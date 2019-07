Czy samodzielna wymiana żarówki w samochodzie to dobry pomysł?

Wybór właściwych żarówek samochodowych i ich prawidłowe ustawienie to podstawa bezpieczeństwa na drodze. Odpowiednie oświetlenie nie tylko nie oślepi innych kierowców, ale sprawi, że piesi będą lepiej widoczni. Kierowcy czasami jednak powinni wystrzegać się jednak cięcia kosztów - samodzielna wymiana żarówki w samochodzie nie zawsze jest najlepszym z pomysłów.

Trwałość żarówek nie jest stała

napięcie w obwodzie elektrycznym (im bardziej odbiegające od wyznaczonych przez producenta standardów, tym krótsza żywotność żarówki),

marka żarówki - kupowanie tańszych zamienników z Chin w dłuższej perspektywie czasowej przeważnie okazuje się rozwiązaniem zupełnie nieekonomicznym,

odpowiedni montaż i kondycja instalacji elektrycznej (prowizoryczna naprawa przewodów lub modyfikacje układu elektrycznego mogą mieć wpływ na długość świecenia żarówek).

Czy powinno się mieć w aucie zapas żarówek?

Samodzielna wymiana żarówek – możliwa i coraz bardziej skomplikowana

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay Światło hamowania Samodzielna wymiana żarówek w samochodzie może być dobrym pomysłem, jeśli cały proces nie jest zbyt skomplikowany

Samodzielna wymiana żarówek w samochodzie może być dobrym pomysłem, jeśli chcemy zaoszczędzić na serwisie, a cały proces nie jest zbyt skomplikowany, czy też nie wymaga użycia wielu różnych narzędzi, które siłą rzeczy nie wozimy ze sobą cały czas. Jeśli jednak dostęp do kloszy reflektorów nie jest mocno utrudniony, to zapasowe żarówki mogą być bardzo dobrym pomysłem – zwłaszcza że koszt ich zakupu nie jest wysoki - tłumaczy Sebastian Dudek z Autotesto, Ogólnopolskiej Sieci Ekspertów Samochodowych.

Już na wstępie warto podkreślić, że typowe dla żarówek samochodowych jest to, że im dłużej eksploatujemy pojazd, tym częściej musimy być gotowi na ich wymianę. Liderkami pod tym względem są oczywiście te, które montuje się w reflektorach używanych przez całą dobę świateł mijania. Należy jednak wiedzieć, że na trwałość ogniw znajdujących się w tym elemencie oświetlenia auta ma wpływ nie tylko ich częste używanie, ale również:Wielu kierowców twierdzi, że najlepszą metodą na uniknięcie niespodziewanych problemów z oświetleniem i szukaniem sklepu, który może zaoferować nam żarówki na wymianę, jest posiadanie zapasowych sztuk i zabieranie ich ze sobą w każdą podróż. Za rozwiązaniem tym przemawia w szczególności to, że zwłaszcza w starszych modelach, wymiana większości źródeł oświetlenia jest banalnie prosta – w Fiacie Seicento nie potrzeba nawet żadnych dodatkowych narzędzi, aby przywrócić sprawność światłom mijania. Problem pojawia się jednak z nowszymi modelami. Już w pierwszej dekadzie XXI wieku można było zaobserwować, że producenci aut starają się zaledwie umożliwić klientowi samodzielną wymianę, ale nie znaczyło to, iż będzie ona prosta. Trend ten wydaje się coraz bardziej narastać, a wszystko przez to, że serwis sprzedawanych aut opłaca się dużo bardziej niż sama dystrybucja pojazdów . W takiej sytuacji nawet zapasowe żarówki niewiele mogą pomóc.W instrukcji obsługi samochodu zawsze znajdziemy część poświęconą rodzajom oświetlenia montowanym w danym samochodzie, typom żarówek, które wykorzystuje określony model oraz sposobom wymiany poszczególnych źródeł światła, gdy ulegną przepaleniu. W tym miejscu zaczynają się jednak trudności, z którymi większość kierowców nie będzie w stanie poradzić sobie we własnym garażu, a co dopiero w sytuacji awaryjnej, stojąc na poboczu. Dlaczego? Zabudowanie dostępu do reflektorów wydaje się trafiać w gusta i potrzeby producentów samochodów coraz bardziej. Montaż specjalnych osłon, czy też trudny dostęp skutecznie uniemożliwiają również precyzyjne postępowanie według instrukcji. Jeśli nie ma się doświadczenia lub wymianę trzeba przeprowadzić w niesprzyjających warunkach, to jedynie serwis marki lub wizyta u mechanika będzie w stanie przywrócić sprawność danemu elementowi oświetlenia auta. Pozostaje jeszcze kwestia odłączenia akumulatora w niektórych pojazdach – oczywiście w celu wymiany świateł. Nowoczesne auta nie zniosą takiej operacji zbyt dobrze. Może nawet okazać się, że wymieniając żarówkę, sprawiliśmy, że bez wizyty w serwisie taki samochód nie będzie chciał się uruchomić lub układ elektryczny został uszkodzony.Sprawne oświetlenie to bezpieczniejsza podróż. Pamiętając o tym, każda decyzja o doprowadzeniu świateł samochodowych do pierwotnej funkcjonalności będzie właściwa.