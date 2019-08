Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi. UE powinna ujednolić przepisy

Polscy kierowcy woleliby, aby w całej Unii Europejskiej obowiązywały jednolite przepisy odnośnie dopuszczalnego poziom alkoholu we krwi - wynika z badania zrealizowanego przez AlcoSense Laboratories. Dane Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu wskazują, że co czwarty ze śmiertelnych wypadków, do których dochodzi na drogach UE, ma związek właśnie z alkoholem.

Polacy za jednakowymi limitami w całej Unii Europejskiej

Różnice w przepisach wynikają m.in. z odmiennej kultury spożywania alkoholu w poszczególnych państwach. Jednak wpływ alkoholu na nasze organizmy jest taki sam niezależnie od kraju, z którego pochodzimy. Nowe badania mówią, że nawet mała ilość alkoholu prowadzi do złudnego poczucia pewności siebie, co może skutkować kosztownym błędem na drodze. W krajach takich jak Estonia czy Łotwa obniżenie limitu z 0,5 do 0,2 promila przyniosło wymierne zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem alkoholu (w Estonii redukcja o 89% na przestrzeni lat 2006–2016) . W parze z przepisami powinno jednak iść także ich skuteczne egzekwowanie i stałe budowanie odpowiedzialności wśród kierowców – mówi Hunter Abbott, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego z firmy AlcoSense Laboratories.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy w UE powinien obowiązywać jeden limit trzeźwości? 72,8% respondentów uważało, że dopuszczalne limity zawartości alkoholu we krwi dla kierowców powinny być ujednolicone w całej Unii Europejskiej. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Europejska różnorodność także w przepisach

Udając się w samochodową podróż do innego kraju Unii Europejskiej, powinniśmy mieć świadomość, że obowiązujące tam przepisy ruchu drogowego mogą w istotny sposób różnić się od regulacji obowiązujących nad Wisłą. Przykładem mogą tu być chociażby uregulowania odnośnie dopuszczalnego poziom alkoholu we krwi kierowcy.Z badania zrealizowanego w maju br. przez AlcoSense Laboratories wynika, że polscy kierowcy zdecydowanie opowiadają się za ujednoliceniem obowiązujących limitów zawartości alkoholu we krwi - aż 72,8% badanych uważa, że identyczne przepisy w tym zakresie powinny obowiązywać w każdym z krajów należących do UE. Co piąty badany nie ma w tej kwestii zdania, a przeciwnych temu jest 7,2% respondentów.Wspólne limity w zakresie dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi kierowcy mogłyby przynieść nie tylko lepszą orientację w przepisach. Gdyby zdecydowano się na ich generalne obniżenie, poprawie mogłoby ulec bezpieczeństwo jazdy Jak obecnie wygląda sytuacja w Europie? Polska z dolnym limitem wynoszącym 0,2 promila lokuje się w grupie państw średnio rygorystycznych – identyczny limit obowiązuje np. w Szwecji. Kraje zachodnioeuropejskie i śródziemnomorskie najczęściej stosują limit 0,5 promila. W tej grupie są m.in. Niemcy, Francja, Włochy oraz Hiszpania. Do pół promila alkoholu we krwi może mieć również kierowca podróżujący przez popularną wśród polskich turystów Chorwację. Jednak wybierając się na Bałkany, należy również pamiętać o tym, że zwykle przejeżdżamy przez Czechy lub Węgry. W obu tych krajach nie ma żadnej tolerancji dla jazdy pod wpływem – obowiązuje tam limit 0,0 promila .Sytuację dodatkowo komplikują odrębne i surowsze przepisy dotyczące kierowców początkujących, zawodowych lub motocyklistów. Przykładem jest wspomniana już Chorwacja, gdzie policja może ukarać kierowcę z niewielkim stażem za jakikolwiek ślad alkoholu we krwi. Nic więc dziwnego, że czujemy się skołowani i chętnie widzielibyśmy identyczne regulacje we wszystkich krajach UE.Komisja Europejska w swoim planie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wspomina o wzmocnieniu zaleceń dotyczących m.in. wprowadzenia w krajach członkowskich bardziej rygorystycznych limitów dla zawodowych oraz początkujących kierowców.