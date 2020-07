Polscy kierowcy a własny samochód, czyli wolność i więź

Aż 61% Polaków uważa się za pasjonatów motoryzacji, nie jest więc zaskoczeniem, że własny samochód jest dla nas czymś istotnym i wywołującym sporo emocji. Podejście do czterech kółek w dużej mierze uwarunkowane jest jednak wiekiem kierowcy. EFL sprawdził, w jaki sposób patrzą na samochody przedstawiciele czterech pokoleń. Oto, co udało się ustalić.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki zdaniem polskich kierowców powinien być dobry samochód?

Jakie dodatkowe wyposażenie samochodu jest najistotniejsze?

Jakie są powody rezygnacji z własnych czterech kółek?



4 pokolenia polskich kierowców – 4 główne wnioski z badania

Polscy kierowcy mają do własnego samochodu stosunek wyraźnie emocjonalny. Auta to nie tylko ich pasja, ale wręcz przyjaciele, z którymi lubią spędzać czas. Takie podejście najbardziej zaznacza się w grupie najmłodszych kierujących, którzy są dopiero na starcie swojej przygody z motoryzacją. Estetyka, moc silnika czy komfort to te cechy samochodu, na które szczególną uwagę zwracają młodsi z polskich kierowców. W starszej grupie wiekowej zaznacza się z kolei orientacja na samochody niezawodne i niedrogie w eksploatacji. Niezależnie od wieku, kwestią zupełnie pierwszoplanową pozostaje bezpieczeństwo. Przy wyborze wyposażenia dodatkowego pokolenie X oraz Baby Boomers myślą praktycznie: decydują się na dodatkowe poduszki powietrzne czy pokładowy GPS. Z kolei pokolenia Y i Z kładą większy nacisk na słuchanie muzyki w samochodzie, szukając przede wszystkim dobrego sprzętu audio. Są różne powody, dla których zamiast auta wybieramy inne środki transportu. Dla młodszych pokoleń przeszkodą są pieniądze. Starsze, zamiast kupować własne auto, chętniej korzystają z wynajmu, gdy są im potrzebne cztery kółka.

Jak badaliśmy stosunek Polaków do aut?

Baby Boomers – osoby w wieku 55+, urodzone pomiędzy 1946 a 1964 rokiem;

Własny samochód, czyli wolność i więź

Cztery spojrzenia na idealne auto

Własny samochód a świadomość ekologiczna Polaków

Co sprawia, że rezygnujemy z auta?

Raport powstał na podstawie wyników internetowej ankiety (badanie CAWI), którą wypełniło 1320 osób z całej Polski. Odpowiedzi respondentów uporządkowaliśmy według ich wieku, dzieląc badanych na cztery pokolenia:Samochody to pasja Polaków: aż 6 na 10 badanych posiadających prawo jazdy uważa się za miłośników motoryzacji. Zgodnie przyznają to niemal wszystkie pokolenia kierowców, choć odsetek pasjonatów czterech kółek nieznacznie spada wraz z wiekiem. Tylko wśród Baby Boomers, czyli najstarszych respondentów, autami pasjonuje się mniej niż połowa respondentów (45,5%). W tej grupie wiekowej na pytanie „Czy uważasz się za miłośnika motoryzacji?” najwięcej jest odpowiedzi „raczej nie” lub „zdecydowanie nie” – jedną z nich wybrał blisko co trzeci badany urodzony przed 1965 rokiem.Uwielbiamy auta, bo dają nam poczucie wolności – tak twierdzi blisko 80% polskich kierowców. Nie ma tu wyraźnych różnic między poszczególnymi pokoleniami. Znacznie częściej widzimy w samochodach swobodę przemieszczania się i niezależność niż dodatkowe obowiązki czy wydatki. Mimo to blisko co trzeci kierowca w wieku 40+ przyznaje, że z samochodu korzysta rzadko – wtedy, gdy musi coś załatwić.To emocjonalne podejście do czterech kółek odzwierciedla również fakt, że ponad połowa respondentów w każdej z czterech grup wiekowych uważa swoje samochody za coś więcej niż tylko środek transportu czy narzędzie pracy. Co ciekawe, im młodsi jesteśmy, tym mocniej przywiązujemy się do naszych aut. Ze stwierdzeniem “Samochód jest dla mnie niczym dobrym kompan, lubię spędzać w nim czas” zgadza się 8 na 10 kierowców z pokolenia Z – ale już tylko 5 na 10 baby boomersów.Jakich cech szukają w samochodach Polacy? Dla wszystkich pokoleń kierowców najważniejsze jest bezpieczeństwo. W pozostałych aspektach widać jednak różnice. Starszym respondentom zależy przede wszystkim na tym, by auto było niezawodne i tanie w utrzymaniu. Młodsi częściej niż na oszczędność czy bezawaryjność zwracają uwagę na takie cechy, jak wygląd samochodu, jego moc oraz wygodę, jaką oferuje.Te dwa podejścia do czterech kółek widać również w kwestii wyboru dodatkowego wyposażenia. Dla pokoleń Y i Z duże znaczenie ma muzyka w aucie: zapytani o to, jakie akcesoria powinny się w nim znaleźć, częściej niż starsi kierowcy wskazują na sprzęt do odtwarzania muzyki oraz dobry zestaw car audio. Pokolenie X oraz Baby Boomers zwracają za to większą uwagę na dodatkowe poduszki powietrzne oraz pokładową nawigację GPS. Dla co dziesiątej osoby urodzonej przed 1980 rokiem ważny jest również wideorejestrator.W jednym polscy kierowcy są jednak zgodni: najbardziej kluczowym elementem dodatkowego wyposażenia samochodu jest klimatyzacja. W naszym badaniu wskazał ją średnio co piąty respondent.Niezależnie od wieku, uważamy też, że przy wyborze własnego samochodu istotna jest także jego marka. Co ciekawe, w niemal wszystkich grupach wiekowych (wyjątkiem jest tutaj najmłodsze pokolenie) większą uwagę na markę samochodu zwracają kobiety niż mężczyźni.Jak pokazało badanie CBOS z 2018 r., w ostatnich latach rośnie świadomość ekologiczna Polaków. Jak wpływa to na nasz stosunek do samochodów?Blisko połowa respondentów nie wiąże czterech kółek z zagrożeniem dla środowiska, dostrzegając m.in. ekologiczne alternatywy w postaci samochodów elektrycznych. Wyjątkiem są tu jedynie respondenci z pokolenia X, wśród których aż 45% twierdzi, że auta mogą mieć negatywny wpływ na otoczenie.W naszym badaniu wzięły udział również osoby, które obecnie nie posiadają własnego samochodu. Wśród nich 1 na 5 respondentów zamiast czterech kółek na co dzień wybiera inne środki transportu, np. autobus, tramwaj lub rower. Co stoi za tą decyzją? M.in. wysokie koszty utrzymania auta – tak deklaruje co piąty przedstawiciel pokolenia Z, co szósty millenials i co czwarty boomer. Najmłodsi Polacy najczęściej przyznają, że nie stać ich na zakup samochodu.40- i 50-latkowie rezygnują z auta również dlatego, że nie chcą tracić czasu na szukanie miejsca parkingowego. Alternatywą dla własnego samochodu jest dla nich też auto służbowe. Dla blisko co dziesiątej osoby z pokolenia X, która nie posiada samochodu, problemem są także korki. Kierowcy z tej generacji najczęściej decydują się na pożyczenie lub wynajem samochodu w razie potrzeby (robi tak 9%), podczas gdy w podobnej sytuacji Polacy w wieku 55+ częściej proszą o pomoc innych, np. rodzinę lub przyjaciół.