Tylko odpowiednie ciśnienie w oponach gwarantuje dobre osiągi

Lada dzień polscy kierowcy będą zmuszeni zabrać się za wymianę ogumienia na zimowe. To dobra okazja, aby przypomnieć o informacjach, jakie znajdują się na etykietach opon. Pozwalają one poznać długość drogi hamowania, efektywność paliwową oraz poziom hałasu zewnętrznego. Od listopada 2012 roku muszą być nimi opatrywane wszystkie opony sprzedawane na terenie UE. Warto również pamiętać, że uzyskanie zadeklarowanych przez ich producenta osiągów jest możliwe wyłącznie pod warunkiem, gdy są one odpowiednio napompowane.

Efektywność paliwowa (ikona z dystrybutorem) – określana przez współczynnik oporów toczenia opony. Jest wyrażona za pomocą klas od A do G, gdzie A oznacza najbardziej oszczędną oponę – opony najwyższej klasy A pozwolą zaoszczędzić do 7,5% paliwa w porównaniu do opon najniższej klasy G.

– informuje o długości drogi hamowania. Klasa A oznacza, że dany model opon posiada najkrótszą drogę hamowania na mokrej jezdni – przy prędkości 80 km/h droga hamowania będzie nawet o 18 m krótsza niż przy oponach najniższej klasy G. Zewnętrzny hałas toczenia (ikona z głośnikiem) – wyrażona w decybelach wartość emitowana przez daną oponę przy prędkości 80 km/h. Skala hałasu pokazywana jest w formie trzech belek – im więcej z nich jest czarnych, tym głośniejsza opona.

– Warto być świadomym konsumentem – już po przeczytaniu trzech informacji dostępnych na etykiecie jesteśmy w stanie dokonać o wiele bardziej przemyślanych decyzji i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, jakie niesie za sobą jazda na oponach niskiej jakości. Niestety łatwo jest podjąć złą decyzję, a następnie żałować jej przez kilka lat. Zachęcamy wszystkich kierowców do czytania etykiet – oczywiście, zawsze warto skonsultować się z doradcą w serwisie, ale ważna jest też indywidualna wiedza każdego kierowcy na temat kupowanych opon, w które inwestują swoje ciężko zarobione pieniądze. Pamiętajmy, aby właśnie w takiej kategorii myśleć o zakupie nowych opon – inwestycji w bezpieczeństwo nasze i naszych rodzin – mówi Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.

Na tym samym paliwie na najlepszych oponach klasy A dojedziemy z Władysławowa do Bielska Białej a na najgorszych – tylko do Katowic.

– Nie narażajmy siebie i innych na niepotrzebne ryzyko na drodze – kontrola ciśnienia trwa zaledwie parę minut. Pamiętajmy, że ciśnienie zmniejszone nawet o 0,5 bara w stosunku do wartości przewidzianej przez producenta samochodu wydłuża drogę hamowania nawet o 4 metry. Jest to długość średniego samochodu! Nigdy nie wiemy, kiedy będziemy zmuszeni gwałtownie zahamować, a te 4 metry mogą zadecydować o tym czy zatrzymamy się przed przeszkodą. Dajmy coś od siebie, aby polepszyć bezpieczeństwo na naszych drogach – kontrola ciśnienia w oponach i czytanie informacji dostępnych na etykietach są jednymi z najprostszych rzeczy, od których możemy zacząć – dodaje Piotr Sarnecki.

Masz dobre opony? To doskonale. Musisz jednak mieć świadomość, że nawet ten samochód, który został wyposażony w najlepsze ogumienie i posiada zestaw najbardziej nowoczesnych systemów bezpieczeństwa nie będzie się ani dobrze prowadził, ani hamował, jeżeli nie zadbasz o odpowiednie ciśnienie w oponach Aby potencjał opony mógł być w pełni wykorzystany, musi ona przylegać do jezdni pełnym zakresem szerokości bieżnika, a to możliwe jest jedynie przy wskazanym przez producenta auta, optymalnym ciśnieniu. Wartość tę znajdziemy w instrukcji pojazdu, na środkowym lewym słupku lub na klapce wlewu paliwa. Warto zwrócić na nią uwagę – dzięki temu zmaksymalizujemy swoje bezpieczeństwo, opóźniając jednocześnie zniszczenie opon.Na etykiecie uwzględnione są informacje na temat trzech osiągów danej opony:Oczywiście, efektywność paliwowa, hamowanie na mokrej nawierzchni oraz zewnętrzny hałas toczenia nie są jedynymi istotnymi parametrami opon – ważne są także droga hamowania na suchej nawierzchni czy na śniegu, odporność na aquaplaning, przyczepność na zakręcie czy trakcja. Te informacje możemy znaleźć i porównać w niezależnych testach opon w prasie i Internecie. Pamiętajmy także, aby dostosować opony do naszego stylu jazdy oraz rodzaju dróg, po których najczęściej się poruszamy – w mieście, na autostradach czy drogach nieutwardzonych.