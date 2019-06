Odszkodowanie z OC co godzinę

Wartość wypłaconych w minionym roku odszkodowań i świadczeń z powodu wypadków i kolizji drogowych osiągnęła poziom 13,9 mld zł. Jak wynika natomiast z kalkulacji przeprowadzanych przez użytkowników porównywarki rankomat.pl, średni koszt ubezpieczenia sięgał w tym okresie 741 złotych.

Ile ubezpieczyciele płacą za wypadki i kolizje drogowe?

z OC komunikacyjnego średnio co godzinę wypłacano poszkodowanym 1 mln złotych,

właściciele pojazdów otrzymali 566 tys. zł co godzinę z polis AC,

łącznie, w ubiegłym roku towarzystwa ubezpieczeniowe wypłaciły 41,7 mld zł odszkodowań i świadczeń.

Towarzystwa wypłacają coraz wyższe odszkodowania z OC i AC

koszty leczenia i rehabilitacji ofiar wypadków,

zwroty za utracone dochody i korzyści,

zadośćuczynienia za doznane krzywdy (ból i cierpienie).

Okazuje się, że wypłaty, który dokonywano w 2018 roku z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, były wyższe niż rok wcześniej. Zdecydowanie największe zasoby ubezpieczycieli pochłaniała likwidacja szkód osobowych. Równocześnie na obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowcy wydawali coraz mniejsze sumy.Nie jest żadnym zaskoczeniem, że koszty, które towarzystwo ubezpieczeniowe musi pokrywać w związku z likwidacją szkody po jednej kolizji czy wypadku drogowym, mogą wielokrotnie przewyższać średnią stawkę OC. Z kalkulacji przeprowadzanych w minionym roku za pośrednictwem porównywarki rankomat.pl wynika, że przeciętny koszt polisy sięgał 741 złotych. Z kolei świadczenia i odszkodowania z OC wyniosły 9 mld zł brutto. Statystycznie zatem, złożyło się na nie ok. 12 mln właścicieli pojazdów. Na koniec 2018 roku Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) wyliczyła, że:Warto pamiętać, że korzyści związane z ochroną pojazdu oraz ewentualnej likwidacji szkód są znacznie większe niż składka ubezpieczenia OC. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, posiadacz polisy OC zyskuje gwarancję pokrycia kosztów szkód wynikających ze spowodowanego przez niego wypadku lub kolizji do kwoty 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych i 1,05 mln euro w przypadku szkód majątkowych.Każdego roku rosną koszty ponoszone przez ubezpieczycieli na likwidację szkód majątkowych i osobowych. Wynika to z podwyżek cen części wykorzystanych do naprawy uszkodzonych pojazdów oraz usług (robocizny, holowania auta po wypadku czy też wynajmu samochodu zastępczego). Najwyższe koszty pochłania jednak likwidacja szkód osobowych:W ciągu ostatnich 6 lat, sumy wypłaconych odszkodowań i świadczeń z tytułu OC i AC zwiększyły się o niemal 58%.