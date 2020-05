Najtańsze ubezpieczenie samochodu. Ranking IV 2020

Ceny polis komunikacyjnych dawały w ostatnim czasie nieco odetchnąć. Jaki pod tym względem okazał się kwiecień? Czy spadkowa tendencja doczekała się kontynuacji? Które towarzystwo oferowało Polakom najtańsze ubezpieczenie samochodu? Odpowiedzi na te pytania, jak co miesiąc dostarcza zestawienie przygotowane przez porównywarkę ubezpieczeniową Ubea.pl.

Najtańsze ubezpieczenie samochodu. Jak wybrano liderów w zakresie OC, AC i NNW?

obowiązkowego ubezpieczenia OC,

pakietów OC + NNW,

pakietów OC + AC oraz

pakietów OC + AC + NNW.

Jeśli najtańsze ubezpieczenie samochodu, to Link4



„Jeśli Link4 nie zmieni swojej polityki cenowej, to takie zwycięstwa będą się jeszcze powtarzać. Na uwagę zasługuje też dobry wynik marki Benefia, która w trzech kategoriach rankingu uplasowała się bezpośrednio za bezapelacyjnym zwycięzcą” - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



Marcowa analiza - identycznie jak wszystkie poprzednie zestawienia autorstwa Ubea.pl - bierze pod lupę cztery kategorie produktów ubezpieczeniowych dla kierowców. Ocenie ekspertów podlegają ceny:Podstawą zestawienia i wyboru najtańszego ubezpieczenia samochodu są realne kalkulacje użytkowników Ubea.pl.W najnowszym rankingu, zgodnie z tradycją, analizowani ubezpieczyciele mogli uzyskać od 0,00 punktów do 5,00 punktów (skala ocen dla każdej kategorii).Jak tłumaczy Paweł Kuczyński z Ubea.pl, najniższy wynik sugerowałby, że dany zakład ubezpieczeń we wszystkich pojedynczych porównaniach (uwzględniających tę firmę) ulokował się na ostatniej pozycji. Towarzystwo ubezpieczeń z najwyższą liczbą punktów (5,00 pkt.) musiałoby natomiast zająć pierwsze miejsce w każdej kalkulacji z jego udziałem. Bardzo skrajne wyniki są jednak czysto teoretyczne.Kluczowe znaczenie ma oczywiście to, który ubezpieczyciel zajął pierwsze miejsce w poszczególnych kategoriach rankingu. W kwietniu ranking został zupełnie zdominowany przez Link4, który został zwycięzcą we wszystkich 4 kategoriach.Taka dominacja tego ubezpieczyciela z grupy PZU nie jest czymś zupełnie nowym. W historii rankingów Ubea.pl zdarzały się już takie sytuacje. Ostatni raz Link4 sięgnął po poczwórne zwycięstwo całkiem niedawno, bo w styczniu 2020 r.