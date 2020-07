Cena OC nie zaskoczyła. Pandemia nic nie zmienia

Średnia cena OC w I półroczu wyniosła 681 złotych - podał Rankomat.pl. Oznacza to, że polscy kierowcy za obowiązkowe ubezpieczenie zapłacili odrobinę mniej aniżeli w tym samym okresie poprzedniego roku. Stawki są łaskawe dla budżetu, ale też nie wszędzie - najdrożej, tradycyjnie już, było na Pomorzu, Mazowszu i na Dolnym Śląsku.

Jaka była średnia cena OC w I półroczu br.?

Najdrożej na Pomorzu i Dolnym Śląsku

Najtańsze i najdroższe miasta

Odchylenie cen od średniej w miastach wojewódzkich w I półroczu 2020 r. W pięciu miastach wojewódzkich ceny OC wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego.

W I połowie br., na skutek ograniczeń związanych z pandemią, liczba wypadków drogowych w naszym kraju wyraźnie się zmniejszyła. Mogłoby to wpłynąć na oferowane Polakom ceny OC, ale tak się nie stało - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Rankomat.pl.W badanym okresie średnia cena OC oferowanego polskim kierowcom sięgnęła 681 zł, co jest kwotą zbliżoną do odnotowywanej w poprzednich 18 miesiącach i 0,9% niższą aniżeli w I połowie 2019 roku.W II kwartale bieżącego roku również odnotowano nieznaczną zniżkę w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2020 roku. Średnia cena polisy w drugim kwartale wyniosła 676 zł i była niższa o 9 zł niż we wcześniejszym okresie.Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (771 zł), dolnośląskiego (753 zł) i mazowieckiego (743 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województw: podkarpackiego (560 zł), opolskiego (576 zł) i świętokrzyskiego (585 zł).Ceny ubezpieczenia OC były niższe niż przed rokiem we wszystkich województwach oprócz podkarpackiego, podlaskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. W pierwszych trzech podwyżka wyniosła od 0,5% do 0,9%. W kujawsko-pomorskim ceny pozostały bez zmian. Obniżki w pozostałych regionach wyniosły od -0,6% (woj. zachodniopomorskie) do -3,2% (woj. lubelskie).Największe odchylenia od średniej ceny OC odnotowano w województwach: pomorskim (+13,2%), dolnośląskim (+10,6%) i mazowieckim (+9,1%) – wynika z danych rankomat.pl.Z analizy cen OC porównywarki rankomat.pl wynika, że w I półroczu 2020 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili kierowcy z Wrocławia, Gdańska i Warszawy. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponowały najtańsze polisy OC mieszkańcom Opola, Rzeszowa i Kielc. Różnica cen OC pomiędzy najtańszym Opolem a najdroższym Wrocławiem wyniosła aż 46,8%.W pięciu miastach wojewódzkich cena OC wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego. Podwyżki wyniosły od 1,8% w Poznaniu do 4,6% w Rzeszowie. W I półroczu 2020 r. największe obniżki dotyczyły mieszkańców Gdańska (-2,7%), Opola (-2,6%) i Lublina (-2,6%). W Kielcach cena pozostała bez zmian.