Bezpieczeństwo na drodze: który powiat najlepszy?

Wprawdzie w ostatnim czasie ceny OC dawały polskim kierowcom nieco odetchnąć, to jednak nie wszystkim. Skąd ciągle biorą się wygórowane stawki za obowiązkowe ubezpieczenie samochodu? Odpowiedzią na to pytanie może być wypadkowość. Doświadczenie pokazuje bowiem, że podczas ustalania składki towarzystwa ubezpieczeniowe kierują się m.in. ilością nieszczęśliwych zdarzeń drogowych, do których dochodzi na danym terenie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który region Polski charakteryzuje się największą wypadkowością?

Jak prezentuje się lista 10 najbardziej niebezpiecznych powiatów?

Gdzie jest najbezpieczniej?



Poziom bezpieczeństwa w poszczególnych miejscach bardzo się różni

Przemyśl

Koszalin

Chorzów

Siemianowice Śląskie

Toruń

Grudziądz

pow. brzozowski

Zamość

Chełm

Biała Podlaska

„Pozostałe miasta z czołówki są co najmniej dwa razy mniejsze od Torunia pod względem ludnościowym” - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.pl.

Gdzie drogi są najbardziej niebezpieczne?



"Z pewnością jest to między innymi efekt położenia Łodzi na przecięciu ważnych tras komunikacyjnych. Jako że przez Łódź przebiegają między innymi ruchliwe trasy S14 i A1, miasto to stanowi ważny węzeł na drogowej mapie Polski” - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

371. pow. sierpecki

372. pow. wyszkowski

373. miejsce - pow. kościerski

374. miejsce - pow. częstochowski

375. miejsce - pow. skierniewicki

376. miejsce - pow. kielecki

377. miejsce - pow. brzeziński

378. miejsce - pow. radomszczański

379. miejsce - pow. olsztyński

380. miejsce - pow. piotrkowski

Jak przygotowano ranking powiatów pod względem bezpieczeństwa na drogach?

liczba wypadków drogowych na 100 000 osób

liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na 100 000 osób

liczba rannych osób na 100 wypadków drogowych



W przypadku odchylenia negatywnego wynik punktowy był ujemny. Po wykonaniu tych obliczeń ustalono sumę punktów dotyczącą trzech wskaźników. Na tej podstawie ustalono ranking miast i powiatów - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.



Nie jest żadną tajemnicą, że najwięcej za polisy komunikacyjne płacą młodzi, niedoświadczeni kierowcy. Wiek i staż za kółkiem nie są jednak jedynymi kryteriami branymi pod uwagę przez ubezpieczyciela podczas wyliczania składki. Jak już wspomniano we wstępie, liczy się również wypadkowość regionu, w którym zarejestrowane jest auto. Jak prezentuje się ona na obszarze poszczególnych miast i powiatów?Odpowiedzi na powyższe pytanie dostarczają dane GUS. I to właśnie na ich podstawie eksperci porównywarki Ubea.pl opracowali obejmujący 380 powiatów i miast na prawach powiatu ranking wypadkowości drogowej Które miejsca wypadły najlepiej, a które najgorzej pod względem bezpieczeństwa na drogach Wyniki rankingu potwierdzają, że poziom bezpieczeństwa na drogach poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu jest bardzo zróżnicowany. Dobitnie świadczy o tym różnica punktowa między zwycięskim Przemyślem (+148,1 punktu) a najgorzej ocenionym powiatem piotrkowskim (-303,7 punktu). Nic dziwnego, że ubezpieczyciele, licząc składkę OC, biorą pod uwagę wypadkowość w miejscu użytkowania samochodu.Najlepsze wyniki uzyskały następujące powiaty i miasta na prawach powiatu:Na uwagę zasługuje bardzo dobry wynik Torunia, który jest zdecydowanie największy wśród dziesięciu wiodących miast.Jeśli wziąć pod uwagę jedynie polskie metropolie, najgorzej wypadła Łódź, która zajęła dopiero 364 miejsce.A które powiaty wypadły najgorzej? Poniżej prezentujemy 10 lokacji, które wypadły najsłabiej pod względem bezpieczeństwa na drogach:Wszystkie wymienione powyżej powiaty łączy fakt, że przebiegają przez nie ruchliwe trasy komunikacyjne, które z pewnością generują dużą liczbę wypadków.Ranking bezpieczeństwa na drogach przygotowany przez Ubea.pl opiera się na danych Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2013 - 2018 (dane za 2019 r. nie są niestety jeszcze dostępne). Uwzględnienie aż 6 lat pozwoliło uzyskać bardziej miarodajne wyniki. Warto podkreślić, że dane GUS-u mówią jedynie o wypadkach drogowych, czyli zdarzeniach skutkujących uszkodzeniem ciała co najmniej jednej osoby albo jej śmiercią.Dane GUS-u zostały opublikowane w ramach następujących wskaźników:Eksperci Ubea.pl dla każdego wskaźnika obliczyli wartość przeciętną (medianę) z całego kraju, a następnie ustalili, o ile wynik każdej z badanych lokalizacji różni się od mediany. Za pozytywne odchylenie dane miasto lub powiat otrzymywało punkty dodatnie (punkt za każdy 1% odchylenia od mediany).