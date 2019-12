Auta elektryczne: liczba rejestracji 100% wyższa

Uruchomiony przez PSPA oraz PZPM Licznik Elektromobilności bije. I wprawdzie daleko nam jeszcze do takiego poziomu sprzedaży, jaki auta elektryczne notują w Norwegii czy chociażby za Odrą, to niewątpliwie jednak robimy w tej kwestii spore postępy. W październiku br. po polskich drogach poruszało się 7 884 samochodów elektrycznych. Jak prezentowały się inne statystyki? O tym poniżej.

–Auta elektryczne w Polsce to rynek, który rośnie z miesiąca na miesiąc, ale w dalszym ciągu znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Nie pomogą mu, że wielu potencjalnych nabywców EV wstrzymuje się z zakupem, oczekując na spadek cen związanych z dopłatami w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Liczymy, że uruchomienie systemu wsparcia będzie odczuwalne i wpłynie na tempo rozwoju elektromobilności w Polsce – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Z danych opublikowanych przez PSPA oraz PZPM wynika, że od stycznia do października br. zarejestrowano w naszym kraju 3250 samochodów w pełni elektrycznych oraz hybryd typu plug-in. Taki wynik oznacza, że auta elektryczne sprzedawały się dwa razy lepiej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tym samym po polskich drogach porusza się już niemal 7,9 tys. elektrycznych osobówek (7 884 sztuk). 60% z nich (4 701) to BEV (battery electric vehicles), pozostałe to hybrydy typu plug-in. Jednocześnie zwiększa się park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych oraz liczba autobusów elektrycznych. Inne pojazdy elektryczne również notują wzrosty – w górę pnie się liczba rejestracji elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec sierpnia osiągnęła liczbę 6 094 szt.Rosną jednak nie tylko auta elektryczne – wraz z nimi rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania . Pod koniec października br. w Polsce funkcjonowało 958 stacji ładowania pojazdów elektrycznych (1 748 punktów). 30% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 70% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.Jakub Faryś, Prezes PZPM dodaje, że istotne jest, aby procedury uzyskiwania dopłat w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu były jak najprostsze, tak by umożliwić klientom bezproblemowe uzyskanie dofinansowania. Niebywale ważne jest również to, by z dopłat Funduszu mogła skorzystać jak największa liczba przedsiębiorców – zakupy flotowe stanowią bowiem ¾ rynku rejestracji nowych samochodów.