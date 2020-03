Ceny OC w lutym 2020 wyższe niż w styczniu

Ceny OC w lutym 2020 wzrosły w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 6%. Jednocześnie były niższe od tych z lutego 2019 roku - wynika z barometru porównywarki Ubea.pl.

Poziom barometru cenowego z lutego 2020 r. = 106↗ (wynik dla poprzedniego miesiąca: 100↔)

„Warto podkreślić, że przeciętna cena OC z pierwszego miesiąca nowego roku (1345 zł) okazała się znacznie niższa od wyniku notowanego dwanaście miesięcy wcześniej (1624 zł). Ta różnica potwierdza długoterminowy spadek średniej ceny OC” - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

„Jest możliwe, że ubezpieczyciele postanowili sobie jedynie zrekompensować promocje, które pojawiają się tradycyjnie na przełomie starego i nowego roku” - przypuszcza Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jak co miesiąc eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl sprawdzili zmianę średniej składki ubezpieczenia OC. Tym razem wzięli pod lupę dane z lutego 2020 roku. Co się okazało?Punktem odniesienia są dane ze stycznia 2020 roku. W porównaniu do tego miesiąca w lutym 2020 roku średnia składka OC wzrosła o 6%. Jednak odnosząc się do analogicznego miesiąca roku ubiegłego przeciętna lutowa składka ubezpieczenia OC dostępnego przez Internet na Ubea.pl nadal była niższa.Podwyżka cen OC z lutego 2020 nie musi więc być początkiem dłuższego trendu.