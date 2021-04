Czy pandemia zwiększa bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Jednym z efektów pandemii jest bez wątpienia mniejsze natężenie ruchu drogowego. Czy to oznacza, że na polskich drogach było ostatnio bezpieczniej niż zwykle? Odpowiedzi na to pytanie udzielają opublikowane niedawno przez GUS statystyki dotyczące wypadków drogowych i kolizji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W którym kwartale 2020 r. doszło do największej liczby wypadków drogowych?

Czy kolizje drogowe były częste w 2020 r.?

Które miesiące okazały się najtragiczniejsze?

Czy w czasach pandemii można mówić o większym bezpieczeństwie ruchu drogowego?



Niedawna publikacja GUS dostarcza najświeższych i szczegółowych danych na temat zdarzeń drogowych, do których doszło w kolejnych kwartałach minionego roku. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl przyjrzeli się tym statystykom, sprawdzając między innymi, czy wiosenny lockdown faktycznie skutkował wzrostem bezpieczeństwa ruchu drogowego Ogólne dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w minionym roku liczba wypadków drogowych, czyli stłuczek skutkujących szkodami osobowymi wyniosła 23 540. Oznacza to spadek o 22% względem wyniku z 2019 r.Udział poszczególnych kwartałów w łącznej liczbie wypadków przedstawiał się natomiast następująco:W świetle powyższych informacji trzeci kwartał minionego roku okazuje się szczególnie niebezpiecznym na krajowych drogach.Jeżeli zaś chodzi o kolizje drogowe, to ich liczba w minionym roku spadła o 16% (do 382 046). Roczny spadek mógłby być większy, gdyby nie pogorszenie sytuacji na drogach w III kw. 2020 r.Zestawienie przygotowane przez ekspertów Ubea.pl uwzględnia także liczbę osób zabitych i rannych na drogach (odpowiednio: 2491 oraz 26 463 w całym 2020 r.).Pod względem takich statystyk dotyczących ofiar wypadków również mieliśmy do czynienia z rocznym spadkiem (zabici - 14%, ranni - 25%). Jeżeli natomiast chodzi o wyniki z poszczególnych kwartałów, to wyglądały one następująco:Powyższe statystyki wskazują, że III kw. 2020 r. był, zgodnie z przypuszczeniami, najbardziej tragiczny pod względem liczby osób rannych na drogach. Okazuje się jednak, że roczny rekord dotyczący ofiar śmiertelnych wypadków odnotowano od października do grudnia 2020 r.