W którym mieście najtańsze OC? Rzeszów traci pozycję lidera

Przed nami kolejna już, kwartalna analiza średnich cen obowiązkowego ubezpieczenia samochodu w miastach wojewódzkich. Z najnowszych doniesień porównywarki Ubea.pl wynika, że na najtańsze OC mogli ostatnio liczyć kierowcy z Opola, gdzie przeciętna polisa kosztowała zaledwie 490 zł. Tym samym, pierwsze miejsce w rankingu najtańszych miast przestało należeć do stolicy Podkarpacia.

Białystok - średnio 656 zł w „najtańszym” towarzystwie /wzrost o 13% względem III kw. 2019 r.

Bydgoszcz - 657 zł / wzrost o 9%

Gdańsk - 830 zł / wzrost o 15%

Gorzów Wlk. - 664 zł / wzrost o 13%

Katowice - 563 zł / spadek o 8%

Kielce - 575 zł / spadek o 1%

Kraków - 645 zł / wzrost o 5%

Lublin - 631 zł / spadek o 8%

Łódź - 788 zł / wzrost o 16%

Olsztyn - 628 zł / wzrost o 3%

Opole - 490 zł / spadek o 8%

Poznań - 770 zł / wzrost o 26%

Rzeszów - 542 zł / spadek o 5%

Szczecin - 723 zł / spadek o 1%

Toruń - 660 zł / wzrost o 13%

Warszawa - 800 zł / wzrost o 5%

Wrocław - 885 zł / wzrost o 24%

Zielona Góra - 645 zł / brak zmiany kwartalnej

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średni poziom składek OC w najtańszych towarzystwach ubezpieczeniowych W czwartym kwartale minionego roku najtańsze OC oferowali ubezpieczyciele z Opola Kliknij, aby przejść do galerii (3)

„W świetle wcześniejszych danych można stwierdzić, że sytuacja wróciła do normy. Wrocław znacznie częściej niż Warszawa lokuje się bowiem na pierwszym miejscu pod względem wysokiego kosztu OC” - komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jakie są przyczyny podwyżek OC?

„Statystyki wyglądałyby bardziej optymistycznie dla kierowców, gdyby uwzględnić tylko składki z grudnia 2019 roku. To daje nadzieję, że na początku 2020 r. ceny OC nie będą bardzo wysokie" - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia składka OC w najtańszym towarzystwie w miastach wojewódzkich Mieszkańcy Wrocławia za OC płacili blisko 2 razy więcej niż opolanie. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Ostatnie miesiące minionego roku zaowocowały dość dużymi wahaniami cen obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, co w znacznym stopniu przełożyło się również na sytuację cenową zaobserwowaną w analizowanych przez Ubea.pl miastach wojewódzkich. Z najnowszej analizy, której podstawą są kalkulacje dokonywane przez użytkowników porównywarki wynika, że w ostatnim kwartale 2019 roku przeciętne ceny OC prezentowały się następująco:Już rzut oka na powyższe zestawienie wystarczy, aby stwierdzić, że u schyłku minionego roku dominowały raczej wzrosty cen - polisy staniały jedynie w Katowicach, Lublinie, Rzeszowie i Opolu. I to właśnie w tym ostatnim mieście - jak pisze Ubea.pl - kierowcy mogli liczyć na najtańsze OC.Jak wynika z powyższego, różnica pomiędzy najdroższym a najtańszym OC, oferowany kierowcom pod koniec 2019 roku, była bliska 400 zł. Bardziej jednak od tej dysproporcji martwić mogą bardzo pokaźne wzrosty cen, które odnotowano w Poznaniu i Wrocławiu, było to odpowiednio 24 i 26%.W efekcie tak dużego skoku średniej składki OC stolica Dolnego Śląska przejęła od Warszawy tytuł miasta „najdroższego” dla kierowców.Wysokie kwartalne wzrosty średnich składek OC są w dużej mierze skutkiem podwyżek notowanych w październiku minionego roku. Później można już było zauważyć spadki.