Cupra Terramar 2.0 TSI DSG 4Drive - test rodzinnego SUV-a z hiszpańskim charakterem

Europejski przemysł motoryzacyjny jest w trudnej sytuacji, ale nowy producent z Hiszpanii pokazuje, że odpowiednia strategia owocuje sukcesem. Dziś może być wzorem dla tych, którzy chcą coś osiągnąć na Starym Kontynencie. Jej kolejnym przedstawicielem jest ten model. Rodzinny SUV Cupry, powoli zadomawia się na polskich drogach. Niewykluczone, że stanie się kolejnym fundamentem sprzedaży.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Cupra Terramar VZ 2.0 TSI - przód z lewej Front Cupry Terramar z charakterystycznym wlotem powietrza pod wysuniętym "nosem" oraz reflektorami z ciemnymi kloszami nadaje samochodowi agresywny wygląd. Model ten, z rozstawem osi 2681 mm, zapewnia stabilność i komfort jazdy. Wnętrze wykonane z wysokiej jakości materiałów oraz nowoczesne technologie, takie jak duży ekran multimedialny, podnoszą standardy w segmencie SUV-ów. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Karoseria

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Cupra Terramar VZ 2.0 TSI - tył z prawej Z prawej strony tył podkreśla opadającą linię dachu i zaznaczone błotniki. Bagażnik oferuje 642 l (lub 508 l przy przesuniętej kanapie), z regulowaną podłogą i oświetleniem. SUV sprawdza się rodzinnie, z większą przestrzenią niż Formentor. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Cupra Terramar VZ 2.0 TSI - przód z prawej Cupra Terramar 2.0 TSI DSG 4Drive prezentuje się z przodu z wysuniętym "nosem" zamiast klasycznego grilla, co stanowi nowy nurt stylistyczny marki. Model ten ma 4519 mm długości, 1863 mm szerokości i 1584 mm wysokości, co czyni go flagowym SUV-em w ofercie. Reflektory z ciemnymi kloszami oraz dynamiczna linia nadwozia podkreślają sportowy charakter. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Cupra Terramar VZ 2.0 TSI - tył z lewej Tylna część Cupry Terramar z ciągłym pasem świetlnym LED i logo producenta w środku podkreśla nowoczesny design. Model ten oferuje 642 litry pojemności bagażnika, którą można dostosować do potrzeb dzięki przesuwnej kanapie. Silnik 2.0 TSI (265 KM) i napęd 4Drive zapewniają zarówno osiągi, jak i stabilność, co czyni go idealnym wyborem dla rodzin ceniących dynamikę i komfort. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Cupra Terramar VZ 2.0 TSI - profil Boczny profil Cupry Terramar podkreśla jej sportowe proporcje i zwężające się przeszklenie. Model ten, mimo swoich gabarytów, zachowuje zwinność i precyzyjne prowadzenie. Wnętrze oferuje wystarczająco przestrzeni dla pasażerów drugiego rzędu, a fotele z dobrze dopracowanym podparciem bocznym zapewniają wygodę. Ceny rozpoczynają się od 176 200 zł za wersję podstawową z silnikiem 1.5 eTSI. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Cupra Terramar VZ 2.0 TSI - tył Cupra Terramar w wersji VZ z silnikiem 2.0 TSI (265 KM) i napędem 4Drive wyróżnia się sportowym designem i praktycznością. Bagażnik o pojemności 642 litrów oraz regulowana podłoga ułatwiają transport ładunków. Układ napędowy zapewnia przyspieszenie do 100 km/h w 5,9 sekundy, a maksymalna prędkość wynosi 243 km/h. To idealne połączenie dynamiki i funkcjonalności dla rodzinnych użytkowników. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Cupra Terramar VZ 2.0 TSI - front Przód Terramara z charakterystycznym „nosem” bez tradycyjnego grilla i ciemnymi reflektorami LED wpisuje się w najnowszy język stylistyczny Cupry, podkreślając odrębność modelu na tle konserwatywnych rywali z segmentu SUV. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Wnętrze

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Cupra Terramar VZ 2.0 TSI - kokpit Kokpit Cupry Terramar wyróżnia się dużym, czytelnym ekranem systemu multimedialnego oraz konfigurowalnymi zegarami cyfrowymi, a poprawiona jakość materiałów i solidne spasowanie czynią z tego modelu jeden z najlepiej wykończonych samochodów w gamie marki. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Cupra Terramar VZ 2.0 TSI - kabina Przednie i tylne fotele o zintegrowanych zagłówkach zapewniają wygodne podparcie w długiej podróży, a większa przestrzeń nad głową i dodatkowe półki oraz gniazda ładowania w drugim rzędzie potwierdzają rodzinny charakter Terramara. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Cupra Terramar VZ 2.0 TSI - bagażnik Pojemny bagażnik Cupry Terramar oferuje do 642 litrów przestrzeni oraz regulowaną podłogę, haczyki i boczne wnęki, a przesuwana tylna kanapa pozwala elastycznie zmieniać proporcje między miejscem na nogi pasażerów a ładownością kufra. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Technologia

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Cupra Terramar VZ 2.0 TSI - lewy przód Dynamicznie zarysowany przód Cupry Terramar VZ 2.0 TSI podkreśla sportowy charakter rodzinnego SUV-a, który łączy 265-konny silnik benzynowy z napędem 4Drive i dwusprzęgłową skrzynią DSG, oferując szybkie przyspieszenie oraz pewność prowadzenia w każdych warunkach. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Cupra Terramar VZ 2.0 TSI - lewy tył Muskularnie ukształtowany tył Cupry Terramar z pełnym pasem świetlnym LED i zderzakiem stylizowanym na dyfuzor wzmocnia wrażenie szerokości nadwozia, a układ 4Drive pomaga skutecznie przenieść 400 Nm momentu obrotowego na wszystkie koła. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Cupra Terramar VZ 2.0 TSI - prawy tył Cupra Terramar w wersji VZ z silnikiem 2.0 TSI (265 KM) i napędem 4Drive to propozycja dla tych, którzy cenią dynamikę i komfort. Rozstaw osi wynoszący 2681 mm gwarantuje stabilność, a opadająca linia dachu nadaje SUV-owi dynamiczny wygląd. Spalanie w cyklu mieszanym waha się od 9 do 12 litrów, w zależności od stylu jazdy. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Wrażenia z jazdy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Cupra Terramar 2.0 TSI DSG 4Drive - test rodzinnego SUV-a z hiszpańskim charakterem Hiszpańska marka Cupra udowadnia, że można stworzyć SUV-a, który łączy sportowy design, przestronne wnętrze i dynamiczne osiągi. Terramar 2.0 TSI DSG 4Drive to model skierowany do rodzin, które nie chcą rezygnować z emocji za kierownicą. Jak sprawdza się w codziennej eksploatacji, ile kosztuje i czy warto go wybrać zamiast konkurencji? Odpowiedzi w naszym teście. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Okiem przedsiębiorcy

Niektórzy mogą stwierdzić, że tę rolę pełni Formentor. I rzeczywiście, oferuje spore wnętrze i cieszy się dużym wzięciem w naszym kraju. Czasami przebija się nawet do pierwszej dziesiątki, a to obrazuje docenienie przez klientów. Niemniej jednak istnieje grupa odbiorców, dla których jest za mały, co wiąże się również z pojemnością bagażnika. I właśnie dla nich powstał rodzinny SUV Cupry, który dysponuje podobnym charakterem w nieco większej skorupie.Nosi nazwę Terramar i chce być odpowiedzią na różne potrzeby użytkowników. Od razu widać, że utrzymano go w tej samej koncepcji, co nie oznacza, że jest niemal identyczny. Między tymi samochodami jest więcej różnić, niż można się spodziewać. To też oznacza, że target też będzie inny.Łatwo wywnioskować, że nowość przejęła rolę flagowego produktu. To jednak nie oznacza, że jest najdłuższa z całej gamy. Ten parametr wypada najkorzystniej w Leonie Sportstourerze. Mimo wszystko i tak możemy mówić o słusznych gabarytach. Prezentowany model ma 4519 milimetrów długości, 1863 milimetry szerokości i 1584 milimetry wysokości. Jego rozstaw osi to 2681 milimetrów.Design wpisuje się w najnowszy nurt stylistyczny tego producenta. To oznacza front pozbawiony klasycznego grilla na rzecz wysuniętego „nosa”, pod którym znalazł się wlot powietrza. Tożsamość auta budują także charakterystyczne reflektory z ciemnymi kloszami.Profil ujawnia bardzo dobre proporcje i dynamiczną, jak na SUV-a, sylwetkę. To zasługa opadającej linii dachu i zwężających się przeszkleń. Nie bez znaczenia są także wyraźnie zaznaczone błotniki i przetłoczenia na drzwiach.Z tyłu też jest atrakcyjnie. Zgodnie z najnowszymi trendami, lampy i blenda LED tworzą lity pas świetlny, w który wkomponowano nawet logo producenta. Na samym dole znajduje się zderzak z dwukolorową dokładką, która imituje dyfuzor.Spodziewałem się, że kabina będzie zbliżona do tej we wspomnianym Formentorze. Okazało się jednak, że już sam kokpit stanowi pewną różnicę. I nie chodzi o instrumenty pokładowe, tylko projekt i materiały wykończeniowe.Zacznijmy od tworzyw, które są wyraźnie lepsze. Można pokusić się o stwierdzenie, że rodzinny SUV Cupry jest najlepiej wykonanym samochodem w ofercie tego producenta. Większość tworzyw ma miękką, przyjemną fakturę. Poza tym, spasowanie stoi na godnym poziomie.Pod względem stylistycznym też jest lepiej, czyli ciekawiej. Trzeba jednak uczciwie dodać, że pod względem ergonomicznym jest podobnie, co oznacza, że mogło być lepiej - na przykład stosując niezależny panel klimatyzacji. Musimy jednak do tego przywyknąć, bo cały koncern Volkswagena brnie w tym kierunku.Zegary są bardzo ładne i zapewniają duży zakres konfiguracji. Każdy z motyw jest czytelny, a przy tym może się podobać. Przed nimi znalazła się sportowa kierownica ze spłaszczonym u dołu wieńcem. Co ważne, dysponuje fizycznymi przyciskami na obu ramionach. Pod nimi znalazły się dwa dodatkowe: starter i selektor trybu jazdy.Ekran multimedialny jest duży i czytelny. Do jego interfejsu można szybko się przyzwyczaić, choć niektórzy konkurenci są jeszcze lepsi w tej dziedzinie (np. Mercedes czy Peugeot). Szybkość i płynność działania nie budzą zastrzeżeń.Fotele posiadające zintegrowane zagłówki wyglądają naprawdę okazale. Co więcej, zapewniają bardzo dobre podparcie boczne. Trudno jednak nazywać je sportowymi. To raczej wygodne i dopracowane miejsca, które sprawdzą się w każdych warunkach, tym bardziej że dysponują dużym zakresem regulacji.W drugim rzędzie jest wystarczająco przestrzeni, by dwie osoby średniego wzrostu odbyły wygodną, nawet daleką podróż. Różnica względem Formentora nie jest duża, ale dostrzegalna, szczególnie nad głowami, gdzie jest więcej powietrza. Ciekawostkę stanowią nisko umieszczone półki obok siedzisk. Użytkownicy mają również do dyspozycji dysze nawiewu i gniazda ładowania.Pod szeroką klapą kryje się naprawdę duży bagażnik. Rodzinny SUV Cupry oferuje 642 litry wolnej przestrzeni, którą łatwo wykorzystać - dzięki dobrze zaprojektowanej kubaturze. Co ciekawe, pojemnością można manipulować, ponieważ kanapa jest przesuwna. Jeśli potrzeba więcej miejsca w drugim rzędzie, to kufer da się zmniejszyć do wciąż akceptowalnych 508 litrów.Oprócz rozmiarów, można liczyć na kilka praktycznych rozwiązań. Przy obu burtach znajdują się dodatkowe wnęki i haczyki na lżejsze przedmioty. Ponadto, jest tu regulowana podłoga. Dopełnienie całości stanowi solidna półka. Warte uwagi jest oświetlenie z obu stron, które na pewno pomaga po zmroku.Konserwatywni fani motoryzacji z pewnością docenią układ napędowy znajdujący się w testowanym egzemplarzu. To konwencjonalny zestaw, który nie posiada żadnego wsparcia ze strony elektryczności. Nie jest to nawet miękka hybryda. Ta „prostota” z pewnością będzie stanowiła zaletę dla licznych zainteresowanych.Rodzinny SUV Cupry ma dwulitrowy silnik benzynowy TSI, który generuje 265 koni mechanicznych i 400 niutonometrów. Wbrew pozorom, nie jest to bardzo wyżyłowany wariant tej jednostki. W ofercie jest przecież Formentor, w którym ta konstrukcja potrafi wytwarzać nawet 333 konie mechaniczne.Podane wartości są jednak w zupełności wystarczające. Dla niektórych będą wręcz przesadą, biorąc pod uwagę codzienną eksploatację i przepisy ruchu drogowego obowiązujące w naszym kraju. Terramar VZ osiąga setkę w 5,9 sekundy i rozpędza się do 243 km/h.W tym miejscu należy wspomnieć o skrzyni biegów. To dwusprzęgłowy automat DSG z siedmioma przełożeniami. Jego zadaniem jest przekazywanie mocy na obie osie, co oznacza obecność układu 4Drive, który zapewnia większą wydajność.Spalanie? To już zależy od stylu jazdy. Amplituda zużycia jest naprawdę duża. Podczas spokojnej jazdy można zmieścić się w 9 litrach w cyklu mieszanym. Ostrzejsze traktowanie samochodu zaowocuje jednak wzrostem apetytu do ponad 12 litrów.Choć Terramar jest większy, nie czuć dużej różnicy w porównaniu do Formentora. Auto jest może nieco mniej zwinne, ale jednocześnie zapewnia wyższy poziom komfortu podczas normalnej eksploatacji. Wydaje się, że ta druga wartość jest dużo bardziej pożądana przez target wybierający takie samochody.Układ kierowniczy jest precyzyjny. Bez problemu „komunikuje się” z kierowcą, który doskonale wie, w jakim położeniu są koła. Zawieszenie też pasuje do charakteru tego pojazdu. Rodzinny SUV Cupry dobrze tłumi nierówności i oferuje wystarczające wyciszenie, choć w tej ostatniej kategorii mogłoby być jeszcze lepiej (po zastosowaniu dodatkowych mat wygłuszających).Taki układ napędowy trafia także do Golfa R, choć w nieco mocniejszym wydaniu. Niemniej jednak tu nie odczuwa się jego aspiracji. Owszem, gwałtowne wciśnięcie „gazu” wymusza szybką redukcję i błyskawiczne przyspieszanie, ale nie ma w tym prowokowania kierowcy.Widać, że flagowy model hiszpańskiej marki może, ale nie musi. I to jest słuszny kierunek w tym segmencie. Klient, który decyduje się na samochód o takiej charakterystyce liczy na dobre osiągi, ale nie oczekuje surowości znanej z wyczynowych pojazdów.Rola flagowego modelu zobowiązuje - również w cenniku. Jak łatwo wywnioskować, Terramar to najdroższy model w ofercie hiszpańskiego producenta. Ile kosztuje jego podstawowa wersja? Dokładnie 176 200 złotych po uwzględnieniu aktualnego rabatu (5000 złotych).Taki egzemplarz posiada benzynowy silnik 1.5 eTSI (miękka hybryda) generujący 150 koni mechanicznych. Co ważne, siedmiobiegowa skrzynia automatyczna należy do wyposażenia podstawowego. Rodzinny SUV Cupry nie występuje z przekładnią manualną.Wariant VZ, czyli ten biorący udział w teście stanowi wydatek 226 500 złotych. Nie jest to mało, ale i tak nie mówimy o szczycie cennika. Jeszcze droższa jest konfiguracja z hybrydą plug-in o mocy 272 koni mechanicznych - kosztuje 241 900 złotych.Warto wspomnieć także o wersji kompromisowej, która dysponuje 204-konnym silnikiem 2.0 TSI oraz napędem na obie osie. Jej ofertę otwiera kwota 192 600 złotych. Wydaje się, że może być popularna w naszym kraju. Byłaby jeszcze tańsza, gdyby obejmowała również przedni napęd.Cupra Terramar to odpowiedź na potrzeby klientów. Odpowiednie gabaryty pozwalają na spełnienie rodzinnych oczekiwań, a mocny silnik zapewnia świetne osiągi w każdych warunkach. Hiszpańska nowość powinna znaleźć swoich zwolenników w naszym kraju.