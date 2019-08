Ubezpieczenie OC to za mało. Poznaj korzyści AC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni kierowcę przed odpowiedzialnością za wyrządzone osobom trzecim szkody osobowe i materialne. To jednak za mało, aby czuć się bezpiecznie na drodze. Właśnie dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe oferują nieobowiązkowe, dodatkowe ubezpieczenia, w tym AC.

1. Ochrona pojazdu lub jego części przed kradzieżą

2. Ochrona przed uszkodzeniem pojazdu

3. Odszkodowanie dla sprawcy wypadku

4. Ochrona przed działaniem sił przyrody

5. Pomoc w razie wypadku

6. Ochrona wyposażenia pojazdu i bagażu

7. Możliwość skorzystania z programów rabatowych

Wielu kierowców uważa, że ubezpieczenie autocasco (AC) opłaca się właścicielom wyłącznie nowych samochodów. Tymczasem towarzystwa ubezpieczeniowe stworzyły produkty o różnym zakresie ochrony (w tym tzw. mini AC), dzięki czemu właściciele nawet kilkunastoletnich pojazdów znajdą polisę AC w przystępnej cenie. Specjaliści internetowej porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl podpowiadają, jakie korzyści wynikają z zakupu polisy AC.Kradzież pojazdu jest dotkliwa nie tylko finansowo – może powodować np. poważne trudności z dojazdem do pracy. Kierowcy, którzy wykupią ubezpieczenie AC, mogą liczyć na wypłatę odszkodowania w razie kradzieży pojazdu. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych w ramach ubezpieczenia AC rekompensuje także kradzież części samochodowych.Z próbą kradzieży pojazdu łączą się zniszczenia, np. porysowana karoseria. Za naprawę takich uszkodzeń również zapłaci ubezpieczyciel. Inaczej mówiąc,Do uszkodzenia pojazdu dojść może nie tylko podczas jego użytkowania. Posiadając ubezpieczenie AC, kierowca może liczyć np. na naprawę karoserii pojazdu, gdy spadnie na nią dron lub naprawę kabli, które zostały uszkodzone przez gryzonie. Niezależnie od tego gdzie pojazd jest parkowany i jak często jest używany, ubezpieczyciel pokryje koszty jego naprawy.(ogólnych warunkach ubezpieczenia). W przypadku AC w formule all risks (czyli od wszystkich ryzyk) dokument nie uwzględnia wszystkich sytuacji, w których ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, ale wskazuje wyłączenia od odpowiedzialności. Za wszystkie uszkodzenia, które nie zostały wyszczególnione, zapłaci ubezpieczyciel.Z ubezpieczenia OC odszkodowanie wypłacane jest osobie poszkodowanej., co oznacza, że może on liczyć na wypłatę odszkodowania, dzięki któremu pokryje szkody.Ubezpieczyciele wyróżniają dwa rodzaje szkód – szkodę częściową i szkodę całkowitą. W ramach podstawowej lub rozszerzonej wersji ubezpieczenia AC, kierowca może liczyć na wypłatę odszkodowania zarówno wówczas, gdy uszkodzenia nie przekraczają, jak i wówczas, gdy przekraczają 70 proc. wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody (odpowiednio szkoda częściowa i całkowita).Dla ubezpieczenia AC w wersji okrojonej (tzw.) charakterystyczne jest to, że zazwyczaj ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie jedynie w razie szkody całkowitej. Ubezpieczenie AC o zmniejszonym zakresie ochrony można zakupić m.in. w PZU i You Can Drive.Pozostawiając samochód na świeżym powietrzu, warto posiadać ubezpieczenie AC obejmujące zakresem szkody spowodowane przez choćby wichury, grad, uderzenie pioruna czy osunięcie się ziemi.W ramach tego punktu umowy u wielu ubezpieczycieli (np. mtu24 czy Link4) można liczyć także na pokrycie szkód powstałych w wyniku pożaru, wybuchu czy nagłego działania termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu. Każde takie zdarzenie może uszkodzić karoserię, a posiadanie ubezpieczenia pozwoli pokryć koszty szkód.Zarówno kolizja, jak i wypadek często wiążą z unieruchomieniem pojazdu. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zapewniają klientom dodatkowe wsparcie w takich sytuacjach. Przykładowo Link4 w ramach odszkodowaniado warsztatu naprawczego lub pod adres wskazany przez kierowcę. Dodatkowo ubezpieczony może liczyć napojazdu.Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach ubezpieczenia AC proponują klientomna czas naprawy uszkodzonego samochodu. Tak jest choćby w Generali. Jeżeli naprawa pojazdu będzie odbywać się w Warsztacie Generali, to ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty jego transportu zarówno do warsztatu, jak i pod adres, z którego został on zabrany.Wypadek czy kolizja mogą spowodować uszkodzenie nie tylko karoserii, ale również wyposażenia znajdującego się wewnątrz pojazdu oraz przewożonego bagażu. Ubezpieczenie AC może obejmować swoją ochroną także takie szkody. Przykładowo Link4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową. Również AXA w OWU przewiduje ochronę ubezpieczeniową bagażu znajdującego się w momencie wypadku w samochodzie.Taką możliwość daje klientom m.in. towarzystwo ubezpieczeniowe AXA. Wszystkie elementy wyposażenia muszą jednak zostać wymienione w treści umowy oraz zamontowane w pojeździe na stałe (ich demontaż musi wymagać użycia narzędzi mechanicznych).Zawierając umowę ubezpieczenia AC, w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych klient może liczyć na szereg dodatkowych korzyści. Przykładowo Link4 kusi kierowców darmową nawigacją NaviExpert, a po przystąpieniu do programu Kasa Wraca również zniżkami za bezpieczną jazdę.Atrakcyjną ofertę dla swoich klientów przygotowała firma Generali. Klienci korzystający z ubezpieczenia komunikacyjnego mogą liczyć na zniżki na wybranych stacjach paliw i w sklepach internetowych. Oszczędzać można tankując paliwo na stacjach Circle K (do 15 gr na każdym litrze) czy wykonując naprawy i przeglądy techniczne w warsztatach rekomendowanych przez Inter Cars (do 10 proc. rabatu).