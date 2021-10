Jak wybrać ubezpieczenie samochodu?

Jesień stała się faktem, a wraz z nią faktem stają się powoli plucha, mgły, przymrozki i inne niedogodności związane z tą porą roku. Kierowcy muszą być przygotowani na trudne warunki drogowe, w tym gorszą widoczność, dłuższą drogę hamowania i większe prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczęśliwych w skutkach zdarzeń drogowych. Niektórych z nich nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale bez wątpienia nie mamy związanych rąk w zakresie minimalizowania ich negatywnych skutków. Podstawą jest odpowiednie ubezpieczenie samochodu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co należy do obowiązkowego ubezpieczenia samochodu?

Z jakich powodów warto zdecydować się na dodatkową ochronę?

Na co zwrócić uwagę, przygotowując auto do trudnych warunków atmosferycznych?

Wrzesień 2020 był drugim najbardziej niebezpiecznym miesiącem w zeszłym roku, a w okresie od września do grudnia na polskich drogach miało miejsca aż blisko 35% wszystkich wypadków drogowych. Z kolei to właśnie w październiku 2020 r., a nie w marcu czy czerwcu, zginęło w nich najwięcej osób. Każdego dnia na polskich drogach jesteśmy świadkami albo – co gorsze – uczestnikami wielu stłuczek, kolizji. Nawet jeżeli wyglądają niegroźnie, to kierowcy mogą dotkliwe odczuć finansowe skutki takich zdarzeń.

Ubezpieczenie OC samochodu to podstawa!

Kierowcy mogą wybierać z szerokiej oferty polis OC obecnych na naszym rynku. Faktem jednak jest, że towarzystwa ubezpieczeniowe oferują zbliżone warunki, jeżeli chodzi o ochronę, ale różne ceny. Dlatego po polisę OC warto wybrać się do pośrednika finansowego, który pomoże wybrać nam najatrakcyjniejsze rozwiązanie – podpowiada Aleksandra Rajkowska, ekspert ZFPF, Notus Finanse. Co to oznacza w praktyce? Chodzi o wybór odpowiedniego zakresu ochrony przy racjonalnych kosztach. – Warto skorzystać z takiej pomocy nawet wtedy, gdy aktualnie posiadamy ubezpieczenie. Warto co jakiś czas „zweryfikować” atrakcyjność posiadanej oferty. Poza tym, ekspert pomoże sprawdzić, czy należy nam się zniżka za bezszkodową jazdę. Warto wiedzieć, że gdy jeździmy bezpiecznie, płacimy mniejszą składkę – dodaje Aleksandra Rajkowska.

To mniej popularna wiedza, ale można również dołączyć do ubezpieczenia członka rodziny, który dysponuje pulą zniżek za bezszkodową jazdę. Jeśli ta osoba zostanie współwłaścicielem naszego auta, towarzystwo ubezpieczeniowe naliczy zniżkę. Tutaj mechanizm również działa w drugą stronę. Jeżeli spowodujemy szkodę, to członek rodziny traci wspomniane zniżki, z których my wcześniej skorzystaliśmy – wyjaśnia Aleksandra Rajkowska, ekspert ZFPF, Notus Finanse.

Autocasco, czyli potrzebny „zbytek”

Niestety w takiej sytuacji ubezpieczenie OC nie pokryje strat, które poniósł sprawca wypadku. Polisa OC ma za zadanie zrekompensować szkody dotyczące mienia jak i uszczerbku na zdrowiu, ale tylko poszkodowanego, nie winowajcy zdarzenia. Dlatego chcąc „spać spokojnie”, dobrze jest rozważyć wykupienie dodatkowej polisy, którą jest Autocasco. W ramach takiej ochrony ubezpieczyciel przede wszystkim pokrywa koszty naprawy samochodu. Warto również wiedzieć, że zakres ubezpieczenia AC może obejmować także kradzież samochodu, zniszczenie, a także uszkodzenie auta bądź jego wyposażenia. Dobrze zainteresować się nim zwłaszcza o tej porze roku, ponieważ Autocasco może dotyczyć również zniszczeń powstałych w wyniku działania sił przyrody, czyli np. potłuczona szyba po gradobiciu, czy wgnieciona maska po zawaleniu się na nią gałęzi – tłumaczy Małgorzata Turska, ekspert ZFPF, Gold Finance.

Tu wiele zależy od naszych oczekiwań. Wariant serwisowy jest opcją droższą, ale wygodniejszą. Tu ubezpieczyciel od początku ponosi faktyczne koszty napraw i pomaga w wyborze warsztatu. Poza tym, wszystkie negocjacje dotyczące naprawy odbywają się właśnie na linii ubezpieczyciel-warsztat. Z kolei wariant kosztorysowy, jak sama nazwa wskazuje, zakłada wypłatę odszkodowania na podstawie kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę z towarzystwa ubezpieczeniowego. W tym przypadku możemy samodzielnie wybrać punkt naprawy samochodu – komentuje Małgorzata Turska, ekspert ZFPF, Gold Finance.

Zostawiając auto na strzeżonym osiedlu z dużym prawdopodobieństwem zapłacisz mniej, niż parkując auto przy ruchliwej ulicy, gdzie ryzyko kradzieży i uszkodzeń jest większe.

Dla kogo Autocasco „na godziny”?

W pakiecie taniej, czyli kierowco wybierz ofertę OC+AC

Jeśli zdecydujemy się na pakiet rozszerzony, ubezpieczyciel możne nam nawet zagwarantować nocleg w hotelu podczas czekania na samochód zastępczy lub zorganizować zastępcze auto, które pozwoli nam kontynuować dłuższą podróż. Ochronę w ramach Assistance na okresy krótkoterminowe, np. na podróż, możemy wykupić niezależnie od posiadanego ubezpieczenia OC czy AC – dodaje Małgorzata Turska, ekspert ZFPF, Gold Finance.

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera

Aby ubezpieczenie zadziałało, pamiętaj o przeglądzie!

Opony

Hamulce

Reflektory i wycieraczki

Jesienny przegląd zacznijmy od sprawdzenia, czy posiadamy aktualną polisę OC. Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jest obowiązkowe dla każdego kierowcy – tę kwestię reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Szczególnie świeżo upieczeni kierowcy powinni wiedzieć, że za brak OC obowiązuje kara i to całkiem niemała. W 2021 r. ponad 14-dniowy brak ważnej polisy, w przypadku samochodów osobowych, kosztuje już 5600 zł i z roku na rok ta kara się zwiększa.Co równie ważne, ubezpieczenie powinno być zakupione najpóźniej w momencie rejestracji kupionego pojazdu. A co gwarantuje? Jeżeli będziemy sprawcą wypadku lub innego zdarzenia na drodze, ubezpieczyciel pokryje szkody, które wyrządziliśmy innym uczestnikom ruchu drogowego. Należy pamiętać, że w tym przypadku ochronie podlega zarówno zdrowie, jak i mienie osób trzecich.Jak to działa? Za każdy rok bezszkodowej jazdy obowiązuje premia. Ponadto z roku na rok „nagroda” się kumuluje i kierowca może liczyć na znaczną zniżkę. Niestety, to także działa w drugą stronę – każda szkoda, stłuczka, itp., „odbiera” nam jakąś część tego „bonusu”. Warto również wiedzieć, że część towarzystw ubezpieczeniowych decyduje się na „przeniesienie” zniżek z ubezpieczenia samochodu OC, na ofertę AC.Polisa OC uchroni nas przed wydatkami, kiedy w wyniku spowodowanej przez nas stłuczki lub wypadku ucierpią inni uczestnicy ruchu drogowego. A co ze „sprawcą”, który w takich sytuacjach również ponosi szkodę?Wysokość składki AC, którą płaci kierowca jest uzależniona od zakresu ochrony i innych, indywidualnych ustaleń z ubezpieczycielem, np. tych, dotyczących sposobu naprawy uszkodzonego pojazdu. Ważna informacja – możemy wziąć na siebie taką naprawę, a następnie koszty są nam zwracane (wariant kosztorysowy) lub oddać samochód do warsztatu wyznaczonego przez ubezpieczyciela, którym może być też Autoryzowany Serwis Obsługi (wariant serwisowy). Jakie są między nimi różnice, na który z nich się zdecydować?Jak dodaje Aleksandra Rajkowska, ekspert ZFPF, Notus Finanse na cenę AC wpływają nawet takie czynniki jak wiek kierowcy, wcześniejsze kolizje czy wypadki na jego koncie (jeśli nastąpiły z winy chcącego się ubezpieczyć), czy nawet miejsce parkowania pojazdu:A co, jeśli na co dzień rzadko korzystamy z samochodu i nie chcemy ponosić stale kosztu związanego z ubezpieczeniem AC, tylko chcemy tej ochrony „od czasu do czasu”, np. wtedy, gdy wybieramy się w podróż? Rozwiązaniem może być zakup polisy AC „na godziny”. Takie ubezpieczenie kupuje się w tzw. real-time, czyli tylko na ustalony czas, w którym działa ochrona.Inny sposób na obniżenie kosztów ubezpieczenia, to wybór tzw. minicasco. Taka polisa chroni najczęściej tylko przed zdarzeniami wymienionymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia – nie jest więc tak kompleksowa jak „klasyczne” Autocasco. W tym przypadku ochroną najczęściej objęte są szkody całkowite, czyli takie, których koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu, uszkodzenia wynikające z pożaru i kradzież auta.Gdy chcemy jeszcze bardziej ograniczyć koszty związane z zakupem ubezpieczenia, dobrym rozwiązaniem będzie zakup pakietu OC+AC, który zapewnia nam obowiązkową i dodatkową ochronę w niższej cenie.Przy takiej opcji wiele towarzystw ubezpieczeniowych za promocyjną cenę lub zupełnie za darmo oferuje dodatkowy pakiet Assistance , który zapewnia kierowcy w razie wypadku lub awarii samochodu całodobową pomoc techniczną lub medyczną. W ramach podstawowego pakietu Assistance ubezpieczony może skorzystać np. z samochodu zastępczego, bezpłatnego holowania uszkodzonego pojazdu do określonej odległości lub naprawy na miejscu zdarzenia, jeżeli będzie to możliwe.Wsparcie finansowe – zarówno dla kierowcy i osób poszkodowanych w kolizji czy wypadku zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli NNW. Pilna potrzeba kosztownej rehabilitacji lub opłacenia wizyt u lekarzy specjalistów, jeżeli nie posiadamy oszczędności, może nas wpędzić w kłopoty finansowe.Można się jednak przed tym zabezpieczyć. Jeżeli posiadamy wykupione ubezpieczenie NNW dla kierowców i dojdzie do wypadku, w rezultacie którego nastąpi trwały uszczerbek na zdrowiu (np. nieodwracalne ograniczenie ruchowe), otrzymamy środki ze świadczenia. Suma wypłaconego odszkodowania będzie proporcjonalna do skali doznanego uszczerbku na zdrowiu. W ramach NNW ubezpieczyciele oferują zazwyczaj również środki, gdy potrzebna będzie hospitalizacja lub specjalistyczny zabieg. Otrzymamy także rekompensatę finansową, gdy w następstwie wypadku nie będziemy przez jakiś czas zdolni do pracy.Za każdy dzień „niedyspozycji” wypłacana jest kwota, zazwyczaj jest to do 2,3% sumy ubezpieczenia.Gdy zaczyna się jesień i zaczyna być niebezpiecznie na drogach, zadbaj o przegląd techniczny samochodu. Poza tym bez niego możesz mieć problem z uzyskaniem odszkodowania! Poniżej lista rzeczy, które koniecznie musisz poddać weryfikacji zanim wyruszysz na drogę!Czas na zmianę opon z letnich na zimowe wcale nie wyznacza data w kalendarzu, ale warunki atmosferyczne, które w naszym kraju potrafią szybko ulegać zmianie. Dlatego na wizytę u wulkanizatora najlepiej wybrać się z nadejściem pierwszych niższych temperatur (tych poniżej 8°C) i ulewnych deszczy, które już w październiku lubią nawiedzać nasz kraj.Zmiana ogumienia to koszt od 50 zł w górę za sztukę, natomiast nowy zestaw opon to koszt średnio od 600 zł do nawet 1200 zł. Wymiana ogumienia na to dostosowane do pory roku jest ważna nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale również finansowych. Jeśli tego nie zrobimy, a dojdzie do kolizji, wtedy to nawet mając polisę, ubezpieczyciel może zmniejszyć wysokość odszkodowania, a nawet odmówić jego wypłacenia. Swoją decyzję uargumentuje tym, że to kierowca nie dopatrzył swoich obowiązków i to on ponosi winę za powstałe zdarzenie. Dlatego chcąc mieć „spokojną głowę”, dobrze jest zainwestować w odpowiedni zestaw opon, tym bardziej, że najczęściej jest to wydatek raz na kilka lat.Punkt, którego nie może zabraknąć na naszej liście. Sprawne hamulce to podstawa bezpiecznej jazdy o każdej porze roku. Jeśli masz wątpliwości co do ich sprawności, koniecznie powinieneś/powinnaś udać się do serwisu na przegląd. Średnia cena za wymianę tarcz i klocków hamulcowych wynosi od 140 do 180 zł.To, że jesienią szybciej robi się ciemno, jest oczywistą kwestią. Jednak co to oznacza dla kierowców? Przede wszystkim należy zadbać o sprawne światła, które są jeszcze bardziej istotne niż wiosną czy latem. Jak pokazują statystyki, aż 58% usterek technicznych stwierdzonych w pojazdach biorących udział w wypadkach drogowych w 2020 roku, stanowią właśnie braki w oświetleniu . Warto zwrócić szczególną uwagę na reflektory przeciwmgielne, które właśnie o tej porze roku mogą okazać się wyjątkowo przydatne. Oprócz tego, obfite opady deszczu mogą wystawić nasze wycieraczki na niezłą próbę. Dobrze jest więc zadbać o ich sprawność, tym bardziej, że ich wymiana nie kosztuje dużo.