milimetrów długości i 1839 milimetrów szerokości rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 4,2 sekundy. Jego prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 250 km/h.Zużycie paliwa? Według producenta, topowa konfiguracja tego modelu powinna zużywać średnio 10,3 litra w cyklu mieszanym. I wiecie co? Ten wynik jest możliwy, ale trzeba bardzo łagodnie obchodzić się z gazem. Jeżeli kierowca chce jeździć normalnie, bez wyrzeczeń, to musi liczyć się z wynikiem na poziomie 12,5 litra.To bez wątpienia najbardziej emocjonujący model ze wszystkich, które są oferowane przez hiszpańskie marki. Mimo znaczących gabarytów, prowadzi się naprawdę świetnie. Inżynierowie lekko utwardzili zawieszenie i przekonfigurowali układ kierowniczy, co sprawiło, że ten Formentor VZ5 jest jeszcze bardziej charakterny, niż 300-konna odmiana (VZ).Auto jest zwinne niczym kompaktowy hatchback. I tu od razu można mieć skojarzenia z Leonem. Sportowy crossover oferuje jednak napęd na obie osie, który pozwala na bardziej wydajne wykorzystanie dostępnej mocy. Poza tym, zapewnia więcej bezpieczeństwa na śliskich nawierzchniach, co też ma duże znaczenie.Ogromną zaletą jest układ napędowy z Audi RS3. Silnik ma mnóstwo wigoru w niemal każdym zakresie obrotowym. Brzmi bardzo dobrze, choć nie jest tak „pyskaty”, jak w kompakcie z Ingolstadt. Szkoda, ale trzeba pamiętać, że przeznaczenie tego auta jest jednak nieco inne, choćby ze względu na rodzaj nadwozia.Praca skrzyni biegów też nie rozczarowuje. Gdybym mógł coś zmienić, to poprawiłbym reakcję na kickdown w normalnych trybach jazdy, by można było uzyskać szybą reakcję silnika tuż przed potencjalnym wyprzedzaniem. Ósmy bieg też mógłby się sprawdzić, ale to akurat nie jest jakiś „niezbędnik”.Ile kosztuje topowa konfiguracja tego modelu? Dokładnie 343 500 złotych. Fakt, nie jest to mało, ale mówimy o naprawdę zaawansowanym i bardzo dopracowanym samochodzie, który potrafi dać mnóstwo frajdy z jazdy przy zachowaniu godnych właściwości praktycznych.Aby pokazać, jak duży jest wachlarz ofert w tym modelu, warto wspomnieć, że bazowa odmiana z silnikiem 1.5 TSI (150 koni mechanicznych) i sześciobiegową skrzynią manualną kosztuje 135 400 złotych. „Amplituda cenowa” jest więc ogromna.Odmiana VZ5 to propozycja dla entuzjastów, którzy chcą iść z duchem czasu i aktualnymi trendami, a przy tym oczekują genialnych osiągów. Podejrzewam, że za dwie dekady będzie to znakomity youngtimer.CUPRA Formentor cieszy się naprawdę dużym wzięciem. Sportowy crossover oferuje atrakcyjny design, przestronne wnętrze i duże możliwości konfiguracyjne. W jego gamie są nawet hybrydy i diesel. Nietrudno więc zrozumieć jego popularność.