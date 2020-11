Niewątpliwie w niektórych przypadkach sprzedaż uszkodzonego samochodu jawi się jako znacznie lepsze rozwiązanie niż oddanie go w ręce mechanika. Warto jednak mieć świadomość, że może to oznaczać wieloletnie przepychanki z ubezpieczycielem. Chodzi o kwestie związane z odszkodowaniem z OC. Zawiłości tego zagadnienia wyjaśnia porównywarka Ubea.pl.

Sprzedaż auta nie powinna mieć wpływu na odszkodowanie z OC

Ze względu na problemy z wyegzekwowaniem kosztów naprawy na poziomie przekraczającym aż 58 000 zł właściciel BMW sprzedał swoje auto w stanie częściowo uszkodzonym i postanowił dochodzić sprawiedliwości przed sądem - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Monkey Business - Fotolia.com Sprzedaż auta ma wpływ na odszkodowanie z OC? Szkoda komunikacyjna nie wyklucza możliwości zbycia uszkodzonego pojazdu bez jego wcześniejszej naprawy.



Sądy niższych instancji stwierdziły, że w badanej sytuacji odszkodowanie powinno zależeć od różnicy wartości samochodu przed szkodą oraz ceny sprzedaży auta po wypadku (z uwzględnieniem ewentualnych napraw wykonanych na własny koszt). Sędziów Sądu Najwyższego nie przekonały jednak argumenty mówiące o tym, że poszkodowany nie może domagać się odszkodowania w wysokości kosztów naprawy, których już nigdy nie poniesie - tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes Ubea.pl.



Ile trzeba czekać na korzystny wyrok sądu?

Trzeba też pamiętać, że samo przekazanie opisywanej sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sąd okręgowy wcale nie zakończyło sporu o wysokość odszkodowania z OC - zwraca uwagę Paweł Kuczyński, prezes Ubea.pl.



Jak podkreśla Ubea.pl, szkoda komunikacyjna nie jest oczywiście okolicznością, która powodowałaby niemożność sprzedaży uszkodzonego auta bez jego wcześniejszej naprawy. Doświadczenie pokazuje jednak, że ci, którzy zdecydowali się na właśnie takie rozwiązanie, niejednokrotnie weszli na wojenną ścieżkę z towarzystwem ubezpieczeniowym.Spory były na tyle poważne, że w końcu zawędrowały na wokandę Sądu Najwyższego, który w swoich wyrokach konsekwentnie opowiada się po stronie właścicieli pojazdów. Co wynika z jego orzecznictwa? Jak według najważniejszego polskiego sądu powinno być ustalane odszkodowanie, jeśli pojazd został sprzedany przed naprawą?Przyglądając się tematowi odszkodowania po sprzedaży auta, na pewno warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z 3.04.2019 r. (sygn. akt II CSK 100/18).Wyroki sądu rejonowego i okręgowego nie były jednak zadowalające dla właściciela BMW . Odwołał się więc on do Sądu Najwyższego, który nie zgodził się z uzasadnieniami wyroków wydanych w niższych instancjach. Orzeczenie sądu okręgowego zostało uchylone.Sąd Najwyższy podkreślił, żeTego typu sytuacje udowadniają, że orzecznictwo sądów niższych instancji dotyczące świadczeń z OC nadal odbiega niekiedy od stanowiska prezentowanego przez Sąd Najwyższy. Powinno to być zachętą dla poszkodowanych do składania skarg kasacyjnych w przypadku roszczeń o większej wartości.Należy jednak pamiętać, że na ewentualny korzystny wyrok trzeba będzie czasem nieco poczekać. Dla przykładu szkoda poniesiona przez właściciela BMW miała miejsce w październiku 2012 r. Wyrok SN zapadł w kwietniu 2019 r.Walka sądowa jest zadaniem dla wytrwałych. Warto się zatem poważnie zastanowić, zanim zdecydujemy się na sprzedaż auta przed otrzymaniem odszkodowania.