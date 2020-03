Ubezpieczenie OC na raty. Przyda się jak jeszcze nigdy?

Miniony rok przyzwyczaił polskich kierowców do relatywnie niskich cen obowiązkowego ubezpieczenia samochodu. Jednak już początek tego roku okazał się dla nich mniej łaskawy – w lutym średnie ceny OC odnotowały bowiem 6-procentowy wzrost. Tym gorsza jest to wiadomość, że w najbliższym czasie nam wszystkim przyjdzie się zmagać z negatywnymi skutkami ekonomicznymi trwającej pandemii. Niewykluczony jest zatem wzrost zainteresowania ubezpieczeniem OC na raty. Porównywarka Ubea.pl postanowiła sprawdzić, ile kosztuje takie rozwiązanie.

Ubezpieczenie na raty? 2 lub 4 są standardem



„Podział składki na jeszcze mniejsze części byłby niekorzystny nie tylko dla ubezpieczyciela, lecz także dla ubezpieczającego. Istniałoby by bowiem duże ryzyko, że zapomni się o dokonaniu płatności".



„Takie zachowania niektórych właścicieli aut niestety są czynnikiem, który podwyższa koszty obowiązkowych polis OC dla wszystkich kierowców. Zakłady ubezpieczeń próbują windykacji należnej składki i odmawiają przedłużenia nieopłaconej polisy na kolejny rok. Wspomniane sankcje nie odstraszają jednak nieuczciwych kierowców” - zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



Ile kosztuje ubezpieczenie OC na raty?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ubezpieczenie OC na raty - przykładowy wzrost składki związane z płatnością ratalną Podwyżka składki OC w przypadku płatności w 2 ratach wynosi od 8% do 30% Kliknij, aby przejść do galerii (2)

"Pozostałe informacje na temat przykładowego kierowcy z Warszawy i jego pojazdu zostały zaprezentowane pod tabelą” - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



OC na 4 raty nie musi być droższe niż na 2

Aviva,

Benefia,

Generali,

Proama,

Wiener.

Te dane pokazują wyraźnie, że niezależnie od tego, na ile rat chce się podzielić płatność ubezpieczenia OC, warto skorzystać z porównywarki, by znaleźć dla siebie najkorzystniejszą ofertę - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.pl.

Analiza przeprowadzona przez ekspertów porównywarki Ubea.pl dowodzi, że możliwość rozłożenia płatności za ubezpieczenie OC na raty jest właściwie rynkowym standardem. Równocześnie nie należy się spodziewać, że ubezpieczyciel pozwoli nam za nie zapłacić w więcej niż dwóch lub czterech transzach. Dlaczego? Jak wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl:Podział składki OC na małe części zwiększałby także ryzyko finansowe dla ubezpieczycieli. Firma ubezpieczeniowa nie może bowiem zawiesić obowiązkowej ochrony nawet wtedy, gdy kierowca zapłacił tylko jedną ratę i nie zamierza regulować pozostałej części składki.Warto zdawać sobie sprawę, że rozłożenie składki OC na raty stanowi z ekonomicznego punktu widzenia formę pożyczki udzielanej przez ubezpieczyciela. Zakład ubezpieczeń oferujący ratalne OC od razu bierze na siebie całe ryzyko i zgadza się na odroczoną płatność 50% lub 75% składki. Trudno się więc dziwić, że ubezpieczyciele żądają wynagrodzenia za taką dodatkową usługę.Poniższa tabela przedstawia informacje o kosztach rozłożenia składki ubezpieczenia OC na raty. Przykładowy kierowca ma 40 lat i posiada Skodę Fabię hatchback 1.4 16V Active z 2012 r. Ma on dobrą historię ubezpieczeniową, bo ostatnią szkodę spowodował 6 lat temu.Jak wynika z powyższej tabeli przygotowanej przez ekspertów Ubea.pl podwyżka składki OC w przypadku płatności w 2 ratach wynosi od 8% (MTU24) do 30% (Proama i Generali). Co ciekawe, w niektórych towarzystwach koszt OC będzie taki sam, niezależnie od tego, czy płaci się w 2 czy 4 ratach. Mowa o następujących markach i firmach ubezpieczeniowych: